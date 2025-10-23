Menu
Há 500 anos que um Rei britânico e um Papa não rezavam juntos. Veja as imagens

23 out, 2025 - 14:45 • Redação

Rei Carlos III e a Rainha Camila reuniram-se nesta quinta-feira com o Papa Leão XIV no Vaticano, Itália.

Guardas todos em linha, bandeira hasteada e hino nacional britânico a tocar na praça do Vaticano. Papa Leão XIV recebeu esta quinta-feira o Rei Carlos e a Rainha Camila para uma oração ecuménica na Capela Sistina.

Este é um momento histórico, já que foram precisos 491 anos para um Rei britânico voltar a rezar com um pontífice católico. Cânticos em latim e orações em inglês ecoaram pela capela onde Leão foi eleito há seis meses como o primeiro Papa norte-americano pelos cardeais católicos.

A última vez que um Papa rezou com a monarquia britânica aconteceu quando o Rei Henrique VIII rompeu os laços com Roma.

Veja as fotografias da visita dos reis ingleses ao Papa Leão XIV.

