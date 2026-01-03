Ataque à Venezuela

Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Quem vai controlá-la agora?

03 jan, 2026 - 23:40 • Diogo Camilo

País produz hoje apenas menos de 1 milhão de barris por dia - três vezes menos do que produzia na década de 1970, quando nacionalizou a sua indústria petrolífera. Após a captura de Nicolás Maduro, Donald Trump anunciou que petrolíferas norte-americanas vão "gastar milhares de milhões de dólares" a recuperar infraestruturas venezuelanas, mas (para já) o embargo norte-americano a todo o petróleo mantém-se.

O ataque à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro têm escondido um objetivo estratégico dos Estados Unidos: a maior reserva de petróleo do mundo - e também a menos aproveitada.

Ao longo das declarações em que confirmou o sucesso da operação especial realizada pelo exército norte-americano em Caracas, Donald Trump disse o nome do Presidente da Venezuela por 21 vezes e, embora não esteja diretamente relacionado com uma queda do regime venezuelano, mencionou a palavra "petróleo" por 19 vezes.

No discurso, Trump deixou bem claro o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos: abrir a Venezuela às grandes petrolíferas norte-americanas, à semelhança do que já acontecia no país antes de Hugo Chávez chegar ao poder no país.

As maiores reservas de petróleo do mundo

Com mais de 303 mil milhões de barris, a Venezuela tem cerca de 17% de todo o petróleo no mundo, mais do que a Arábia Saudita, a líder da Organização de Países Exportadores de Petróleo. No entanto, a extração de crude continua muito abaixo daquilo que pode ser, devido à falta de investimento e infraestruturas e má gestão venezuelana.

A grande maioria das reservas de petróleo estão situadas na Faixa Petrolífera de Orinoco, no centro da Venezuela, o que torna o petróleo do país caro de produzir.

A Venezuela produz hoje apenas menos de 1 milhão de barris por dia - três vezes menos do que produzia em 2000 ou na década de 1970, quando nacionalizou a sua indústria petrolífera, com a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Nessa altura, o maior comprador de petróleo venezuelano eram os Estados Unidos, mas com a chegada de Hugo Chávez em 1999, o novo presidente operou mudanças estruturais na PDVSA e levou a que duas das petrolíferas norte-americanas, Exxon Mobil e ConocoPhillips, saíssem do país, restando apenas a Chevron neste momento - que exporta cerca de 150 mil barris por dia para refinarias da Costa do Golfo dos EUA, que dependem de crude pesado.

A Venezuela aproximou-se da Rússia e principalmente da China, e em 2017 as exportações para os Estados Unidos praticamente acabaram após sanções internacionais atribuídas por Donald Trump ao país, durante o seu primeiro mandato presidencial.

Sem clientes e a ter de exportar o petróleo através de intermediários, a Venezuela vê-se a vender petróleo a preço reduzido e hoje tem uma dívida de mais de 10 mil milhões de dólares à China.

O que quer Trump para a Venezuela?

Com a captura de Maduro, e anunciando que os EUA vão "governar" a Venezuela até ser encontrado uma solução estável, Donald Trump aproveitou para lançar já a rampa para futuros projetos de exploração de petróleo no país.

"Vamos ter as nossas grandes empresas de petróleo, as maiores do mundo, a gastar milhares de milhões de dólares, a reparar a má infraestrutura petrolífera e a começar a fazer dinheiro para o país", disse, considerando que a economia da indústria petrolífera venezuelana até aqui tem sido um "total desastre".

"Eles não têm extraído quase nada em comparação com o que podiam estar a fazer", acrescentou.

O fim do chavismo na forma de Nicolás Maduro pode abrir a porta de novo à Exxon Mobil e à ConocoPhillips, enquanto a American Petroleum Institute, a maior associação comercial norte-americana da indústria, já disse estar a monitorizar a situação.

A Chevron, por já estar a operar na Venezuela, pode vir a ser a maior beneficiada, enquanto a Conoco tem ambições de voltar a território venezuelano, já que tem a receber uma dívida de 10 mil milhões de dólares.

Para já, continua em vigor um embargo norte-americano a todo o petróleo venezuelano, confirmado pelo próprio Trump este sábado.

