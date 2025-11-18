Ronaldo será o nono português a ser recebido na Casa Branca

Futebolista e Presidente dos Estados Unidos com encontro marcado em Washington.

Cristiano Ronaldo é recebido esta terça-feira à tarde, na Casa Branca, pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro está previsto para as 22h30 (hora de Lisboa) e deverá ter lugar antes de um jantar com uma comitiva da Arábia Saudita.

O internacional português encontra-se com Trump no dia em que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também é recebido na Casa Branca, em Washington.

Mohammed bin Salman chegou à residência oficial do Presidente dos Estados Unidos pelas 16h25 e tinha Trump à sua espera nos jardins da Casa Branca. Mas Ronaldo não integrava a comitiva real.

O encontro com Cristiano Ronaldo terá lugar após a reunião ao mais alto nível entre o Presidente norte-americano e o príncipe saudita, que anunciou investimentos até 1 bilião de dólares nos Estados Unidos.

A companheira de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, publicou esta tarde na rede social Instagram algumas imagens de Washington.

O selecionador nacional, Roberto Martínez, já comentou a receção de Ronaldo na Casa Branca: "É um dia feliz para todos os portugueses".

CR7 joga no Al-Nassr da Liga de futebol saudita e é um dos rostos da aposta daquele país árabe no futebol e noutros grandes eventos desportivos.

Numa entrevista a Piers Morgan, divulgada na semana passada, Cristiano Ronaldo confessou que gostava de conhecer o Presidente norte-americano.

Ele é uma das pessoas mais importantes, é uma das pessoas que quero conhecer. Desejo fazê-lo um dia, se tiver a oportunidade", declarou o craque português.

Cristiano Ronaldo será o nono português na história a ser recebido por um Presidente dos Estados Unidos.

Além do jogador nascido na Madeira, os outros desportistas portugueses que estiveram na Casa Branca foram o campeão olímpico Carlos Lopes e Neemias Queta, que conquistou o título da NBA pelos Boston Celtics.

[em atualização]

