Prémio Sakharov

“A história não deve repetir-se". Jornalista da Geórgia teme morte de prémio Sakharov na prisão

16 dez, 2025 - 10:05 • João Pedro Quesado, enviado especial a Estrasburgo

Mzia Amaglobeli é a primeira jornalista mulher a ser prisioneira política na Geórgia. O estado de saúde é uma preocupação para os colegas em liberdade — Mzia está praticamente cega e demorou dez meses a ser examinada de forma adequada.

Dois jornalistas são os laureados da edição de 2025 do Prémio Sakharov, mas nenhum vai estar no Parlamento Europeu em Estrasburgo para o receber esta terça-feira. A tarefa cabe a representantes, e Irma Dimitradze, que representa a colega Mzia Amaglobeli, da Geórgia, tem receios para expressar.

“Infelizmente, temos alguns laureados de anos anteriores que estavam presos e que não conseguiram sair vivos da prisão. Foram encontrados mortos em circunstâncias altamente suspeitas nas prisões”, sublinha Irma, recordando o caso de Alexei Navalny, o Prémio Sakharov de 2021. “A história não deve repetir-se. É assustador, mas a história não é um mecanismo que trabalha sozinho, a história é feita por pessoas”.

Mzia Amaglobeli é uma jornalista georgiana, diretora de meios de comunicação online reconhecidos como independentes do atual governo de Tiblíssi. Foi detida este ano, a 12 de janeiro, acusada de bofetear o chefe de polícia da segunda maior cidade do país durante um protesto anti-governo. Em agosto, a acusação de agressão caiu, passando a ser de resistência e ameaças a um polícia, e Mzia foi condenada a dois anos de prisão.

“Aqui nesta cidade e nesta bela união de países europeus, há pessoas que têm o poder e a capacidade de fazer com que a história não se repita, que os prisioneiros políticos sejam libertados”, reforça Irma Dimitradze, jornalista no Gazeti Batumelebi, fundado por Mzia. “Estes líderes autoritários e autocráticos que apostaram na vitória da Rússia e de Putin estão errados, a Europa e a democracia europeia vão vencer”.

Uma das preocupações com Mzia Amglobeli é o estado de saúde. A jornalista fez greve de fome nos primeiros 38 dias de detenção. Em junho, foi anunciado que Mzia está quase completamente cega do olho esquerdo, e com muitos problemas de visão no olho direito.

“Agora ela tem apenas 10% de visão num dos olhos, enquanto o outro tem apenas perceção de luz”, explica Irma Dimitradze, acrescentando que Mzia apenas teve “um exame médico adequado, numa clínica com o equipamento adequado, na semana passada”.

“Antes, ela foi examinada por uma clínica contratada pela prisão, que não tinha o equipamento adequado. O médico nunca falou com a Mzia”, conta Irma. “Nem temos os relatórios finais deste exame, e são muito necessários para planear corretamente os tratamentos. (...) Já era claro para a administração da polícia e toda a gente que ela perdeu a visão em fevereiro. E demorou até dezembro para ela ser bem examinada”.

“Podemos entender que há coisas que podem ser adiadas, uma burocracia, isto e aquilo”, afirma a jornalista georgiana, “mas a saúde não pode esperar”.

"O jornalismo independente foi criminalizado"

Desde outubro de 2024 que a Geórgia está mergulhada numa crise democrática. O partido “Georgian Dream” venceu eleições consideradas “nem livres nem justas” e, depois de um mês de protestos, anunciou a suspensão, até ao fim de 2028, do processo de adesão à União Europeia, 11 meses depois de a Geórgia conseguir o estatuto de candidata ao bloco. Desde aí, várias organizações não-governamentais contam pelo menos 60 opositores políticos e jornalistas detidos pelas autoridades.

“O jornalismo independente foi criminalizado de muitas formas na Geórgia. Não são apenas as ameaças legais, mas também as campanhas de difamação, comentários de ódio e propaganda contra jornalistas, a descrever-nos como agentes estrangeiros, a trabalhar contra os interesses da Geórgia”, descreve Irma Dimitradze. “Torna-nos alvos para as pessoas que caem nessas mentiras e decidem que somos inimigos, e podemos ser atacados em qualquer altura”.

“Quanto aos ataques da polícia, a impunidade está a disparar, porque os meus colegas, jornalistas, foram brutalmente espancados, atacados, o equipamento deles foi destruído... Dois deles foram agredidos ao ponto de precisarem de cirurgia”, revela a jornalista georgiana, acusando que “nada disso é investigado”. E ilustra o clima ao acrescentar que, nos protestos, os jornalistas “tentam esconder os cartões de imprensa e marcas, enquanto normalmente se mostram para te proteger”.

Além de Mzia Amglobeli, também Andrzej Poczobut, um jornalista da minoria polaca na Bielorrússia, é laureado com o Prémio Sakharov em 2025. Poczobut faz parte da oposição ao regime de Alexander Lukashenko, e foi condenado, em 2021, a oito anos de prisão numa colónia penal. O estado atual de Andrzej Poczobut é desconhecido, e a família não o pode visitar.

