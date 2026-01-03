Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quem vai controlá-la agora?

O ataque à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro têm escondido um objetivo estratégico dos Estados Unidos: a maior reserva de petróleo do mundo - e também a menos aproveitada.

Ao longo das declarações em que confirmou o sucesso da operação especial realizada pelo exército norte-americano em Caracas, Donald Trump disse o nome do Presidente da Venezuela por 21 vezes e, embora não esteja diretamente relacionado com uma queda do regime venezuelano, mencionou a palavra "petróleo" por 19 vezes.

No discurso, Trump deixou bem claro o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos: abrir a Venezuela às grandes petrolíferas norte-americanas, à semelhança do que já acontecia no país antes de Hugo Chávez chegar ao poder no país.

As maiores reservas de petróleo do mundo

Com mais de 303 mil milhões de barris, a Venezuela tem cerca de 17% de todo o petróleo no mundo, mais do que a Arábia Saudita, a líder da Organização de Países Exportadores de Petróleo. No entanto, a extração de crude continua muito abaixo daquilo que pode ser, devido à falta de investimento e infraestruturas e má gestão venezuelana.

A grande maioria das reservas de petróleo estão situadas na Faixa Petrolífera de Orinoco, no centro da Venezuela, o que torna o petróleo do país caro de produzir.