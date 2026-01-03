Ataque dos EUA à Venezuela. O que se sabe e o que falta saber?

O que disse a Venezuela?

Primeiro, ainda antes de se saber que Maduro tinha sido capturado, foi emitido um comunicado oficial acusando os EUA de “agressão militar”. Depois, em momentos diferentes, falaram a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o ministro da Defesa, Padrino López.

“Exigimos ao governo Trump uma prova de vida imediata de Nicolás Maduro e da primeira-dama”, disse Delcy Rodríguez, em declarações à Telesur, confirmando que Caracas foi “bombardeada e atacada” pelos EUA, um país "capaz de colocar a integridade territorial de um país livre em risco”.

“Faço um apelo à união nacional e a todas as forças vivas da sociedade venezuelana para garantir a independência da Venezuela”, disse Delcy Rodríguez. "Nenhum governo exterior” vai “dar ordens” à Venezuela.

Vladimir Padrino López publicou uma mensagem vídeo onde acusou as forças invasoras “bárbaras” de “profanarem a nossa terra sagrada”, acrescentando que ainda se está a apurar quantos civis foram mortos ou feridos.

“Esta invasão representa o maior ultraje que o país alguma vez sofreu”, declarou Padrino López. “Atacaram-nos, mas não nos vencerão… formaremos um muro indestrutível de resistência. A nossa vocação é a paz, mas o nosso legado é a luta pela liberdade.”

Mais tarde, foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros a falar, anunciando que pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. “Trata-se de uma guerra colonial para destruir a nossa forma republicana de governo, livremente decidida pelo nosso povo”, escreveu Yván Gil Pinto na rede social Telegram.

Também Tarek William Saab, procurador-geral da Venezuela, condenou de “forma enérgica” o “vil ataque inimigo imperalista” dos EUA e pediu à população para sair à rua para protestar: “Vamos mostrar ao mundo a nossa heroicidade”, disse em declarações transmitidas pela Telesur.

