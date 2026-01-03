Ataque dos EUA à Venezuela. O que se sabe e o que falta saber?

03 jan, 2026 - 12:58 • Ana Kotowicz
Na madrugada de sábado, os Estados Unidos levaram a cabo uma ação militar sobre a Venezuela que terminou com a captura do Presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores.
Donald Trump confirmou a detenção de Maduro e, na Venezuela, as Forças Armadas foram mobilizadas e os ataques condenados.
O que se sabe e o que falta saber? Aqui fica um resumo dos mais recentes acontecimentos.
Ponto da situação:
O Presidente dos Estados Unidos, além de ter anunciado uma conferência de imprensa, falou em dois momentos diferentes ao longo da manhã de sábado. Primeiro nas redes sociais, depois ao jornal New York Times.
Numa publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu: “Os Estados Unidos da América levaram a cabo com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e retirado do país. Esta operação foi realizada em coordenação com as forças de segurança dos EUA. Mais detalhes a seguir. Haverá hoje uma conferência de imprensa às 11h00, em Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção a este assunto!”
Em declarações ao New York Times, numa breve entrevista telefónica, Trump afirmou sobre o ataque: “Muito bom planeamento e muitas tropas excelentes, excelentes mesmo, e grandes pessoas. Foi, na verdade, uma operação brilhante.”
Sobre um pedido de autorização do Congresso para a operação, remeteu os detalhes para a conferência de imprensa em Mar-a-Lago.
Primeiro, ainda antes de se saber que Maduro tinha sido capturado, foi emitido um comunicado oficial acusando os EUA de “agressão militar”. Depois, em momentos diferentes, falaram a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, e o ministro da Defesa, Padrino López.
“Exigimos ao governo Trump uma prova de vida imediata de Nicolás Maduro e da primeira-dama”, disse Delcy Rodríguez, em declarações à Telesur, confirmando que Caracas foi “bombardeada e atacada” pelos EUA, um país "capaz de colocar a integridade territorial de um país livre em risco”.
“Faço um apelo à união nacional e a todas as forças vivas da sociedade venezuelana para garantir a independência da Venezuela”, disse Delcy Rodríguez. "Nenhum governo exterior” vai “dar ordens” à Venezuela.
Vladimir Padrino López publicou uma mensagem vídeo onde acusou as forças invasoras “bárbaras” de “profanarem a nossa terra sagrada”, acrescentando que ainda se está a apurar quantos civis foram mortos ou feridos.
“Esta invasão representa o maior ultraje que o país alguma vez sofreu”, declarou Padrino López. “Atacaram-nos, mas não nos vencerão… formaremos um muro indestrutível de resistência. A nossa vocação é a paz, mas o nosso legado é a luta pela liberdade.”
Mais tarde, foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros a falar, anunciando que pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. “Trata-se de uma guerra colonial para destruir a nossa forma republicana de governo, livremente decidida pelo nosso povo”, escreveu Yván Gil Pinto na rede social Telegram.
Também Tarek William Saab, procurador-geral da Venezuela, condenou de “forma enérgica” o “vil ataque inimigo imperalista” dos EUA e pediu à população para sair à rua para protestar: “Vamos mostrar ao mundo a nossa heroicidade”, disse em declarações transmitidas pela Telesur.
Sabe-se pouco. Segundo a cadeia norte-americana CBS, Maduro terá sido capturado pela força Delta do Exército norte-americano, a principal unidade de contraterrorismo das forças armadas dos EUA.
As informações foram avançadas pelo senador republicano Mike Lee. Em conversa com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio ter-lhe-á dito que Maduro será julgado nos EUA por acusações criminais.
“Ele [Rubio] não antecipa qualquer nova ação na Venezuela agora que Maduro está sob custódia dos EUA”, disse o senador. Os ataques, acrescentou ainda, terão sido “lançados para proteger e defender aqueles que estavam a executar o mandado de detenção” de Maduro.
Já a CNN Internacional avança que Maduro vai ser julgado nos EUA pelos crimes de que é acusado no país.
Há cinco meses que os EUA pressionam Nicolás Maduro: em agosto, o Presidente Donald Trump ordenou um reforço militar ao largo da costa norte da Venezuela e, desde então, deu luz verde a uma série de ataques contra aquilo que a administração considera serem “embarcações do narcotráfico”.
Nas últimas semanas, foram apreendidos dois petroleiros ao largo da Venezuela e houve mais de 30 ataques mortais contra embarcações acusadas de transportarem drogas.
Entre os aliados históricos da Venezuela, a posição tem sido de condenação do ataque. Entre os restantes, fazem-se apelos à calma e à contenção.
A Rússia falou de “um acto de agressão armada”, considerando-o “profundamente preocupante e condenável”. Num segundo comunicado, exigiu o “esclarecimento imediato” por parte dos EUA sobre o paradeiro de Nicolás Maduro.
No Irão, ayatollah Ali Khamenei apelou à resistência: “O que importa é que, quando uma pessoa se apercebe de que o inimigo tenta arrogantemente impor algo ao país, aos responsáveis, ao governo e à nação, é preciso enfrentar o inimigo com firmeza e mostrar o peito na resistência.”
Na Colômbia, o Presidente Gustavo Petro falou de “um atentado à soberania” da América Latina, enquanto que o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descreveu a agressão militar dos EUA como um “ataque criminoso”. O líder colombiano anunciou ainda que foram destacadas tropas para a fronteira com a Venezuela.
Tal como Portugal, Alemanha e Itália dizem estar a acompanhar de perto a situação.
Já a Espanha disponibilizou-se para mediar conversações para alcançar uma "solução pacífica". Pedro Sánchez, que apelou à “redução da escalada e à responsabilidade”, disse ser “necessário respeitar o Direito Internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas”.
A “UE está a acompanhar a situação na Venezuela de perto” afirmou Kaja Kallas, chefe da diplomacia da Comissão Europeia, que disse já ter falado com Marco Rubio. “A UE afirmou repetidamente que o Sr. Maduro não tem legitimidade e defendeu uma transição pacífica”, escreveu no X, mas recordando que “em todas as circunstâncias, os princípios do direito internacional e a Carta da ONU devem ser respeitados”.
Já na Argentina, o Presidente Javier Milei congratulou-se com a captura de Nicolás Maduro. “A liberdade avança. Viva a liberdade”, escreveu no X.
