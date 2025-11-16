Falta de água crítica pode levar à evacuação de Teerão. Que mudanças podem ajudar?

Há 60 anos que o Irão não enfrenta uma crise assim. O problema? A pior escassez de água de que a população tem memória, estando em cima da mesa a hipótese de evacuar a cidade de Teerão.

As principais barragens que abastecem milhões de residentes estão praticamente vazias e as reservas de água subterrânea encontram-se severamente diminuídas. Muitas cidades atravessaram todo o outono sem um único dia de chuva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na capital, Teerão, e em Mashhad, a segunda maior cidade do país, no nordeste, alguns reservatórios estão abaixo dos 5% e dos 3% da sua capacidade, respetivamente.

As autoridades começaram a cortar o abastecimento de água durante a noite na capital, segundo relatos. O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, chegou mesmo a alertar para possíveis evacuações caso “não chova em breve”. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram estudantes universitários a protestar contra a falta de água nos campi.

Um sério risco para a segurança interna do Irão



A escassez de água representa um sério risco para a segurança interna do Irão. No verão de 2021, protestos eclodiram na província de Khuzistão, no sudoeste, devido à grave falta de água. Meses depois, agricultores de Isfahan manifestaram-se contra o desaparecimento do rio Zayandeh-Rud.

Atualmente, em cidades como Xiraz (lar de marcos culturais icónicos como Persépolis), Isfahan e Yazd, o abatimento de solos está a rachar edifícios, colapsar estradas e a ameaçar monumentos, resultado da extração excessiva de águas subterrâneas que fragiliza o terreno.

Mais de 90% da água do país destina-se à agricultura, grande parte perdida em sistemas de irrigação ineficazes. Estudos revelam que a política de construção massiva de barragens — destinada a reforçar a autossuficiência alimentar e energética — perturbou ecossistemas naturais e contribuiu para o desaparecimento de importantes zonas húmidas e lagos, incluindo o Lago Urmia, outrora o maior lago salgado do Médio Oriente, agora reduzido a um leito de sal suscetível de provocar tempestades de poeira e sal.

Crise hídrica resulta sobretudo de má gestão



Embora as alterações climáticas agravem a seca, a crise hídrica do Irão resulta sobretudo de má gestão. A aposta governamental na expansão agrícola e na construção de barragens tem ignorado critérios de sustentabilidade, enquanto a regulação limitada da extração subterrânea — com cerca de um milhão de poços, metade deles ilegais — esgotou aquíferos em grande parte do país.



