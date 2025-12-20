O que mostram os ficheiros Epstein? Muito Clinton, pouco Trump

"Desejava nunca tê-lo conhecido." Em 2024, no seu livro de memórias, Bill Clinton lamentava ter-se cruzado com Jeffrey Epstein. “Em última análise, embora me tenha permitido visitar o trabalho da minha fundação, viajar no avião de Epstein não valeu os anos de questionamentos que se seguiram."

Esta sexta-feira, o arrependimento do antigo Presidente dos EUA — que diz nunca ter tido conhecimento das atividades ilegais de Epstein, condenado por abuso sexual de menores — deve ter aumentado. Nos 100 mil documentos divulgados pelo Departamento da Defesa norte-americano, Clinton é presença recorrente.

Não é o único: os artistas Michael Jackson (1958-2009), Mick Jagger e Diana Ross, o ilusionista David Copperfield, o empresário Richard Branson, o jornalista Walter Cronkite (1916-2009), ou Andrew Mountbatten Windsor, (anteriormente príncipe André) e a sua ex-mulher Sarah Ferguson são algumas das figuras que surgem nos ficheiros.

Em contrapartida, Donald Trump, de quem muito se tem falado sobre a relação que mantinha com o financeiro, praticamente não surge no novo lote de imagens e documentos.