Pagar a gangues para ter comida, água e luz: 28,5 milhões de brasileiros vivem controlados por organizações criminosas

A obrigação de comprar comida a fornecedores indicados por um gangue, pagar renda de casa, água e luz a cabecilhas, conseguir internet apenas em esquemas ilegais - e tudo sob pena de morrer ou ser torturado por uma organização criminosa. O cenário parece saído diretamente de um filme de ação, mas acontece diariamente a mais de 28,5 milhões de brasileiros.

Os dados são de um inquérito realizado pelo centro Datafolha e encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Interna, que ouviu em junho mais de dois mil cidadãos com 16 ou mais anos de todas as regiões do Brasil, num estudo com uma margem de erro a rondar os 2%. Os resultados mostraram um aumento de cinco pontos percentuais em comparação a 2024: atualmente, 19% dos brasileiros dizem viver em territórios dominados por fações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) ou o Comando Vermelho (CV).

Nessas zonas, existe um clima de violência e opressão, em que, ao final do mês, sobra pouco do ordenado aos habitantes. Porquê? Os gangues arrecadam tudo, em troca de alimentos e serviços. É um Estado dentro de outro Estado, apenas com a diferença de aqui haver o risco de se ser assassinado ou torturado quando não se pagam as contas.

“Isso traduz-se na obrigação da população a adquirir alimentos, mercadorias, de um determinado fornecedor, indicado por esses grupos criminosos. Obrigam a população a contratar serviços de internet ou das suas empresas, que são de fachadas, ou de serviços clandestinos que elas oferecem”, adiantou à Renascença Leonardo Silva, investigador integrado no estudo.