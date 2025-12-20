O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

20 dez, 2025 - 15:03 • Ana Kotowicz
"Desejava nunca tê-lo conhecido." Em 2024, no seu livro de memórias, Bill Clinton lamentava ter-se cruzado com Jeffrey Epstein. “Em última análise, embora me tenha permitido visitar o trabalho da minha fundação, viajar no avião de Epstein não valeu os anos de questionamentos que se seguiram."
Esta sexta-feira, o arrependimento do antigo Presidente dos EUA — que diz nunca ter tido conhecimento das atividades ilegais de Epstein, condenado por abuso sexual de menores — deve ter aumentado. Nos 100 mil documentos divulgados pelo Departamento da Defesa norte-americano, Clinton é presença recorrente.
Não é o único: os artistas Michael Jackson (1958-2009), Mick Jagger e Diana Ross, o ilusionista David Copperfield, o empresário Richard Branson, o jornalista Walter Cronkite (1916-2009), ou Andrew Mountbatten Windsor, (anteriormente príncipe André) e a sua ex-mulher Sarah Ferguson são algumas das figuras que surgem nos ficheiros.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em contrapartida, Donald Trump, de quem muito se tem falado sobre a relação que mantinha com o financeiro, praticamente não surge no novo lote de imagens e documentos.
Aparecer nas imagens ao lado de Epstein, que apareceu morto na sua cela enquanto esperava julgamento por acusações de tráfico sexual, não é prova de qualquer crime ou de envolvimento em redes de pedofilia ou prostituição. No entanto, muitos dos nomes que têm sido revelados como sendo próximos do predador sexual têm pagado algum tipo de preço.
Andrew Mountbatten Windsor, por exemplo, foi afastado das funções reais e abdicou, este ano, do título de príncipe. Virginia Giuffre, uma das vítimas públicas do caso de Jeffery Epstein e que morreu em 2024, acusou o irmão mais novo do rei Carlos III de abuso sexual, mas chegaram a acordo extrajudicial.
E o que sai agora da divulgação dos novos documentos? Seguem-se algumas conclusões.
A Epstein Files Transparency Act (Lei de Transparência dos Arquivos Epstein) — legislação aprovada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, e que recebeu luz verde do Senado e do Presidente Trump — obrigava o Departamento de Justiça a divulgar até sexta-feira praticamente todos os ficheiros relacionados com o agressor sexual.
Previa exceções: informações confidenciais e aquelas que pudessem pôr em risco qualquer investigação federal ou processo judicial em curso, "desde que tal retenção seja estritamente necessária e temporária".
Por volta das 16h00 locais (21h00 em Lisboa), apenas parte dos documentos ficaram disponíveis online numa biblioteca própria para o caso Epstein. Todd Blanche, vice-procurador-geral, explicou a decisão numa carta ao Congresso, divulgada pelo Washington Post: precisava de mais tempo para rever os documentos, já que alguns deles chegaram recentemente às mãos da equipa. Mais ficheiros serão libertados nas próximas semanas, garantiu.
O volume disponibilizado é enorme, mas, como nota a imprensa norte-americana, não há grandes novidades nos novos ficheiros, pelo menos durante as primeiras análises efetuadas.
Muitos dos documentos já eram conhecidos — ou porque faziam parte de processos judiciais ou porque já tinham sido divulgados depois de pedidos de acesso a registos públicos. Entre o material agora divulgado, há fotografias, registos judiciais, registos de chamadas telefónicas, depoimentos do júri e documentos divulgados pelo Congresso, entre outros.
Alguns dos documentos contêm descrições de abuso sexual que podem ser perturbadoras.
Há páginas inteiras onde não é possível ler uma única palavra e a imprensa norte-americana argumenta que a censura foi além daquilo que a lei previa. Um dos ficheiros, de 119 páginas do que parece ser um depoimento perante um grande júri, foi totalmente censurado. Outros três documentos, todos com cerca de 100 páginas, são impossíveis de ler.
Na carta ao Congresso, Todd Blanche diz terem sido removidas informações como dados pessoais das vítimas, material de abuso sexual de menores, informações confidenciais de defesa nacional ou política externa e qualquer conteúdo que pudesse comprometer investigações em curso.
Há, por exemplo, imagens de passaportes e cartões de identidade de ucranianas, russas e sul-africanas, com os nomes e fotografias rasurados.
O vice-procurador geral disse ainda que a equipa de cerca de 200 advogados que fez a triagem recebeu instruções para informar o Congresso sobre quaisquer “responsáveis governamentais e figuras politicamente expostas mencionadas ou referenciadas” nos documentos que agora viram a luz do dia.
Entre as várias menções ao antigo Presidente norte-americano, há, por exemplo, uma fotografia de Clinton numa piscina com Maxwell Ghislaine — cúmplice de Epstein, atualmente a cumprir uma pena de 20 anos — e com outra pessoa que surge rasurada; numa outra imagem, Clinton está numa banheira de hidromassagem, também acompanhado.
Foi ainda libertada, entre muitas outras, uma fotografia de uma pintura de Clinton com um vestido azul que se encontrava exposta na casa do abusador sexual, em Nova Iorque.
Angel Ureña, chefe de gabinete adjunto de Bill Clinton, acusou a Administração Trump de tentar usar o antigo Presidente como "bode expiatório". Na sua opinião, trata-se de uma tentativa “de se protegerem do que está por vir, ou do que tentarão esconder para sempre".
"Portanto, podem divulgar quantas fotos granuladas de mais de 20 anos quiserem, isto não tem nada a ver com Bill Clinton. Nunca teve e nunca terá”, argumentou Angel Ureña.
Estados Unidos
Partido Democrata divulgou mais de 150 fotografias(...)
Quantas vezes iria Trump aparecer nos ficheiros se algum dia fossem libertados? Para quem acreditava que a resposta seria "múltiplas vezes", aconteceu exatamente o contrário — embora o Presidente norte-americano possa vir a surgir no próximo lote de documentos.
Várias imagens de Trump e Epstein têm sido divulgadas e é conhecido que ambos frequentavam os mesmos meios na década de 1990 e nos primeiros anos de 2000, altura em que se terão afastado.
Há, por exemplo, uma fotografia da residência de Epstein de Nova Iorque onde se vê um exemplar do livro de 1997, "Trump: The Art of the Comeback", escrito pelo Presidente, numa estante. Além disso, em revelações passadas, o nome Trump surge nas listas de passageiros dos voos no avião privado de Epstein e no seu livro de contactos (tornado público durante o julgamento de 2021 de Ghislaine Maxwell).
Trump, tal como Clinton, tem sucessivamente recusado ter tido qualquer comportamento impróprio ou sequer ter conhecimento dos crimes de Epstein.
Segundo Todd Blanche, na carta enviada ao Congresso, a "análise exaustiva" aos documentos permitiu identificar mais de 1.200 vítimas de Epstein (ou dos seus familiares).
Nos documentos agora tornados públicos aparece também a lista de massagistas do financeiro com um total de 254 nomes, mas todos eles aparecem rasurados.
EUA
Democratas estão a tentar pressionar a administraç(...)
"Há muita informação, mas não tanta como gostaríamos de ver." As vítimas de Epstein congratularam-se com a divulgação dos ficheiros, mas, como disse Dani Bensky à NBC News, soube a pouco. "Há uma parte de mim que se sente um pouco validada nesta altura, porque penso que muitos de nós têm estado a dizer 'não, isto é real, não somos uma farsa'".
Maria Farmer, através dos seus advogados, também falou em validação dos depoimentos das vítimas. "Isto é incrível. Obrigada por acreditarem em mim. Sinto-me redimida. Este é um dos melhores dias da minha vida." Há muito tempo que as mulheres que acusaram Epstein procuram perceber o motivo da investigação inicial, em 2008, ter sido encerrada. Embora não haja uma resposta clara, é um primeiro passo para perceber a informação que foi recebida pelas autoridades.
Entre os democratas, o sentimento não é de celebração. Para já, prometem analisar os meios legais disponíveis para agir contra a procuradora-geral, Pam Bondi, por não ter cumprido a lei.
O senador Adam Schiff apelou a Bondi para que compareça no Congresso para explicar por que motivo os ficheiros não foram totalmente divulgados, enquanto Chuck Schumer, líder democrata no Senado, considerou que os documentos, "fortemente rasurados, representam apenas uma fração do conjunto total de provas”.
O congressista Thomas Massie, um dos principais promotores da Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, defende que a publicação parcial “não cumpre o espírito nem a letra da lei” assinada por Trump.