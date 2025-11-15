Milhares de pessoas esperadas em marcha por justiça climática no Brasil

Este dirigente ambientalista sublinha a importância do foco da COP30 na chamada "transição justa", movimento que pretende garantir que as comunidades mais vulneráveis, em especial do chamado "sul global", tenham o apoio devido para lidarem com "um clima em mudança, com custos cada vez maiores", e para encetarem uma transição energética que, sublinha Francisco Ferreira, "não seja um prejuízo acrescido para as populações que têm vindo a usar os combustíveis fósseis e que terão que fazer mudanças profundas, nomeadamente para o uso de renováveis e para uma economia que não baseada no uso intensivo de carbono".

Que a paz esteja com a marcha

A Marcha Global pelo Clima está marcada para 9 horas locais (12 horas em Portugal Continental) e deve durar duas horas, percorrendo um percurso de 4,5 quilómetros pelas ruas de Belém do Pará.

A manifestação deste sábado ocorre dias depois de um inédito incidente de violência em Conferências do Clima, com uma tentativa de invasão forçada dos edifícios onde decorre a COP30 por parte de um pequeno grupo de manifestantes de povos indígenas.

Francisco Ferreira não espera a repetição de episódios violentos na marcha marcada para este sábado, recordando que esta decorrer longe do complexo de edifícios onde decorre a COP30. "A marcha tem todas as condições para funcionar bem como apelo, pressão e mobilização, mas só durante o seu percurso saberemos qual o seu verdadeiro desfecho em termos de organização e de alerta", ressalva Francisco Ferreira.

A ONU escreveu mesmo uma carta à presidência brasileira da COP30 com preocupações urgentes a propósito de "falhas graves de segurança e de infraestrutura", numa referência direta à invasão por um grupo de indígenas da zona restrita de negociações, a chamada Zona Azul, a par de outros problemas como falta de água ou calor excessivo na Conferência.

Francisco Ferreira diz que a presidência brasileira da COP30 tem exercido "grande flexibilidade" face à atuação das comunidades indígenas, o que a tem tornado numa "COP única" nesse domínio.

"Ainda esta sexta-feira, a entrada principal da COP esteve bloqueada por comunidades indígenas durante várias horas. A grande diferença é que tem sido dada margem de manobra a este tipo de lutas e manifestações, algo que em nenhuma outra conferência até agora existiu", observa o histórico ambientalista.