Lusodescendente apela à libertação do pai e dos outros presos políticos na Venezuela

Na Venezuela, calcula-se que permaneçam nas cadeias mais de 800 presos políticos, incluindo, pelo menos, cinco portugueses ou lusodescendentes, como o pai de Alejandra Rodriguez.

O seu pai chama-se Juan Francisco Rodrigues dos Ramos, é filho de madeirenses, tem nacionalidade portuguesa, e era militar.

Como conta a sua filha, o coronel Juan Francisco dos Ramos foi condenado, sem provas, a 30 anos de prisão pelo regime de Nicolás Maduro e já está preso há seis, nomeadamente por traição à pátria.

Contactada pela Renascença na Madeira, e sem esconder a ansiedade, Alejandra Rodriguez manifesta a esperança de que logo que possível o Governo português use as vias diplomáticas para apelar à sua libertação.

Como se chama o seu pai?

Juan Francisco Rodrigues dos Ramos. Tem nacionalidade portuguesa.

O seu pai continua detido?

Sim. É um preso político. Ele era militar e os crimes de que tem sido acusado não têm sido aprovados. Primeiro, a sentença era de quatro anos de prisão, mas depois, no ano 2022, foi condenado a 30 anos. Continua detido.

Tem a expetativa de que isso venha a mudar nos próximos dias, na sequência desta operação dos Estados Unidos?

Sim, estamos à espera que esta mudança na Venezuela signifique a libertação dos presos políticos.

Incluindo o seu pai...

O meu pai deveria ser dos primeiros, porque já cumpriu seis anos de prisão. Já deveria ser libertado.

Do que é que ele está é acusado?

Ele está acusado de crimes políticos que não têm sido demonstrados, nomeadamente traição à pátria, tentativa de magnicídio, mas não têm existido nenhumas provas.