A Nobel da Paz, a vice e o eleito em exílio. Quem são os possíveis sucessores de Maduro na Venezuela?

03 jan, 2026 - 20:26 • Diogo Camilo
O ataque de forças norte-americanas a Caracas culminou na captura de Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, que deverão ser julgados nos Estados Unidos. Sem chefe de Estado, Donald Trump garantiu que a Venezuela será governada pelos EUA até uma “transição segura, adequada e criteriosa”.
À partida, surgem no cenário pelo menos quatro figuras que podem suceder a Maduro como chefe de Estado venezuelano. E a mais improvável e mais próxima de Maduro é a que se perfila para ser a próxima presidente da República Bolivariana da Venezuela: a sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, apontada pelo próprio Donald Trump durante a conferência de imprensa em que confirmou a captura de Maduro.
Ainda assim, figuras da oposição de Maduro como María Corina Machado, a Nobel da Paz de 2025, o vencedor reconhecido pelos EUA das eleições na Venezuela em 2024, Edmundo González Urrutia, e Juan Guaidó, que em 2019 se declarou presidente interino e foi reconhecido pelo próprio Trump, podem não deixar que o destino do país fique nas mãos da vice-presidente de Maduro.
O nome surgiu com surpresa. Depois de ter classificado a operação militar norte-americana como uma "agressão brutal e selvagem" e condenado a captura do presidente Nicolás Maduro, e de ter sido avançado por fontes próximas à Reuters de que teria fugido para a Rússia, Trump avançou o seu nome como a nova presidente da Venezuela.
Segundo avançou Donald Trump na conferência de imprensa deste sábado na Flórida, Delcy Rodríguez terá falado ao telefone com Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano.
Nessa conversa, segundo Trump, Delcy Rodríguez mostrou-se "disponível para fazer tudo o que considera necessário para tornar a Venezuela grande outra vez" e Trump avançou ainda que já terá tomado posse como nova presidente da Venezuela e que irá trabalhar com os Estados Unidos para uma transição segura e um governo democraticamente eleito.
Ainda assim, as declarações contradizem o que a vice-presidente disse publicamente nas horas anteriores à conferência de imprensa de Trump, em que criticou duramente a operação norte-americana e exigiu provas de vida de Nicolás Maduro e da primeira-dama venezuelana.
No entanto, e num discurso televisivo emitido duas horas depois de Trump falar, Delcy Rodríguez rejeitou a ideia de Trump e atirou que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos com o ataque é a "mudança de regime na Venezuela", declarando que Nicolás Maduro é o único líder legítimo do país e exigindo o seu regresso.
As declarações vêm abanar os destinos do país e tornam imprevisíveis as próximas ações de Trump, mas já eram esperadas: Delcy Rodríguez era uma das maiores aliadas de Maduro e uma figura ligada ao chavismo.
Caso seja escolhida para nova líder venezuela, pode permitir uma transição de poder mais suave e que o país continue a funcionar. No entanto, não deixa de ser questionável Trump escolher alguém tão próximo de quem acabou de mandar capturar.
Nascida a 18 de maio de 1969, é filha do guerrilheiro Jorge Antonio Rodríguez, que fundou o partido revolucionário Liga Socialista nos anos 70.
Depois de ser ministra dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, Delcy Rodríguez tinha agora a pasta do Petróleo após as eleições polémicas de 2024, sendo muito próxima do seu irmão, Jorge Rodríguez Gómez, o atual líder do Parlamento venezuelano, a Assembleia Nacional.
Em condições normais, pode ser vista como a mais provável sucessora de Maduro, dada a projeção política que teve desde que venceu o Nobel da Paz, em outubro do ano passado.
Na altura de agradecer o prémio, María Corina agradeceu a Donald Trump e ao "povo sofredor" da Venezuela: “Estamos à beira da vitória e, hoje mais do que nunca, contamos com o Presidente Trump, com o povo dos Estados Unidos, com os povos da América Latina e com as nações democráticas de todo o mundo como os nossos principais aliados na concretização da Liberdade e da democracia”.
Em reação ao ataque norte-americano a Caracas e à captura de Maduro, divulgou um comunicado a anunciar a "hora da liberdade", mas a lembrar as eleições de 2024 para lembrar a vitória de Edmundo González Urrutia, que também foi reconhecida pelos Estados Unidos.
"Lutámos durante anos e valeu a pena. O que tinha de acontecer, aconteceu", escreveu María Corina, que falou em "horas decisivas" para a transição democrática do país.
No entanto, quando questionado sobre a líder da oposição venezuelana que esteve proibida de concorrer às eleições em 2024, Trump descartou a ideia de empossar ou apoiar María Corina, chamando-lhe uma "mulher simpática" que "não teria o apoio" do povo venezuelano.
Para os Estados Unidos, foi o vencedor das eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, mas o nome de Edmundo González não foi sequer considerado durante a conferência de imprensa de Donald Trump deste sábado.
Uma figura discreta, que fez carreira de diplomata, González surgiu como candidato nas últimas eleições após María Corina Machado ter sido proibida de concorrer. Com a própria María Corina a avançar o seu nome como próximo chefe de Estado, surge como cabeça de lista para umas próximas eleições.
Edmundo apenas partilhou a publicação de María Corina Machado, realçando que estas são "horas decisivas" e que é preciso o país "estar preparado" para a "reconstrução".
Atualmente encontra-se exilado em Espanha desde setembro.
Entre 2019 e 2022 foi o presidente reconhecido por mais de 50 países, incluindo os EUA e Donald Trump, que fizeram pressão na altura para que fosse proclamado como novo presidente da Venezuela.
No entanto, incapaz de derrubar Maduro, acabou esquecido e passou a ter um papel secundário na oposição política venezuela quando comparado a Edmundo Gonzalez ou a María Corina Machado.
É hoje o presidente interino reconhecido por mais países sem nunca ter chegado efetivamente ao poder, na história contemporânea.
Continua ativo e manifestou-se nas redes sociais perante a captura de Maduro, partilhando publicações de Donald Trump, mas está exilado nos Estados Unidos.