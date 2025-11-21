Tuvalu. "Se a comunidade internacional não fizer nada para nos salvar, desapareceremos da face da Terra"

Acumula as pastas do Ambiente, Clima e Assuntos Internos no governo de Tuvalu, país do Pacífico ligeiramente maior que a ilha do Corvo, mas menor que Porto Santo.

Do púlpito fez a crítica mais dura ao Presidente dos EUA que se ouviu nos discursos dos líderes na COP30. Doutorado em Teologia, Maina Talia diz que as dez mil pessoas de Tuvalu têm muita fé em Deus, mas não basta rezar, é urgente agir.

Em entrevista à Renascença, explica ainda que medidas estão a tomar naquela ilha para travar o impacto da subida do nível médio das águas que cercam aquele país no Pacífico.

O que acontecerá no seu país se o combate às alterações climáticas continuar por este caminho?

Face à subida do nível do mar relacionada com as alterações climáticas, é importante notar que Tuvalu tem apenas 26 quilómetros quadrados de terra com uma população de cerca de dez mil pessoas. A ilha mal se eleva a dois metros acima do nível do mar. Não há montanhas, o que significa que não há rios. Portanto, é uma pequena, pacífica e bela ilha no Pacífico Sul.

O desafio das alterações climáticas que enfrentamos é que assistimos à alteração dos padrões meteorológicos, mas não apenas isso. Também a maré está a subir a partir do solo e a vir das áreas laterais. Como não há um lugar mais alto para onde ir, isso torna as coisas mais difíceis.

A maior parte de Tuvalu é apenas uma faixa de terra. E as grandes questões são: quanto tempo temos para nos relocalizar? Teremos de nos mudar para o interior? E se o fizermos, a quem estaremos a invadir a privacidade?

Sendo apenas uma pequena faixa de terra, assistimos a secas e à subida do nível do mar, o que realmente desafiou o nosso modo tradicional de cultivo. Desde então, dependemos muito da importação de alimentos para sobreviver, por isso as coisas não estão bem.

De acordo com as previsões que continuamos a receber, Tuvalu será o primeiro a ficar submerso. Mas não é isso que queremos. O nosso povo tem coragem. O nosso povo continuará a lutar e a construir a sua resiliência para que possamos continuar a viver na nossa ilha.

Mas quando se trata de alterações climáticas relacionadas com os direitos civis, já sentimos o impacto. É uma realidade vivida por nós. E se alguém disser que não acredita nas alterações climáticas ou que as nega, convido-o a vir passar uma temporada comigo a Tuvalu e ver a coragem que tem que se ter para enfrentar esta realidade.

Percebi que queria reunir-se, por exemplo, com Donald Trump, para ir lá ver a situação.

Sim, mesmo que Trump venha ou não, o Presidente dos EUA continua a dizer que as alterações climáticas são uma farsa e uma fraude. Eu estava na Assembleia Geral das Nações Unidas quando ele fez o seu discurso no pódio e é lamentável que tenhamos uma visão distorcida dos EUA. É lamentável que estivéssemos à procura de soluções e de alternativas nos EUA e, infelizmente, retiraram-se do Acordo de Paris.

Mas, como foram os únicos a retirar, estamos gratos pelo resto do mundo ainda se manter unido, sabendo que, o que um país faz, não é nada comparado com o resto do mundo.

No pior cenário possível - que nem imaginam, porque dizem que todos os dias lutam contra isto -, a este ritmo e se nada for feito, há alguma previsão sobre quando Tuvalu deixará de existir?

Se a comunidade internacional não fizer nada para nos salvar, desapareceremos certamente da face da Terra. Algo que não imaginamos, algo em que não queremos pensar, que não queremos compreender: que um dia o nosso país estará submerso.

Quanto tempo temos? De acordo com a comunidade internacional, especialmente pelas previsões científicas, se o mundo não fizer nada nos próximos 50 anos, Tuvalu ficará submerso.

O que estamos a fazer, como políticos, é lutar até ao fim. Queremos continuar a responsabilizar os países, porque o nosso contributo para a questão das alterações climáticas é de 0,00001%. É quase nada, e ainda assim temos de sofrer à custa dos grandes países emissores, o que é muito injusto e inaceitável.