🔴 Em direto. Ronaldo recebido por Trump na Casa Branca

Cristiano Ronaldo é recebido esta terça-feira à tarde, na Casa Branca, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O internacional português encontra-se com Trump no dia em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também é recebido na Casa Branca, em Washington.

CR7 joga no Al-Nassr da Liga de futebol saudita e é um dos rostos da aposta daquele país árabe no futebol e noutros grandes eventos desportivos.

Numa entrevista a Piers Morgan, divulgada na semana passada, Cristiano Ronaldo confessou que gostava de conhecer o Presidente norte-americano.

“Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade", declarou o craque português.

Cristiano Ronaldo será o nono português na história a ser recebido por um Presidente dos Estados Unidos.

Além do jogador nascido na Madeira, os outros desportistas portugueses que estiveram na Casa Branca foram o campeão olímpico Carlos Lopes e Neemias Queta, que conquistou o título da NBA pelos Boston Celtics.

