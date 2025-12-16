Itália

Colosseo e Porta Metronia: metro de Roma inaugura duas estações-museu

16 dez, 2025 - 17:29 • Redação

Roma inaugura duas novas estações-museu. Obras levaram mais de 10 anos, o tempo necessário para melhor conservar os achados arqueológicos.

Depois de mais de 10 anos em obras, as duas novas estações do Metro C, Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali, em Roma, estão finalmente prontas e abriram portas ao público esta terça-feira. Este é um momento esperado por turistas e habitantes locais, uma vez que estas duas estações ligam San Giovanni ao centro arqueológico da cidade.

As descobertas arqueológicas aconteceram durante as escavações nas duas paragens de metro, mas já eram esperadas, transformando Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali em verdadeiros museus subterrâneos que contam a história de quase dois mil anos.

Roma vê duas estações-museu inauguradas esta terça-feira após diversos anos de obras. Foto: Massimo Barsoum/EPA
Citado pelo jornal italiano "Il Messaggero", o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, explica que estas duas obras “são verdadeiras atrações turísticas e culturais”.

“Houve o desafio de fazer coexistir obras extraordinárias do património arqueológico com as de engenharia e, graças a trabalhos como este, também redescobrimos a estratificação do passado que jamais teríamos conhecido”, complementa.

