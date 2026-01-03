A Nobel da Paz, a vice e o eleito em exílio. Quem são os possíveis sucessores de Maduro na Venezuela?

O ataque de forças norte-americanas a Caracas culminou na captura de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, que deverão ser julgados nos Estados Unidos. Sem chefe de Estado, Donald Trump garantiu que a Venezuela será governada pelos EUA até uma “transição segura, adequada e criteriosa”.

À partida, surgem no cenário pelo menos quatro figuras que podem suceder a Maduro como chefe de Estado venezuelano. E a mais improvável e mais próxima de Maduro é a que se perfila para ser a próxima presidente da República Bolivariana da Venezuela: a sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, apontada pelo próprio Donald Trump durante a conferência de imprensa em que confirmou a captura de Maduro.

Ainda assim, figuras da oposição de Maduro como María Corina Machado, a Nobel da Paz de 2025, o vencedor reconhecido pelos EUA das eleições na Venezuela em 2024, Edmundo González Urrutia, e Juan Guaidó, que em 2019 se declarou presidente interino e foi reconhecido pelo próprio Trump, podem não deixar que o destino do país fique nas mãos da vice-presidente de Maduro.

Delcy Rodríguez, a vice de Maduro que pode tornar a Venezuela "great again"

O nome surgiu com surpresa. Depois de ter classificado a operação militar norte-americana como uma "agressão brutal e selvagem" e condenado a captura do presidente Nicolás Maduro, e de ter sido avançado por fontes próximas à Reuters de que teria fugido para a Rússia, Trump avançou o seu nome como a nova presidente da Venezuela.

Segundo avançou Donald Trump na conferência de imprensa deste sábado na Flórida, Delcy Rodríguez terá falado ao telefone com Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano.

Nessa conversa, segundo Trump, Delcy Rodríguez mostrou-se "disponível para fazer tudo o que considera necessário para tornar a Venezuela grande outra vez" e Trump avançou ainda que já terá tomado posse como nova presidente da Venezuela e que irá trabalhar com os Estados Unidos para uma transição segura e um governo democraticamente eleito.

Ainda assim, as declarações contradizem o que a vice-presidente disse publicamente nas horas anteriores à conferência de imprensa de Trump, em que criticou duramente a operação norte-americana e exigiu provas de vida de Nicolás Maduro e da primeira-dama venezuelana.

No entanto, e num discurso televisivo emitido duas horas depois de Trump falar, Delcy Rodríguez rejeitou a ideia de Trump e atirou que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos com o ataque é a "mudança de regime na Venezuela", declarando que Nicolás Maduro é o único líder legítimo do país e exigindo o seu regresso.