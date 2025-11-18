Ronaldo será o nono português a ser recebido na Casa Branca

Cristiano Ronaldo é recebido esta terça-feira à tarde, na Casa Branca, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro está previsto para as 22h30 (hora de Lisboa) e deverá ter lugar antes de um jantar com uma comitiva da Arábia Saudita.

O internacional português encontra-se com Trump no dia em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também é recebido na Casa Branca, em Washington.

Mohammed bin Salman chegou à residência oficial do Presidente dos Estados Unidos pelas 16h25 e tinha Trump à sua espera nos jardins da Casa Branca. Mas Ronaldo não integrava a comitiva real.



O encontro com Cristiano Ronaldo terá lugar após a reunião ao mais alto nível entre o Presidente norte-americano e o príncipe saudita, que anunciou investimentos até 1 bilião de dólares nos Estados Unidos.

A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, publicou esta tarde na rede social Instagram algumas imagens de Washington.



O selecionador nacional, Roberto Martínez, já comentou a receção de Ronaldo na Casa Branca: "É um dia feliz para todos os portugueses".