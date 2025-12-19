"Democracia está bastante enfraquecida" numa Europa sem rumo

19 dez, 2025 - 09:55 • Sandra Afonso
Depois do grande sucesso de vendas que foi “A Vingança da Geografia”, chega agora às livrarias nacionais a tradução do último livro de Robert D. Kaplan: “Terra Desolada – O declínio da ordem internacional e os desafios do futuro”.
Em entrevista à Renascença, o autor, analista político, colaborador da revista "The Atlantic" e ex-assessor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, explica porque está a aumentar a instabilidade e a tensão geopolítica internacional.
Kaplan defende que a democracia está ameaçada e que o liberalismo é a solução. Deixa ainda vários recados à Europa e aos seus líderes, que considera “fracos”, na maioria.
"Terra Desolada - O declínio da ordem internacional e os desafios do futuro”, o seu último livro, mostra-nos o mundo a cair no abismo?
Eu diria que o mundo está mais ansioso, claustrofóbico e conectado do que nunca. É essa superação da distância pela tecnologia, que criou a conectividade, que nos faz sentir presos uns aos outros.
Uma crise numa parte do mundo pode afetar uma crise noutra parte do mundo, como nunca antes. E é por isso que dei ao livro o subtítulo "Um mundo em crise permanente" [na versão original].
Diz que não conseguimos conter a crise em um único país, ela espalha-se como um efeito dominó. Pode dar exemplos de como isso está a acontecer hoje?
Se analisarmos a dificuldade, a crescente tensão entre os EUA e a China, isso obviamente afeta países como a Austrália e Singapura, que costumavam enriquecer com a China e ser defendidos pela Marinha dos EUA. Com as relações cada vez mais tensas entre os EUA e a China, isso torna-se mais difícil. E, claro, a Europa está no meio disso tudo. É isso que quero dizer com um mundo mais ansioso, claustrofóbico e menor.
A Europa não sabe que rumo tomar. A Europa está confortável em jogar com os EUA e a China, dependendo dos EUA para defesa e da China para vender ou comprar os seus produtos. Mas isso será cada vez mais difícil à medida que as relações sino-americanas se deterioram.
Veja-se como Gaza afetou a Europa, afetou os Estados Unidos. Os problemas, as manifestações nos campus universitários. É uma guerra no Médio Oriente mas, de certa forma, afeta todo o mundo.
Estamos suficientemente distantes para termos interesses diferentes, mas suficientemente próximos para termos a mesma conversa.
Acredita que a Europa vai acordar com a guerra na Ucrânia?
Sim, mas acho que é preciso um pouco de contexto histórico. Oitenta anos é muito tempo na história. Os Estados Unidos, essencialmente, defenderam a Europa e permitiram que construísse Estados de bem-estar social muito generosos, porque, proporcionalmente, precisava gastar menos com a própria defesa, já que os americanos faziam isso. Mas não pode ser para sempre.
Em 2010, há quase 16 anos, o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, alertou a Europa de que, se não aumentasse drasticamente os orçamentos de Defesa, um Presidente americano assumiria o poder e tentaria cortar relações com a Europa.
A Europa ignorou Gates. Basicamente, porque estavam numa situação fácil, em que achavam que os americanos não tinham outra escolha senão defender a Europa, e, portanto, o sistema continuaria a funcionar indefinidamente.
Quando se comete esse tipo de erro de cálculo, o resultado é Donald Trump. É onde estamos agora.
A democracia está em crise e está também bastante enfraquecida na própria Europa, porque, nas últimas décadas, a Europa teve, na maioria, primeiros-ministros muito fracos
Neste livro fala de um retorno à autocracia, senão ao caos. Onde vê isso a acontecer?
Obviamente, temos autocracias muito fortes na Rússia, na China, mas também em muitos outros lugares do mundo sobre os quais quase não lemos. Lugares que podem ser tecnicamente democráticos, mas são governados nos bastidores por militares, autocracias. África é um bom exemplo disso, certos países africanos.
A democracia está em crise e está também bastante enfraquecida na própria Europa, porque, nas últimas décadas, a Europa teve, na maioria, primeiros-ministros muito fracos, que não ficam na memória. Houve algumas exceções, mas, em geral, os líderes europeus foram muito fracos e foram esquecidos, não deram ouvidos ao alerta de Robert Gates, em 2010.
Até mesmo a guerra na Ucrânia já dura quatro anos, isso é muito tempo. É o mesmo tempo que durou a Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos. No entanto, apesar de toda a conversa, a Europa não aumentou drasticamente, ou pelo menos não o suficiente, os orçamentos da defesa.
Eles só falam sobre isso, mas na verdade não fazem nada.
Isso está em discussão neste momento, e já foi acordado o maior aumento atribuído à defesa na história da União Europeia. Diz que ainda não é suficiente?
Sim, e porque ainda estão a discutir? Deveria ter sido discutido e resolvido há três anos e meio.
Após o ataque a Pearl Harbor, em 1941, os Estados Unidos tinham uma Marinha relativamente pequena. No final da Segunda Guerra Mundial, quatro anos depois, possuía 700 navios de guerra. O país mudou toda a sua economia para a defesa, e foi assim que venceu a guerra.
Seria de esperar que, após quatro anos de invasão russa na Ucrânia, houvesse uma revolução orçamental total na Europa, com aumentos drásticos nos orçamentos de defesa e a implementação do serviço militar obrigatório.
Na realidade, muito pouco disso aconteceu, com algumas exceções como a Polónia, que fica no Leste. Ela é ameaçada diretamente pela Rússia, e a União Europeia é uma organização baseada em consenso. Na Península Ibérica, por exemplo, os países não se sentem tão ameaçados quanto a Polónia.
A democracia levou à ascensão de Hitler em Weimar, na Alemanha. O facto de ser uma democracia não significa que esteja a salvo e livre de problemas. É por isso que defendo o liberalismo em vez da democracia de massas
Deixe-me voltar à autocracia. Deu alguns exemplos, mas não mencionou Trump. Alguns dizem que Donald Trump também é um exemplo de autocracia. Não concorda?
Acho que Trump é mais complexo. Todos nós acreditamos que a democracia é a resposta para tudo, o que eu digo no livro é que não. A democracia não vai defender as pessoas de quem tem maus valores.
Lembrem-se, a democracia levou à ascensão de Hitler em Weimar, na Alemanha. O facto de ser uma democracia não significa que esteja a salvo e livre de problemas. É por isso que defendo o liberalismo em vez da democracia de massas.
Acho que a democracia de massas, criando uma figura como Donald Trump, é perfeitamente normal. Trump opera em um sistema democrático, mas tem tendências autocráticas.
Trump está a desafiar o sistema americano muito mais do que qualquer Presidente americano dos séculos XX ou XXI
Mas como define o sistema político de Donald Trump?
Donald Trump está a desafiar o sistema americano muito mais do que qualquer Presidente americano dos séculos XX ou XXI. Ou seja, desafia a separação de poderes, a Constituição e a extensão a que ele está disposto a ir para influenciar o Supremo Tribunal e a Reserva Federal, em especial, são sinais reais de perigo nesse sentido.
E como vê o relacionamento dele com Putin?
Não é consistente e não é disciplinado. As reuniões de alto nível de Trump, seja com Putin ou com qualquer outra pessoa, precisam de ser muito bem planeadas e de uma equipa adequada para que os líderes possam anunciar alguns acordos no final, sem que os pontos de discordância sejam mencionados no documento final.
O Presidente Trump parece querer reuniões de alto nível, mesmo sem preparação prévia, e isso pode ter efeitos muito perigosos. Ele faz testes. Ele vai testar um plano de paz pró-Rússia, se houver resistência, tentará outra coisa. Não é assim que se faz diplomacia.
Sobre o plano de paz que está a ser negociado para a Ucrânia, concorda que a Europa não participe? Isso é bom para o futuro do plano?
Acho que o facto da Europa não estar nas discussões tem duas respostas. Primeiro, é uma pena que não esteja. Deveria ser incluída.
É por isso que considero a política externa de Trump irresponsável nesse aspeto. Mas há outra maneira de ver a situação. Lembre-se do que eu disse: 80 anos é muito tempo e Robert Gates alertou a Europa em 2010.
A Europa, como sabem, mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, falou mais sobre aumentar os orçamentos de defesa e mobilizar tropas do que realmente fez. Sim, é mau que não esteja nas discussões, mas, de certa forma, a culpa é dela mesma.
Se a Europa tivesse dado ouvidos a Robert Gates, o Presidente Trump teria uma relação muito boa com a Europa, porque não teria do que se queixar. Porque, quando ele se tornasse Presidente, a Europa já teria aumentado drasticamente os seus orçamentos de defesa. Teria-se tornado mais coesa. Não aconteceu.
Depois de Putin e depois de Xi, a Rússia e a China podem tornar-se mais instáveis, mais perigosas
O mundo está cada vez mais tecnológico, e as empresas procuram ser mais sustentáveis e reguladas. Mas, não acredita em nada disto?
Não, eu acredito em tudo isso. Simplesmente não acredito que seja forte o suficiente. Não acredito, simplesmente, porque é mais verde e mais regulada, que essas forças vão vencer no final.
Acho que a Guerra Fria e o período pós-Guerra Fria, digamos de 1989 a 2001, ou algo assim, foi um período muito pacífico na história da Europa, não para o terceiro mundo, mas para a Europa. Isso não pode continuar para sempre.
Existem forças agora que não são democráticas, que são autocráticas, que, como sabe, gastam cada vez mais dinheiro em exércitos, como a Rússia e a China. É para aí que eu vejo o futuro caminhar.
Como digo no livro, depois de Putin e depois de Xi, a Rússia e a China podem tornar-se mais instáveis, mais perigosas.
Porque os líderes não têm um substituto natural?
Não têm um substituto natural e a Rússia, em particular, tem instituições muito frágeis.
Durante a Guerra Fria, a Rússia era governada por um Politburo de cerca de uma dúzia de homens. Os seus líderes, Brejnev, Kossygin e outros, eram mais porta-vozes do que ditadores. Eles tinham poder imediato, havia uma base institucional para a sua liderança. Mas, se Putin desaparecesse amanhã ou adoecesse, a Rússia poderia tornar-se uma versão muito fraca e sem graça da antiga Jugoslávia, devido aos diversos grupos étnicos e regionais.
A Terceira Guerra Mundial é inevitável?
Não, não acredito nisso!
Falo numa crise permanente. Acredito que a autocracia levará a mais instabilidade, tanto na Rússia como na China, à medida que esses líderes envelhecem. Lembrem-se, o mundo agora é governado por homens idosos: Trump nos Estados Unidos, mas principalmente Putin na Rússia e Xi na China, ambos na casa dos 70 anos. Eles não podem continuar para sempre. E pode haver uma instabilidade real na Rússia e na China após o término de seus mandatos.
Em suma, não há espaço para esperança em sua visão de futuro?
Sim, o liberalismo. Não necessariamente a democracia de massas, porque a democracia de massas pode eleger líderes muito ruins, aqui e ali. O liberalismo, como definido no século XIX e início do século XX - não ter muita certeza de si mesmo, estar disposto a considerar diferentes pontos de vista - acho que esse é o único refúgio que temos.