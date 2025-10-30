Jovem cigana dançou a caminho de câmaras de gás nazis? É falso

Circula em milhares de contas e páginas nas redes sociais, com pelo menos 16 imagens diferentes associadas, mas é falsa a história da rapariga cigana que dançou a caminho das câmaras de gás num campo de extermínio nazi na Polónia.

Alegação: uma rapariga cigana dançou na fila que levava às câmaras de gás do campo de extermínio de Sobibór

Várias páginas no Facebook estão a partilhar a alegada história da "dança da menina", uma jovem cigana que "não devia ter mais de quinze anos" e que, algures em 1943, decidiu dançar enquanto estava "na fila que levava às câmaras de gás do campo de extermínio de Sobibor", na Polónia ocupada pelos nazis. .

Numa das publicações em português, partilhada na página brasileira Estudos Históricos, conta-se que o "seu vestido estava rasgado, os pés descalços e feridos, mas antes de seguir adiante, ela se virou para os outros e sussurrou: "olhem". E então, começou a dançar" com "movimentos suaves, quase etéreos --- um gesto impossível de beleza no meio do horror." .

O mesmo texto emotivo partilhado com os 280 mil seguidores da página descreve que "alguns prisioneiros choraram" e que "outros, por um instante, tentaram acompanhá-la". Acrescenta ainda que a história terá sido partilhada por um sobrevivente do holocausto que mais tarde lembrou que "ela dançou como se desafiasse a morte. E era exatamente isso.".





Factos: a história é falsa e todas as "fotos" que circulam foram geradas por IA.

Para verificar a autenticidade da imagem, a Lusa Verifica efetuou uma pesquisa reversa pela fotografia que acompanha as publicações e constatou que aquela imagem circula em várias páginas e grupos desde pelo menos o dia 11 de outubro, data em que uma história semelhante foi divulgada na página Threads of Time.

A mesma pesquisa reversa devolve outras imagens semelhantes associadas à mesma história, como estas duas versões diferentes partilhadas no final de julho pelas páginas History Timelines e Historic Voices, e em vários grupos no Facebook, onde a história é a mesma mas o cenário e a rapariga cigana são diferentes.

A análise atenta das várias versões permitiu concluir que são imagens geradas por inteligência artificial. Além de ser improvável que um momento como o descrito fosse registado em fotografia, na primeira foto, por exemplo, a rapariga só tem 4 dedos na mão esquerda, e há uma mulher com ténis, quando a maioria está descalça, entre outros pormenores típicos deste tipo de imagens geradas por IA. .

Em alguns casos surgem versões distintas publicadas numa mesma página, em datas diferentes, ou na página History Timelines, que mais tarde publicou outras imagens além da já referida. Ao todo, a Lusa Verifica identificou 15 versões diferentes da alegada fotografia, bem como uma ilustração, todas geradas por IA e com milhares de partilhas.