El Gordo: Qual é a probabilidade de vencer a Lotaria de Natal de Espanha?

Na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, as crianças do Colégio de San Ildefonso voltam a juntar-se no Teatro Real de Madrid para cantar os números sorteados do El Gordo e o valor respetivo de cada prémio. A Lotaria de Natal de Espanha vai contemplar mais bilhetes vencedores que no ano passado, para o maior prémio acumulado de sempre: 2,77 mil milhões de euros.

No total, são 198 os bilhetes que vão receber um primeiro prémio total de 4 milhões de euros. Em média, uma em cada sete cautelas - ou “décimos”, como lhe chamam em Espanha - contém um prémio.

O sorteio dura várias horas e as crianças do colégio madrileno sorteam os números de cinco dígitos que vão de 00.000 a 99.999. Isso significa que a probabilidade de ganhar o primeiro prémio é de uma em 100 mil, ou em percentagem, de 0,001% - a mesma probabilidade de ser sorteado o 2.º prémio e o 3.º prémio.