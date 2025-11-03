Pagar a gangues para ter comida, água e luz: 28,5 milhões de brasileiros vivem controlados por organizações criminosas

03 nov, 2025 - 06:30 • Alexandre Abrantes Neves
A obrigação de comprar comida a fornecedores indicados por um gangue, pagar renda de casa, água e luz a cabecilhas, conseguir internet apenas em esquemas ilegais - e tudo sob pena de morrer ou ser torturado por uma organização criminosa. O cenário parece saído diretamente de um filme de ação, mas acontece diariamente a mais de 28,5 milhões de brasileiros.
Os dados são de um inquérito realizado pelo centro Datafolha e encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Interna, que ouviu em junho mais de dois mil cidadãos com 16 ou mais anos de todas as regiões do Brasil, num estudo com uma margem de erro a rondar os 2%. Os resultados mostraram um aumento de cinco pontos percentuais em comparação a 2024: atualmente, 19% dos brasileiros dizem viver em territórios dominados por fações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) ou o Comando Vermelho (CV).
Nessas zonas, existe um clima de violência e opressão, em que, ao final do mês, sobra pouco do ordenado aos habitantes. Porquê? Os gangues arrecadam tudo, em troca de alimentos e serviços. É um Estado dentro de outro Estado, apenas com a diferença de aqui haver o risco de se ser assassinado ou torturado quando não se pagam as contas.
“Isso traduz-se na obrigação da população a adquirir alimentos, mercadorias, de um determinado fornecedor, indicado por esses grupos criminosos. Obrigam a população a contratar serviços de internet ou das suas empresas, que são de fachadas, ou de serviços clandestinos que elas oferecem”, adiantou à Renascença Leonardo Silva, investigador integrado no estudo.
A investigação aponta que a população negra se diz mais afetada do que os cidadãos brancos (23% contra 13%), mas não adianta em que regiões estas organizações criminosas têm um maior domínio. Ainda assim, há um dado que salta à vista: este problema também afeta a classe média.
“A gente vê isso acontecer de maneira muito desigual no Brasil. Há grupos que atuam em determinados bairros e parte desse bairro é considerado favela, parte desse bairro tem saneamento urbano, residências e serviços que não se encaixariam nas favelas”, refere Leonardo Silva.
Viver num destes ambientes traz também problemas à vida familiar, com muitas vezes o endividamento a afetar as habituais dinâmicas dentro de casa e a gerar o desespero: 8% dos inquiridos pelo estudo admite que tem ou já teve familiares ou conhecidos desaparecidos.
Leonardo Silva explica que muitos destes corpos são escondidos, nomeadamente em cemitérios clandestinos, onde as polícias e as autoridades de saúde não entram.
“Existem alguns locais, que a população desses territórios acaba já sabendo que têm esse uso. Isso é a total ausência do Estado, porque essas fações assassinam e desaparecem com os corpos das vítimas, para que o Estado nem sequer saiba da ocorrência daquela morte”.
Além destas valas comuns, há outros locais que estas populações têm conhecimento, mas onde preferem não entrar. As chamadas "cracolândias" são mercados a céu aberto, de venda e consumo de droga – 27% da população, cerca de 45 milhões, diz contornar um destes sítios no seu trajeto diário para a escola ou trabalho.
Na leitura deste especialista, a presença rotineira destes lugares ajuda a explicar o círculo vicioso de muitos jovens, que veem mais benefícios em continuar na rota do crime do que em estudar e procurar um emprego.
“Eles acabam vendo na atividade criminosa uma forma de ter uma renda mensal que não seria possível de outra forma, de garantir muitas vezes um ‘status’, naquele território onde vivem. E, por mais que esses jovens resolvam deixar essa atividade, muitas vezes eles são impedidos também, com ameaças, violência física e mesmo execuções”, esclarece.
A mega operação policial no final de outubro no Rio de Janeiro (apoiada pelo governo estadual) gerou polémica e mereceu condenações pelas Nações Unidas e pelo executivo federal de Lula da Silva: segundo as contas oficiais, houve 121 mortos, incluindo quatro polícias.
Apesar de numa escala diferente, 16% dos entrevistados pelo Datafolha em junho já dizia ter presenciado abordagens violentas pela Polícia Militar e, no caso dos mais jovens, esse número sobe para 25%. Em muitos casos, o confronto entre os membros das milícias e as autoridades resulta em “confrontos que incluem armas de guerra, como granadas e que põem em risco a população”.
Na visão de Leonardo Silva, a operação no Rio precisa ainda de “análises aprofundadas”, mas assinala desde já reparos a apontar às autoridades e aos responsáveis políticos: deviam agir de forma “mais inteligente” na redução da criminalidade e recuperar bons exemplos do passado.
“No começo dos anos 2010, havia as unidades de polícia pacificadora. A polícia entrava, fazia uma operação pacífica para garantir a segurança e não saía mais. A partir daí, outros agentes públicos conseguiam atuar naquele território. No início, surtiram bastante efeito e trouxeram muita esperança. Mas depois foram usadas de forma eleitoralista e política e o programa acabou inviabilizado”, lamenta.