Como Myanmar se tornou o centro mundial das burlas online?

A polícia verifica rotineiramente os cartões de identificação e pede às pessoas cuja residência oficial não é em Yunnan que expliquem o motivo da sua visita. Cartazes à beira da estrada, painéis digitais e altifalantes nas aldeias repetem a mesma mensagem: não atravesse a fronteira para trabalhar em centros de burlas.

Os agentes da polícia local que entrevistei descreveram a situação como sendo agora “quase impossível” para pessoas comuns atravessarem informalmente da China para o Myanmar. As restrições à travessia da fronteira apertaram ainda mais desde o final de 2023, quando o conflito armado no norte do Myanmar se intensificou.

A China exerce também um controlo apertado sobre as telecomunicações e as finanças. O registo obrigatório com nome verdadeiro para cartões SIM, aplicações anti-fraude instaladas nos smartphones e a fiscalização rigorosa das transferências de dinheiro transfronteiriças aumentam significativamente os riscos de operar centros de burla em grande escala perto do território chinês.

A situação é diferente ao longo da fronteira da Tailândia com o Myanmar. Esta fronteira tem servido há muito tempo como corredor comercial, rota migratória e linha de vida para refugiados que fogem do conflito no Myanmar. Décadas de instabilidade deixaram uma paisagem densa de campos de refugiados, passagens informais e infra-estruturas de ajuda humanitária nas zonas fronteiriças tailandesas.

Cidades como Mae Sot, no oeste da Tailândia, que ficam a pouca distância de carro do estado de Karen — onde os complexos de burla proliferaram nos últimos anos — tornaram-se centros fundamentais de comércio e apoio a refugiados. As mesmas estradas e pontes que transportam refugiados, trabalhadores humanitários e comerciantes são também utilizadas por intermediários que movimentam trabalhadores traficados.

As autoridades tailandesas operam, de facto, postos de controlo e controlos de imigração. Contudo, em comparação com a fronteira chinesa, estes são moldados sobretudo por preocupações humanitárias e por laços sociais transfronteiriços de longa data. É relativamente fácil para visitantes estrangeiros acederem ao Myanmar através da fronteira tailandesa, como constatei numa recente viagem de investigação.

Viajei de mini-autocarro entre a cidade de Tak e Mae Sot, passando por três postos de controlo e, apesar dos sinais de aviso bem visíveis sobre complexos de burla no último posto, os agentes verificaram rapidamente os documentos e deixaram os viajantes seguir. Esta acessibilidade facilita também a entrada e saída do Myanmar por parte de recrutadores de burlas, intermediários e alguns trabalhadores.

A assimetria nos postos de controlo fronteiriços ajuda a explicar porque é que os centros de burla se concentraram no estado de Karen — onde a polícia tailandesa estima que até 100.000 pessoas trabalhem em centros de burla — enquanto muitos complexos do norte, perto da China, encerraram.

Os postos de controlo móveis do Myanmar

Dentro das zonas fronteiriças contestadas do Myanmar, os postos de controlo não são geridos por uma única autoridade. São administrados por um mosaico de organizações armadas étnicas e forças de guarda fronteiriça, cada uma controlando o seu próprio troço de estrada ou de rio.

Embora estes postos de controlo se concentrem na segurança, são também uma fonte de rendimento. Comandantes locais e milícias utilizam-nos para cobrar taxas sobre mercadorias, veículos e pessoas, sendo os postos instalados, flexibilizados ou deslocados à medida que mudam alianças ou interesses financeiros.

Este sistema fragmentado cria margem para que os operadores de burlas mantenham os complexos em funcionamento ou relocalizem trabalhadores e equipamento quando a pressão das autoridades aumenta, especialmente quando partilham os lucros com aqueles que controlam os postos de controlo.

Entrevistas que realizei com intermediários locais de burlas e agentes policiais na China e na Tailândia sugerem que a informação sobre rusgas iminentes circula frequentemente com bastante antecedência através destas redes transfronteiriças de recrutadores, milícias e funcionários cúmplices.

Reportagens provenientes do estado de Karen indicam que milícias étnicas escoltaram trabalhadores chineses das burlas para fora de centros como o KK Park e Shwe Kokko antes de recentes rusgas, levando-os para cidades como Yangon e Mandalay e cobrando “taxas” elevadas pela passagem segura.

A indústria de burlas do Sudeste Asiático dobra-se sob pressão, mas não se quebra. Os postos de controlo dentro do Myanmar e nas suas fronteiras não encerram o comércio — ajudam a decidir para onde ele se desloca a seguir.