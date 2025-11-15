Milhares de pessoas esperadas em marcha por justiça climática no Brasil

15 nov, 2025 - 08:30 • José Pedro Frazão
Cerca de 30 mil pessoas devem sair às ruas de Belém para uma Marcha Global pelo Clima na cidade onde se realiza a COP30 - a 30.ª Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Como é hábito nestas conferências, a manifestação marca o virar de página da primeira para a segunda semana de trabalhos e representa uma posição da sociedade civil marcada nas ruas.
"Esta marcha proclama o apoio necessário dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento, no chamado BAM [Belém Action Mechanism ou Mecanismo de Ação de Belém], que é um dos documentos principais que se pretende venha a sair aqui do Brasil nesta conferência", explica Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista ZERO, que participa na marcha deste sábado.
Este veterano das COP do Clima espera uma presença massiva de sindicatos, associações e movimentos sociais para dizer que as comunidades mais vulneráveis aos extremos climáticos têm uma voz a dizer na construção das soluções desta conferência.
"A presidência do Brasil colocou desde sempre uma grande ênfase em que é preciso ação e implementação. Mas há que garantir que as comunidades mais vulneráveis fazem parte dessa mudança e da qual podem beneficiar, pois sem isso não teremos a aceleração do combate às alterações climáticas", argumenta Francisco Ferreira em declarações à Renascença a partir de Belém do Pará, no Brasil, cidade-sede da COP30.
O Brasil optou por sediar a COP30 na cidade amazón(...)
Este dirigente ambientalista sublinha a importância do foco da COP30 na chamada "transição justa", movimento que pretende garantir que as comunidades mais vulneráveis, em especial do chamado "sul global", tenham o apoio devido para lidarem com "um clima em mudança, com custos cada vez maiores", e para encetarem uma transição energética que, sublinha Francisco Ferreira, "não seja um prejuízo acrescido para as populações que têm vindo a usar os combustíveis fósseis e que terão que fazer mudanças profundas, nomeadamente para o uso de renováveis e para uma economia que não baseada no uso intensivo de carbono".
A Marcha Global pelo Clima está marcada para 9 horas locais (12 horas em Portugal Continental) e deve durar duas horas, percorrendo um percurso de 4,5 quilómetros pelas ruas de Belém do Pará.
A manifestação deste sábado ocorre dias depois de um inédito incidente de violência em Conferências do Clima, com uma tentativa de invasão forçada dos edifícios onde decorre a COP30 por parte de um pequeno grupo de manifestantes de povos indígenas.
Francisco Ferreira não espera a repetição de episódios violentos na marcha marcada para este sábado, recordando que esta decorrer longe do complexo de edifícios onde decorre a COP30. "A marcha tem todas as condições para funcionar bem como apelo, pressão e mobilização, mas só durante o seu percurso saberemos qual o seu verdadeiro desfecho em termos de organização e de alerta", ressalva Francisco Ferreira.
A ONU escreveu mesmo uma carta à presidência brasileira da COP30 com preocupações urgentes a propósito de "falhas graves de segurança e de infraestrutura", numa referência direta à invasão por um grupo de indígenas da zona restrita de negociações, a chamada Zona Azul, a par de outros problemas como falta de água ou calor excessivo na Conferência.
Francisco Ferreira diz que a presidência brasileira da COP30 tem exercido "grande flexibilidade" face à atuação das comunidades indígenas, o que a tem tornado numa "COP única" nesse domínio.
"Ainda esta sexta-feira, a entrada principal da COP esteve bloqueada por comunidades indígenas durante várias horas. A grande diferença é que tem sido dada margem de manobra a este tipo de lutas e manifestações, algo que em nenhuma outra conferência até agora existiu", observa o histórico ambientalista.
Nomeação para a a COP30 revela a confiança dos Est(...)
Francisco Ferreira relata que, depois de ter sido criticada por escrito pela ONU, a organização brasileira está agora menos permissiva.
"Estamos agora numa fase de contenção e de equilíbrio, porque realmente houve casos em que se foi talvez um pouco longe demais naquilo que era a liberdade de atuação dessas mesmas comunidades. O governo brasileiro tem evitado conflitos com as comunidades e com vários setores da sociedade que têm vindo intervir, e por isso estas situações mais complicadas vividas praticamente durante todos os dias desta primeira semana da COP", testemunha o presidente da associação ambientalista ZERO.
Nesta viragem de página nos trabalhos da COP30, este dirigente ambiental confessa dificuldades em avaliar se a Conferência vai no bom ou no mau caminho, uma vez que a primeira semana tem sido sobretudo de trabalho técnico depois dos discursos dos chefes de Estado e de Governo.
Francisco Ferreira relata que os últimos dias têm tido "abordagens possíveis" para os temas que estão em cima da mesa, como o financiamento, a adaptação e as metas do cumprimento do grau e meio de aumento da temperatura média global no final do século.
"Uma das possibilidades é um roteiro para esta transição justa. Já começam a surgir algumas ideias, mas ainda não é certo como é que se vai concretizar. Na questão do financiamento também já começam a existir várias ideias firmes de como operacionalizar os montantes que têm que ser angariados - quer privados, quer públicos - como se estabeleceu na COP anterior. É preciso conferir como é que isso vai ser feito, quem é que vai contabilizar e como é que vão ser utilizadas essas verbas e distribuídas pelos diferentes países", alerta o dirigente ambientalista.
Outro exemplo é a pressão observada para continuar o desenvolvimento de mercados de carbono ou "soluções muito duvidosas" para a redução das emissões. "Isso parece-nos um aspecto negativo, porque estamos a fugir daquilo que é essencial, que é realmente trabalhar no fim da queima dos combustíveis fósseis", defende Francisco Ferreira na Renascença.
Os textos decisivos vão surgir na próxima semana e há "imenso trabalho ainda por fazer e concretizar", ao cabo de uma "semana morna, com poucas decisões e muitos aspectos em aberto".