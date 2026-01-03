Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quem vai controlá-la agora?

03 jan, 2026 - 23:40 • Diogo Camilo
O ataque à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro têm escondido um objetivo estratégico dos Estados Unidos: a maior reserva de petróleo do mundo - e também a menos aproveitada.
Ao longo das declarações em que confirmou o sucesso da operação especial realizada pelo exército norte-americano em Caracas, Donald Trump disse o nome do Presidente da Venezuela por 21 vezes e, embora não esteja diretamente relacionado com uma queda do regime venezuelano, mencionou a palavra "petróleo" por 19 vezes.
No discurso, Trump deixou bem claro o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos: abrir a Venezuela às grandes petrolíferas norte-americanas, à semelhança do que já acontecia no país antes de Hugo Chávez chegar ao poder no país.
Com mais de 303 mil milhões de barris, a Venezuela tem cerca de 17% de todo o petróleo no mundo, mais do que a Arábia Saudita, a líder da Organização de Países Exportadores de Petróleo. No entanto, a extração de crude continua muito abaixo daquilo que pode ser, devido à falta de investimento e infraestruturas e má gestão venezuelana.
A grande maioria das reservas de petróleo estão situadas na Faixa Petrolífera de Orinoco, no centro da Venezuela, o que torna o petróleo do país caro de produzir.
A Venezuela produz hoje apenas menos de 1 milhão de barris por dia - três vezes menos do que produzia em 2000 ou na década de 1970, quando nacionalizou a sua indústria petrolífera, com a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Nessa altura, o maior comprador de petróleo venezuelano eram os Estados Unidos, mas com a chegada de Hugo Chávez em 1999, o novo presidente operou mudanças estruturais na PDVSA e levou a que duas das petrolíferas norte-americanas, Exxon Mobil e ConocoPhillips, saíssem do país, restando apenas a Chevron neste momento - que exporta cerca de 150 mil barris por dia para refinarias da Costa do Golfo dos EUA, que dependem de crude pesado.
A Venezuela aproximou-se da Rússia e principalmente da China, e em 2017 as exportações para os Estados Unidos praticamente acabaram após sanções internacionais atribuídas por Donald Trump ao país, durante o seu primeiro mandato presidencial.
Sem clientes e a ter de exportar o petróleo através de intermediários, a Venezuela vê-se a vender petróleo a preço reduzido e hoje tem uma dívida de mais de 10 mil milhões de dólares à China.
Com a captura de Maduro, e anunciando que os EUA vão "governar" a Venezuela até ser encontrado uma solução estável, Donald Trump aproveitou para lançar já a rampa para futuros projetos de exploração de petróleo no país.
"Vamos ter as nossas grandes empresas de petróleo, as maiores do mundo, a gastar milhares de milhões de dólares, a reparar a má infraestrutura petrolífera e a começar a fazer dinheiro para o país", disse, considerando que a economia da indústria petrolífera venezuelana até aqui tem sido um "total desastre".
"Eles não têm extraído quase nada em comparação com o que podiam estar a fazer", acrescentou.
O fim do chavismo na forma de Nicolás Maduro pode abrir a porta de novo à Exxon Mobil e à ConocoPhillips, enquanto a American Petroleum Institute, a maior associação comercial norte-americana da indústria, já disse estar a monitorizar a situação.
A Chevron, por já estar a operar na Venezuela, pode vir a ser a maior beneficiada, enquanto a Conoco tem ambições de voltar a território venezuelano, já que tem a receber uma dívida de 10 mil milhões de dólares.
Para já, continua em vigor um embargo norte-americano a todo o petróleo venezuelano, confirmado pelo próprio Trump este sábado.