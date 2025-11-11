Agualusa receia surgimento de "extrema-direita" em África que atinja imigrantes, incluindo portugueses

Complexo, cheio de contradições e desigualdades, mas também "um país vibrante" e com uma população muito jovem. É com estas palavras que José Eduardo Agualusa começa a descrever o seu próprio país, meio século depois da independência: "A maior parte da população angolana tem menos de 30 anos, e é uma juventude muito aguerrida, muito alegre, muito combativa. Acho que o melhor que Angola tem é esta juventude."

No deve e haver de Agualusa, "não obstante as riquezas naturais" e a "vitalidade da sua população", o que faz falta em Angola "é quase tudo". Por isso, o escritor conclui que o seu país não tem tido "muita sorte com os dirigentes políticos", em particular com aqueles que estão no poder.

Mas este, acredita, é um capítulo que está prestes a acabar em Angola. "Acho que mesmo o partido que está no poder tem consciência de que dificilmente ganhará as próximas eleições. Se continuar a tendência de perder 10% a cada data eleitoral, desta vez já não ganhará."

Desde a independência angolana, em 1975, que só um partido conheceu o poder, em Angola — o MPLA. E José Eduardo Agualusa confessa, nesta entrevista à Renascença, ter a sensação de que os sucessivos governos portugueses, incluindo a generalidade dos partidos políticos, "têm sempre apoiado o regime angolano".

E porquê? "Acho que é por oportunismo", defende. "Portugal está do lado de quem tem o poder, porque quer fazer negócios, isso é absolutamente claro. Como esteve do lado do Apartheid. Portugal está sempre do lado de quem tem o poder."

José Eduardo Agualusa defende ainda que o relacionamento entre Portugal e Angola — em toda a lusofonia — evoluiu muito, ao longo dos últimos 50 anos, sobretudo quando pensamos na sociedade civil e na cultura. "Tem vindo a acontecer uma aproximação crescente, um maior movimento de pessoas, e as próprias tecnologias permitem maior reconhecimento mútuo", diz o escritor, mas, apesar disso, receia o que pode trazer o futuro.

E, nesta entrevista à Renascença, Agualusa deixa um aviso: "O avanço da extrema direita na Europa, e em Portugal também, pode vir a dificultar isso, atenção. Quando os angolanos, os imigrantes africanos em Portugal são ostracizados, é natural que isso depois se reflita também nos países africanos. Ainda não aconteceu, mas creio que irá acontecer." O seu receio é de que em Angola, em Moçambique, e noutros países africanos, surja uma extrema direita e que "possamos assistir a movimentos racistas, que evidentemente, neste caso, atingiriam os imigrantes que temos em Angola".

Como evitar esse cenário? A leitura é a solução que Agualusa aponta. "Acredito que os livros — nesta época em que vivemos de construção de muros, de interdição dos outros — fazem exatamente o contrário. A ficção aproxima as pessoas, não é? A ficção coloca-nos no lugar do outro. Talvez os livros consigam ajudar-nos a fazer isso."

Que Angola é esta que faz agora 50 anos?

Angola é um país extremamente complexo, cheio de contradições, desigualdades, mas é também um país vibrante, com uma população muito jovem. A maior parte da população angolana tem menos de 30 anos, a esmagadora maioria, e é uma juventude muito aguerrida, muito alegre, muito combativa. Então, acho que o melhor que Angola tem é esta juventude.

E parece-lhe que essa juventude está a ser devidamente aproveitada no crescimento de Angola? O que é que faz mais falta neste momento?

Não obstante as riquezas naturais, não obstante a vitalidade da sua população, o que faz falta é quase tudo, não é? Acho que em primeiro lugar há uma grande desigualdade social em Angola, há grandes debilidades a nível da educação, da saúde, de acesso ao mercado de trabalho e, no que me diz respeito na literatura, o acesso ao livro.

São inúmeros os problemas que Angola vive. Socialmente a situação não está bem, naturalmente.

Começou por me descrever uma Angola com muita juventude, vibrante, mas ao mesmo tempo com essas dificuldades todas (que descreve). O elo que está a faltar é a política?

Não temos tido muita sorte com os dirigentes políticos... Com os dirigentes políticos que estão no poder, em particular.

Mas há algumas razões para o otimismo. Uma delas tem a ver com esta juventude de que eu falei, com esta combatividade, com esta vontade de vencer obstáculos, e outra tem a ver com a qualidade da oposição, que é uma coisa que nem todos os países têm, não é?

Eu acho que para haver democracia, e uma democracia de sucesso, é preciso haver uma oposição de qualidade. Há países com democracias que parecem estáveis, mas que depois padecem disso: não têm uma oposição de qualidade.

E em Angola existe uma oposição de qualidade?

Existe. Eu acho que a nível da oposição, Angola não se pode queixar muito.



