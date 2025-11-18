🔴 Em direto. Ronaldo recebido por Trump na Casa Branca

18 nov, 2025 - 16:18 • Ricardo Vieira

Cristiano Ronaldo será o nono português na história a ser recebido por um Presidente dos Estados Unidos.

A+ / A-

Cristiano Ronaldo é recebido esta terça-feira à tarde, na Casa Branca, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O internacional português encontra-se com Trump no dia em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também é recebido na Casa Branca, em Washington.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

CR7 joga no Al-Nassr da Liga de futebol saudita e é um dos rostos da aposta daquele país árabe no futebol e noutros grandes eventos desportivos.

Numa entrevista a Piers Morgan, divulgada na semana passada, Cristiano Ronaldo confessou que gostava de conhecer o Presidente norte-americano.

Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade", declarou o craque português.

Cristiano Ronaldo será o nono português na história a ser recebido por um Presidente dos Estados Unidos.

Além do jogador nascido na Madeira, os outros desportistas portugueses que estiveram na Casa Branca foram o campeão olímpico Carlos Lopes e Neemias Queta, que conquistou o título da NBA pelos Boston Celtics.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino na Web Summit

Robô dançarino na Web Summit

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?