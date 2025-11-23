Dia de eleições na Guiné-Bissau, um país em suspenso

Depois de uma campanha em clima de grande expectativa na Guiné-Bissau, este domingo, mais de 966 mil eleitores são chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da República e os 102 deputados do Parlamento, dissolvido em 2023 após uma alegada tentativa de golpe de Estado e inativo desde então.

Doze candidatos disputam a Presidência, entre eles o chefe de Estado cessante, um antigo Presidente e um antigo primeiro-ministro. Estas eleições, inicialmente previstas para 2024 e adiadas pelo Presidente por “motivos de segurança”, ficam marcadas pela ausência inédita do PAIGC — o partido histórico da independência e da democratização — afastado do processo por decisão do Supremo Tribunal de Justiça.

A exclusão do PAIGC e do seu líder, Domingos Simões Pereira, abriu espaço a uma nova configuração da oposição. É Fernando Dias, candidato independente e membro do PRS, quem lidera agora o campo opositor, fortalecido pelo apoio formal do PAIGC.

Bissau vive dias intensos: as ruas estão movimentadas, os apoiantes de Umaro Sissoco Embaló vestem camisolas com a fotografia do Presidente, enquanto os simpatizantes de Fernando Dias exibem o característico gorro de Amílcar Cabral. Carros adornados com as cores dos restantes 10 candidatos circulam pela capital, simbolizando a multiplicidade de forças em disputa.

Durante duas semanas, os candidatos percorreram o país de Norte a Sul, num esforço final para conquistar eleitores, antes do regresso à capital, esta sexta-feira, onde foram recebidos por multidões. Umaro Sissoco Embaló encerrou a campanha num espaço verde no norte da capital, reafirmando a convicção de que vencerá “sem qualquer dúvida” e logo à primeira volta.

As infraestruturas no centro do discurso presidencial

Os seus apoiantes destacam os investimentos em infraestruturas realizados no mandato: estradas asfaltadas no centro da capital, edifícios públicos renovados e a reabilitação do aeroporto Osvaldo Vieira. Em 2025 foi inaugurada a primeira autoestrada do país, num troço de 8,5 quilómetros entre o aeroporto e Safim. Estão igualmente previstos novos projetos, como o porto comercial de Bandim, considerado essencial para desenvolver o setor das pescas, até agora estagnado e sem investimento.

O economista guineense José Nico defende que o porto poderá receber navios de grande porte, abrindo novas rotas comerciais, inclusive com países sem acesso ao mar, como o Mali ou o Burkina Faso. Para o investigador do INEP, trata-se de “uma das melhores decisões dos últimos cinco anos”, embora alerte que as obras ainda não arrancaram.