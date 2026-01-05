"Estamos treinados para a fome". Em Caracas, há zonas sem luz e supermercados perto da rutura

As explosões em Caracas e a instabilidade depois da captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América (EUA) fizeram Denis Gonçalves, empresário luso-venezuelano, não sair de casa durante mais de um dia – foi o que mais lhe custou, mais até do que a falta de luz. “Mas agora já saí de casa. Antes, Caracas estava completamente vazia. Agora menos”, revela à Renascença, numa conversa à distância.

Andar pelos passeios à beira da estrada assemelhou-se a uma experiência inédita para Denis que, na sexta-feira à tarde, quando fechou as lojas de apostas que gere na capital venezuelana, jamais pensou que iria começar a semana seguinte a ter de comprar comida ao postigo ou a ter de bater à porta para entrar no supermercado.

“As lojas mais pequenas começaram a abrir, mas com uma particularidade que é trabalhar com as portas fechadas. Eles só deixam passar pequenos grupos de pessoas a fazer as compras nas mercearias, nos pequenos comércios de comida”, refere, acrescentando que muitos estabelecimentos ainda estão a meio gás. “Não têm o pessoal completo a trabalhar, estão a metade”.

As mãos são, por isso, poucas, seja nos pequenos supermercados ou nas farmácias – ainda para mais numa altura em que é preciso lidar com a correria da campaínha, mas também com a ansiedade dos clientes.