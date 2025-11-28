“Trump precisa do Projeto 2025 para os seus objetivos, mas eles também precisam dele”

É uma das mais fortes influências da Administração Trump. O Projeto 2025 é uma agenda de reformas pensada por setores da direita conservadora norte-americana. David Graham, jornalista da revista norte-americana "The Atlantic", é autor do livro "O Plano", agora lançado em português, onde detalha os princípios do influente projeto ideológico que, embora Trump negue oficialmente, está por detrás de muito do pensamento estratégico conservador seguido pela Administração Trump, pelo movimento MAGA e pelo Partido Republicano.

Quem é o ‘pai’ e quem é o ‘filho’ nesta ‘família’ complexa? O Projeto 2025, o movimento MAGA ou Donald Trump?

Diria que, em muitos aspetos, o que o Projeto 2025 idealiza é algo com que as pessoas da direita americana já sonham há muito tempo, mas só começaram a acreditar ser possível depois de Donald Trump ter sido eleito Presidente pela primeira vez. E agora que está no cargo, ambos se potenciam mutuamente. Trump precisa do Projeto 2025 para atingir os seus objetivos, mas eles também precisam dele como Presidente para que estas coisas aconteçam.

Este tipo de movimento surgiu originalmente na década de 1980. Escreve que cerca de 60% deste projeto foi concluído ou parece ter sido seguido por Reagan. Rebobinando esta fita, como tudo começou?

A Fundação Heritage produziu versões do “Mandato para a Liderança” desde 1980. E penso que podemos acompanhar algumas das mudanças na história desde então. A versão que Ronald Reagan seguiu tão de perto em 1981 foi a de um governo pequeno, com restrições governamentais e cortes de despesa.

A versão que vemos hoje representa a forma como Donald Trump mudou a política. Não se trata de um conservadorismo que preze um governo pequeno. Trata-se de acumular poder para o Presidente, reduzir os mecanismos de controlo e equilíbrio e impulsionar esta visão mais radical. Mas, em ambos os casos, são conservadores sociais a promover uma visão socialmente conservadora da sociedade.

Refere-se sobre uma “Segunda Revolução Americana”. Como assim?

As pessoas por detrás do Projeto 2025 vêem-se como a vanguarda desta verdadeira mudança. Acham que os Estados Unidos estão num ponto de viragem. Acreditam que os marxistas estão a tomar o poder e que a Constituição está em perigo. Acreditam que esta é a hipótese de retomar o controlo e criar a visão da sociedade americana que consideram correta.

Voltando à ideia da criatura e do criador, qual seria a força deste projeto sem Donald Trump e com outra personalidade?

Eles descobriram como usar o governo e como remodelá-lo para atingir os seus objetivos. Não se trata apenas de uma lista de políticas que desejam, mas sim da ideia de que é possível contornar o Congresso, obter a aprovação dos tribunais para as medidas que desejam implementar e realizar coisas que pareciam impossíveis.

Este é o método que utilizam para atingir esses objetivos. E, de certa forma, não interessa se Donald Trump é o Presidente ou não. O importante é que conseguem criar um Presidente extremamente poderoso. Simplesmente acho que Trump tem a capacidade de manter todo o Partido Republicano alinhado, incluindo o Congresso. E foi isso que permitiu ao Projeto 2025 fazer tantos progressos nos primeiros meses da administração Trump.

Sublinha que, durante a primeira administração Trump, houve pessoas que se converteram ao ‘trumpismo’, e fala em recrutamento para a segunda administração Trump. Como comparar as equipas do primeiro e do segundo mandato de Trump?

No primeiro mandato, Trump não estava muito bem preparado para a presidência e acabou por contratar muitas pessoas que não eram necessariamente fiéis ao Projeto. Tinham trabalhado noutras administrações, e as pessoas mais próximas de Trump temiam que não lhe fossem leais nem ao Projeto, e que estivessem ali por interesse próprio ou a tentar servir aquilo que consideravam ser a Constituição.

Assim, na sua segunda tentativa, o Projeto 2025 queria garantir que tinha uma equipa extremamente leal a Trump e ao Projeto. Assim, criaram uma base de dados de potenciais colaboradores, recrutaram e avaliaram pessoas, e queriam garantir que todos trabalhavam em conjunto. Penso que vimos esse consenso dentro da equipa também nestes primeiros meses. Não vemos membros do governo a tentar conter Trump da mesma forma que o seu primeiro gabinete fez. Em vez disso, muitas vezes tentam facilitar-lhe a tarefa de fazer o que quer que queira.

Voltando às fases deste processo, quem é realmente o responsável pelo recrutamento da equipa do Trump 2? Será o próprio Trump e o seu círculo mais próximo, ou será o Projeto 2025 numa perspetiva mais abrangente?

Penso que é um híbrido. Vemos alguém como Russell Vought, que foi importante para o Projeto 2025, a transformar o Gabinete de Administração e Orçamento (OMB) no centro de contratação da administração Trump. Mas também há outras pessoas envolvidas. Temos, por exemplo, Stephen Miller e pessoas que lhe são leais. E também temos Trump a contratar pessoas que considera seus amigos.

Uma das coisas que o Projeto 2025 teve em conta é garantir que, independentemente de quem ocupe estes cargos de alto nível no gabinete - seja o Secretário de Estado, o Secretário da Guerra ou o Secretário da Defesa - haverá pessoas nos níveis mais baixos que sejam leais aos objetivos do Projeto 2025.

Mas isto significa que, mais cedo ou mais tarde, poderão encontrar alguns conflitos dentro da administração Trump com pessoas do projeto e outros círculos de amigos de Trump e assim por diante.

Exatamente. E já vimos alguns elementos disso. Por exemplo, Elon Musk, ao despedir funcionários públicos, estava a fazer algo que o Projeto 2025 ambicionava. Mas também atacou partes do governo que o Projeto 2025 queria preservar. Vimos relatos de que Russell Vought estava incomodado com as ações de Musk.

Vemos também, por exemplo, que Robert F. Kennedy Jr., Secretário da Saúde e Serviços Humanos, tem prioridades diferentes, principalmente em relação ao aborto, das pessoas do Projeto 2025.E acho que vamos continuar a ver estas divisões a surgir em alguns lugares.

Escreve no seu livro que existe uma desconexão dentro do universo político de Trump em relação às empresas tecnológicas. E que o Projeto visa uma postura mais rígida em relação a estas empresas. Sabemos que Trump queria colocar Elon Musk num cargo, como já não acontece. Será que o próprio Trump está a ditar as políticas em relação às empresas tecnológicas, ao TikTok e a outras empresas do setor? Assim, qual a importância e a influência destas pessoas do Projeto neste aspeto, por exemplo, no universo da tecnologia?

No setor tecnológico, penso que as pessoas do Projeto se revelaram menos poderosas do que o próprio Trump. O facto de vermos estes CEO de empresas tecnológicas a aproximarem-se de Trump desde o início mostra que ele é muito suscetível à lisonja. Por isso, não adotou uma postura rígida em relação a eles. E está a respeitar a decisão deles.

O que as pessoas envolvidas no Projeto 2025 diriam é que, a longo prazo, estão a reforçar a capacidade do governo federal para regular mais de perto as empresas tecnológicas. Assim, mesmo que a curto prazo Trump lhes seja mais amigável, esperam que, a longo prazo, possam usar essa capacidade para reprimir o que consideram ser abusos por parte das empresas tecnológicas.

Há outras áreas em que acha que o Projeto não é tão importante ou decisivo para o comportamento de Trump ou para a estratégia e decisões da administração Trump?

Penso que as prioridades religiosas são um fator importante. Vimos Trump e pessoas próximas falarem sobre a importância de aumentar as taxas de natalidade, de acabar com o aborto e de incentivar as famílias tradicionais. Mas não temos assistido a muitas mudanças políticas significativas nesse sentido.

Não se verificaram grandes alterações nas políticas sobre o aborto. E não vimos grandes iniciativas de apoio às famílias. Não vimos as alterações nas leis laborais que muitas das pessoas do Projeto 2025 previram.

E porque acha que isso acontece?

Por dois motivos. Um deles é que Trump nomeou Robert F. Kennedy Jr. por um sentido de obrigação política após a campanha, e estas simplesmente não são as prioridades de Kennedy. Penso que Trump também gostava de falar muito sobre o aborto quando o via como uma estratégia política vantajosa, mas agora decidiu que não há qualquer vantagem em ir mais longe. Assim, ele simplesmente não está interessado e não tem o mesmo tipo de convicções religiosas que eles. Portanto, para ele, isso não é assim tão importante.

Escreve sobre o papel central que o Gabinete orçamental desempenha dentro do governo, tal como o Departamento de Justiça. Porquê? E é obrigatório que as pessoas do Projeto estejam dentro destes dois departamentos para que se tenha algum controlo num ambiente Trump?

Consideram estes dois departamentos importantes por dois motivos. No caso do orçamento, esta é uma área que tradicionalmente tem sido muito administrativa, mas não ideológica. E Russell Vought compreendeu que poderia usá-lo não só para coordenar agências, mas também para as obrigar a fazer o que ele queria, para tentar conter o Congresso, para tentar reter fundos e direcioná-los para prioridades políticas. E nisso tem sido muito eficaz. Não tenho a certeza se mais alguém teria sido tão eficaz neste papel como ele.

O Departamento de Justiça é um caso um pouco diferente. Trump estava interessado em usar o Departamento de Justiça para retaliações. E também o veem como uma ferramenta importante para impor as suas prioridades. Não interessa muito se um deles está no Departamento de Justiça. Forneceram a estrutura e as razões teóricas pelas quais um Presidente deveria ter um controlo mais direto sobre o Departamento de Justiça. E depois Trump nomeia pessoas leais que estão dispostos a executar isso.

Sobre a política comercial, escreve que as tarifas não são, provavelmente, o fator mais importante para o projeto. Como estão a lidar com esta situação, com esta estratégia de Trump?

Penso que estão um pouco divididos sobre as tarifas. Alguns são conservadores da ‘velha guarda’ que acreditam que o comércio livre é a solução. E no Projeto, propõem este debate entre o comércio livre e o protecionismo. Isto implica reconhecer que, enquanto Trump for Presidente, haverá uma pressão para haver tarifas. E simplesmente não adianta lutar contra isso.

Mas, mesmo neste caso, Peter Navarro defende no Projeto 2025 a imposição de tarifas sobre a China como parte de uma espécie de choque civilizacional com o país. O que temos visto é Trump a utilizar as tarifas de forma muito mais abrangente contra vários aliados, como o Canadá, o México e o Brasil, como punição pela investigação de Jair Bolsonaro. Por isso, Trump está inclinado a utilizá-las de forma muito mais ampla.

O ponto em que concordam é que Trump está a utilizar estes recursos com um poder sem precedentes enquanto Presidente. E é este o tipo de autoridade que o Projeto 2025 gostaria que ele tivesse.

A política em relação à China é, de certa forma, uma continuação das administrações anteriores, incluindo a época de Obama. Não mudou grande coisa, certo?

É verdade. Penso que a China é um exemplo de como os sucessivos presidentes americanos têm trabalhado com ideias semelhantes. Existe a sensação de que os EUA precisam de levar a China mais a sério como ameaça. E vemos divergências sobre a melhor forma de lidar com isto, sobre o nível correto de tarifas ou outras políticas a utilizar, sobre o quanto se devem preparar para um confronto militar com a China e como se desenrolaria.

Vemos divergências, por exemplo, sobre até que ponto se deve proteger Taiwan. Mas, em todos estes casos, vimos governos manterem-se alinhados. E mesmo no caso das tarifas, Joe Biden manteve as tarifas que Trump tinha implementado, porque concordou que a China deveria ter tarifas sobre os seus produtos.

Gostaria que me explicasse a estratégia do Projeto sobre a ideia de paz e guerra, porque estamos a ver Trump muito interessado em ganhar um Prémio Nobel da Paz e a envolver-se em algumas áreas onde, por vezes, age de forma algo errática.

Não diria que o Projeto é pró-intervenção externa. Penso que tem uma abordagem ligeiramente diferente. Temos visto tanto republicanos como alguns democratas a favorecer uma maior intervenção militar. O Projeto diz que os EUA devem apoiar a Ucrânia e Israel. Mas muitos deles gostariam de uma presença mais pequena.

Querem retirar as tropas americanas da Europa - e, em alguns casos, de África - restringir a presença militar e concentrar-se principalmente na China. Estão convencidos de que os EUA entrarão em confronto direto com a China mais cedo ou mais tarde. Por isso, querem simplesmente retirar as forças armadas americanas de grande parte do mundo. E, por extensão, retirar a política externa americana a grande parte do mundo e limitar parte do envolvimento que os EUA têm tido a nível global.

Na política interna nos Estados Unidos, no que diz respeito ao diálogo entre republicanos e democratas, observámos os desenvolvimentos da paralisação (shutdown) do governo. Existem canais de comunicação entre as pessoas do Projeto e os democratas? Ou são apenas duas bolhas de poder diferentes e separadas, onde nem sequer ponderam a ideia de ceder em algo para ter um terreno comum com os democratas?

Há áreas em que se poderia imaginar um acordo político, incluindo sobre legislação laboral ou sobre a China. Mas penso que o Projeto 2025 não prevê isso como parte do caminho. Simplesmente consideram os Democratas demasiado esquerdistas e uma ameaça demasiado grande para o que veem como a ‘grandeza americana’. Portanto, não há interesse em cooperar.

Uma das razões pelas quais o Projeto 2025 recomenda contornar o Congresso e tornar o Presidente tão supremo, é por ser uma forma de evitar lidar com o outro partido e com os tipos de concessões que os presidentes anteriores tiveram de fazer simplesmente para concretizar as suas prioridades.

Outro tema interessante é o do clima e ambiente. Escreve que têm uma política de recusa ou rejeição em relação a várias questões, sem necessariamente propor alternativas. Isto significa que a política climática ou ambiental já está definida, porque não é necessário propor nada para se ter uma nova estratégia. É apenas uma estratégia de rejeição?

Essa é uma ótima maneira de colocar a questão. Não classificam as alterações climáticas como uma ‘farsa’, mas querem que o governo não se envolva em estudá-las ou regulamentá-las. Querem mais perfuração, seja em terra ou no mar, e não gostam de fontes de energia alternativas. Acho que esta é uma mudança notável e não exige que tentem algo diferente. Dizem acreditar que os negócios são a solução para estes problemas e que, se forem deixados por sua conta, o mercado livre resolverá as questões das alterações climáticas. Mas simplesmente não falam muito mais sobre isso.

Voltemos ao cenário republicano e à questão das bases e das elites. O movimento MAGA pode ser uma espécie de partido do Projeto?

Acho que a definição de MAGA é um pouco vaga. E a única pessoa capaz de manter todas estas fações unidas é Trump, de certa forma, pela força do seu carisma. É assim que se consegue ter tanto CEO de empresas tecnológicas como de pessoas muito céticas em relação à tecnologia, como acontece no Projeto 2025. É assim que se consegue ter eleitores da classe trabalhadora a coexistir com a procura de cortes drásticos nos impostos para as empresas. É assim que se consegue conciliar todos estes elementos diversos, incluindo as pessoas que são ‘guerreiras culturais’ e aquelas que são totalmente contra a regulamentação cultural.

Mas até Trump parece estar a ter dificuldades com isso ultimamente, enquanto se discute se tem o direito de definir o que significa MAGA ou não. Penso que as pessoas do Projeto 2025 querem tentar apropriar-se de uma visão do MAGA e dar-lhe poder em Washington. Para que, mesmo depois de Trump sair do poder, seja essa a ideologia que o Partido Republicano mantém.

E se observar alguém como JD Vance - que está muito alinhado com a sua visão - penso que gostariam de o ver como o próximo Presidente e o próximo candidato presidencial, porque ele partilha dessa visão. Mas penso que muitas das coisas que procuram podem não ser populares entre os eleitores de Trump. E se Trump se reformar ou sair de cena, haverá algumas divisões.

Pensa então que Vance poderá ser candidato para o Projeto em 2028?

Sim, acho que Vance é o defensor óbvio do projeto. Partilha muitas das mesmas visões socialmente conservadoras. É cético em relação ao envolvimento no estrangeiro. Parece encarar a luta pela cultura americana como uma questão ‘de vida ou de morte’. Por isso, acredito que ele representa muito bem a política deles. A questão para mim é se conseguirá conquistar os eleitores da mesma forma que Trump. Penso que isso, no mínimo, ainda não está provado.

E como ficarão pessoas como Marco Rubio nesta corrida à Casa Branca em 2028?

O desafio para Rubio, acredito, é manter-se relevante por enquanto e ver se Vance consegue capitalizar em cima da sua posição. Vimos nas suas campanhas que Vance não é o melhor político no terreno e não tem o carisma natural necessário. E Rubio é um político muito mais experiente. Penso que se Vance vacilar, Rubio será rápido a preencher essa lacuna. Mas Vance tem a vantagem simplesmente por ser o vice-Presidente neste momento.

O Projeto tem candidatos ou favoritos para, por exemplo, as eleições intercalares do próximo ano?

Diria que não. Uma das coisas que me chama a atenção no Projeto é o quanto evitam falar de política eleitoral. Eles como que dizem: "Somos especialistas em políticas públicas. Deixem que outros elejam os candidatos e nós ajudá-los-emos a alcançar o que acreditamos ser o certo a fazer." Mas podemos ver candidatos em algumas eleições que representam as suas visões, que têm o mesmo tipo de abordagem socialmente conservadora e que estarão a disputar o apoio de pessoas como JD Vance nestas eleições.

E qual é a opinião do Projeto sobre esta ideia de redefinir os círculos no sistema eleitoral que estão a discutir nos Estados Unidos atualmente?

Temos visto o apoio de figuras ligadas ao MAGA e ao Projeto 2025. Querem que os republicanos se mantenham no poder, estão dispostos a apoiar qualquer um destes esquemas que ajude a mantê-los no poder e a alcançar mais das coisas que desejam.

Lemos uma importante e influente entrevista de Steve Bannon para a revista The Economist. Qual a ligação dele com tudo isto?

Bannon está um pouco à margem do Projeto 2025, embora concorde com muitas das prioridades que defendem. Penso que ele, em particular, se identifica com a versão deles de um catolicismo muito tradicional. Mas ele é também ideologicamente mais flexível. Está muito interessado em vencer a batalha e dirá o que acha melhor para a vencer. Enquanto eles têm uma visão do mundo muito mais simples e direta.

Assim, cruzam-se em alguns pontos, mas não formam uma aliança perfeita. E acho que, por vezes, Bannon considera-os um pouco demasiado formais, um pouco rígidos demais.

A religião, neste contexto, é como uma ‘cola’ que une todas estas famílias, uma plataforma comum a todas estas famílias, tanto da direita como do lado republicano, se podemos usar esta expressão. Mas será que veem realmente diferenças entre elas?

Uma das coisas interessantes aqui é a forma como o Projeto 2025 reúne católicos, como Kevin Roberts e JD Vance, e cristãos evangélicos como Russell Vought. Encontraram um ponto em comum no ódio à esquerda, nas visões sobre a necessidade de uma sociedade mais fundamentada na Bíblia e na defesa das famílias mais tradicionais. Portanto, é isso que os une por enquanto.

Não acho que estejam propriamente alinhados em tudo. E acho que é também uma visão mais elitista. Vemos agora, por exemplo, um conflito dentro da Heritage sobre a comunicação com o eleitorado judeu. E isso também cria alguma divisão dentro do Partido Republicano. Afirmam no Projeto 2025 que estão abertos a outras religiões que não o cristianismo. Mas é evidente que, para eles, isso é o mais importante, e em particular, a sua visão muito tradicional do cristianismo.

Sinto-me muito apreensivo. Vejo o governo a intervir nas cadeias de comunicação social de formas que não víamos neste país há décadas, exercendo um poder que tradicionalmente não possuía, tentando dizer aos jornalistas o que podem e não podem noticiar.

A Europa não é um tema para o Projeto?

Mais ou menos. Penso que eles veem a Europa como uma aliada numa luta civilizacional contra a China. E não têm o mesmo tipo de antipatia em relação à Europa que o próprio Trump por vezes expressou, ou mesmo a antipatia em relação à NATO.

É simplesmente uma questão posterior, como para grande parte do mundo, talvez de forma mais proeminente porque a Europa tem sido tradicionalmente um aliado tão importante para os EUA.

A dependência das redes sociais que vemos em Trump vem apenas do próprio ou o Projeto tem a ideia das redes sociais como uma ferramenta e uma arma de poder nos Estados Unidos?

Esta questão das redes sociais é obra de Trump. E a capacidade de Trump para usar as redes sociais foi o que o tornou Presidente em primeiro lugar. Assim, para o Projeto, é uma forma de divulgar a sua mensagem. A aquisição do Twitter por Elon Musk também lhes foi útil na divulgação da sua mensagem. Mas também vemos que o Projeto está interessado em regular mais de perto as empresas de comunicação social de todos os tipos, tentando forçá-las a adotar pontos de vista mais conservadores, pressionando-as a não verificarem os factos e a não bloquearem a desinformação.

E como se sente, enquanto jornalista, a lidar com este tipo de ambiente?

Sinto-me muito apreensivo. Vejo o governo a intervir nas cadeias de comunicação social de formas que não víamos neste país há décadas, exercendo um poder que tradicionalmente não possuía, tentando dizer aos jornalistas o que podem e não podem noticiar.

Penso que isto representa uma ameaça real à liberdade de imprensa e à capacidade dos americanos de obterem informações precisas sobre o que se passa na política.

Por fim, diríamos que a negação do Projeto 2025 por Trump no debate com Kamala Harris é simplesmente uma ‘notícia falsa’?

Diria que sim, é uma notícia falsa. Trump tinha conhecimento do Projeto 2025.Muitos dos seus conselheiros mais próximos no primeiro mandato estiveram envolvidos com ele durante todo o mandato. Foi o que se revelou politicamente conveniente. Mas demonstrou, desde então, estar consciente e aprovar muitas das coisas que eles querem fazer.