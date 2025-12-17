El Gordo: Qual é a probabilidade de vencer a Lotaria de Natal de Espanha?

17 dez, 2025 - 08:42 • Diogo Camilo
Na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, as crianças do Colégio de San Ildefonso voltam a juntar-se no Teatro Real de Madrid para cantar os números sorteados do El Gordo e o valor respetivo de cada prémio. A Lotaria de Natal de Espanha vai contemplar mais bilhetes vencedores que no ano passado, para o maior prémio acumulado de sempre: 2,77 mil milhões de euros.
No total, são 198 os bilhetes que vão receber um primeiro prémio total de 4 milhões de euros. Em média, uma em cada sete cautelas - ou “décimos”, como lhe chamam em Espanha - contém um prémio.
O sorteio dura várias horas e as crianças do colégio madrileno sorteam os números de cinco dígitos que vão de 00.000 a 99.999. Isso significa que a probabilidade de ganhar o primeiro prémio é de uma em 100 mil, ou em percentagem, de 0,001% - a mesma probabilidade de ser sorteado o 2.º prémio e o 3.º prémio.
Para a edição deste ano, os 100 mil bilhetes do El Gordo são multiplicados por 198 séries, em que cada bilhete pode ser comprado em décimos. Cada série tem um prémio principal de quatro milhões de euros, o que significa que pode haver 10 vencedores de 400 mil euros numa determinada série - ou 1.980 vencedores diferentes do primeiro prémio.
Cada décimo custa 20 euros e, para ter direito ao prémio total de quatro milhões de euros, terá que comprar os 10 décimos desse bilhete premiado - ou seja, um bilhete completo custa 200 euros.
Além do 1.º prémio, também são sorteados os 2.º 3.º, 4.º e 5.º lugares, com prémios de 1,25 milhões de euros, 500 mil euros, 200 mil euros e 60 mil euros por cada bilhete, respetivamente.
Há ainda prémios para o número antes e o número depois dos primeiros prémios do El Gordo e outras aproximações, enquanto os bilhetes com o mesmo último algarismo são reembolsados.
Comparando com outros sorteios, o primeiro prémio do El Gordo é 1.400 vezes mais fácil de vencer que um jackpot do Euromilhões, que tem uma probabilidade de acertar na chave vencedora de uma em 139,8 milhões.
Além disso, a probabilidade de vencer qualquer prémio também é maior: na lotaria espanhola, uma em cada sete pessoas recebem prémio ou reembolso; no jogo europeu, tal só acontece num em cada 13 apostadores.