"Democracia está bastante enfraquecida" numa Europa sem rumo

Depois do grande sucesso de vendas que foi “A Vingança da Geografia”, chega agora às livrarias nacionais a tradução do último livro de Robert D. Kaplan: “Terra Desolada – O declínio da ordem internacional e os desafios do futuro”.

Em entrevista à Renascença, o autor, analista político, colaborador da revista "The Atlantic" e ex-assessor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, explica porque está a aumentar a instabilidade e a tensão geopolítica internacional.



Kaplan defende que a democracia está ameaçada e que o liberalismo é a solução. Deixa ainda vários recados à Europa e aos seus líderes, que considera “fracos”, na maioria.

"Terra Desolada - O declínio da ordem internacional e os desafios do futuro”, o seu último livro, mostra-nos o mundo a cair no abismo?

Eu diria que o mundo está mais ansioso, claustrofóbico e conectado do que nunca. É essa superação da distância pela tecnologia, que criou a conectividade, que nos faz sentir presos uns aos outros.

Uma crise numa parte do mundo pode afetar uma crise noutra parte do mundo, como nunca antes. E é por isso que dei ao livro o subtítulo "Um mundo em crise permanente" [na versão original].

Diz que não conseguimos conter a crise em um único país, ela espalha-se como um efeito dominó. Pode dar exemplos de como isso está a acontecer hoje?

Se analisarmos a dificuldade, a crescente tensão entre os EUA e a China, isso obviamente afeta países como a Austrália e Singapura, que costumavam enriquecer com a China e ser defendidos pela Marinha dos EUA. Com as relações cada vez mais tensas entre os EUA e a China, isso torna-se mais difícil. E, claro, a Europa está no meio disso tudo. É isso que quero dizer com um mundo mais ansioso, claustrofóbico e menor.

A Europa não sabe que rumo tomar. A Europa está confortável em jogar com os EUA e a China, dependendo dos EUA para defesa e da China para vender ou comprar os seus produtos. Mas isso será cada vez mais difícil à medida que as relações sino-americanas se deterioram.

Veja-se como Gaza afetou a Europa, afetou os Estados Unidos. Os problemas, as manifestações nos campus universitários. É uma guerra no Médio Oriente mas, de certa forma, afeta todo o mundo.

Estamos suficientemente distantes para termos interesses diferentes, mas suficientemente próximos para termos a mesma conversa.

Acredita que a Europa vai acordar com a guerra na Ucrânia?

Sim, mas acho que é preciso um pouco de contexto histórico. Oitenta anos é muito tempo na história. Os Estados Unidos, essencialmente, defenderam a Europa e permitiram que construísse Estados de bem-estar social muito generosos, porque, proporcionalmente, precisava gastar menos com a própria defesa, já que os americanos faziam isso. Mas não pode ser para sempre.

Em 2010, há quase 16 anos, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, alertou a Europa de que, se não aumentasse drasticamente os orçamentos de Defesa, um Presidente americano assumiria o poder e tentaria cortar relações com a Europa.

A Europa ignorou Gates. Basicamente, porque estavam numa situação fácil, em que achavam que os americanos não tinham outra escolha senão defender a Europa, e, portanto, o sistema continuaria a funcionar indefinidamente.

Quando se comete esse tipo de erro de cálculo, o resultado é Donald Trump. É onde estamos agora.

Neste livro fala de um retorno à autocracia, senão ao caos. Onde vê isso a acontecer?

Obviamente, temos autocracias muito fortes na Rússia, na China, mas também em muitos outros lugares do mundo sobre os quais quase não lemos. Lugares que podem ser tecnicamente democráticos, mas são governados nos bastidores por militares, autocracias. África é um bom exemplo disso, certos países africanos.

A democracia está em crise e está também bastante enfraquecida na própria Europa, porque, nas últimas décadas, a Europa teve, na maioria, primeiros-ministros muito fracos, que não ficam na memória. Houve algumas exceções, mas, em geral, os líderes europeus foram muito fracos e foram esquecidos, não deram ouvidos ao alerta de Robert Gates, em 2010.

Até mesmo a guerra na Ucrânia já dura quatro anos, isso é muito tempo. É o mesmo tempo que durou a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. No entanto, apesar de toda a conversa, a Europa não aumentou drasticamente, ou pelo menos não o suficiente, os orçamentos da defesa.

Eles só falam sobre isso, mas na verdade não fazem nada.