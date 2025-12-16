“A história não deve repetir-se". Jornalista da Geórgia teme morte de prémio Sakharov na prisão

Uma das preocupações com Mzia Amglobeli é o estado de saúde. A jornalista fez greve de fome nos primeiros 38 dias de detenção. Em junho, foi anunciado que Mzia está quase completamente cega do olho esquerdo, e com muitos problemas de visão no olho direito.

“Agora ela tem apenas 10% de visão num dos olhos, enquanto o outro tem apenas perceção de luz”, explica Irma Dimitradze, acrescentando que Mzia apenas teve “um exame médico adequado, numa clínica com o equipamento adequado, na semana passada”.

“Antes, ela foi examinada por uma clínica contratada pela prisão, que não tinha o equipamento adequado. O médico nunca falou com a Mzia”, conta Irma. “Nem temos os relatórios finais deste exame, e são muito necessários para planear corretamente os tratamentos. (...) Já era claro para a administração da polícia e toda a gente que ela perdeu a visão em fevereiro. E demorou até dezembro para ela ser bem examinada”.

“Podemos entender que há coisas que podem ser adiadas, uma burocracia, isto e aquilo”, afirma a jornalista georgiana, “mas a saúde não pode esperar”.

"O jornalismo independente foi criminalizado"

Desde outubro de 2024 que a Geórgia está mergulhada numa crise democrática. O partido “Georgian Dream” venceu eleições consideradas “nem livres nem justas” e, depois de um mês de protestos, anunciou a suspensão, até ao fim de 2028, do processo de adesão à União Europeia, 11 meses depois de a Geórgia conseguir o estatuto de candidata ao bloco. Desde aí, várias organizações não-governamentais contam pelo menos 60 opositores políticos e jornalistas detidos pelas autoridades.

“O jornalismo independente foi criminalizado de muitas formas na Geórgia. Não são apenas as ameaças legais, mas também as campanhas de difamação, comentários de ódio e propaganda contra jornalistas, a descrever-nos como agentes estrangeiros, a trabalhar contra os interesses da Geórgia”, descreve Irma Dimitradze. “Torna-nos alvos para as pessoas que caem nessas mentiras e decidem que somos inimigos, e podemos ser atacados em qualquer altura”.