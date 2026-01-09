Quem era Renee Nicole Good, a mãe e poetisa morta pelo ICE?

O jornal “Washington Post” noticiou que a filha de Good tem 15 anos e que os seus dois filhos têm 12 e 6 anos.

O governador do Colorado, o democrata Jared Polis, divulgou um comunicado na quarta-feira, referindo informações de que Good era da zona de Colorado Springs e afirmando que os seus “pensamentos estão com a família de Renee, especialmente com o seu filho mais novo, amigos e entes queridos, incluindo os que se encontram no Colorado”.

Recém-chegada a Minneapolis

O ex-marido de Good, que pediu para não ser identificado por receio pela segurança dos filhos, disse à Associated Press que Good e o seu atual companheiro se tinham mudado no ano passado de Kansas City, no Missouri, para Minneapolis.

Segundo o ex-marido, Good e o companheiro tinham acabado de deixar o filho de seis anos na escola, na quarta-feira, e regressavam a casa quando se depararam com agentes do ICE.

A biografia de uma conta privada no Instagram, que aparentava pertencer a Good, descrevia-a como “poetisa e escritora e esposa e mãe e péssima guitarrista do Colorado; a viver a experiência de Minneapolis, MN”.

"Carinhosa, indulgente e afetuosa"



Good vivia em Minneapolis com o companheiro, disse a mãe de Good, Donna Ganger, ao “Minnesota Star Tribune”.

“Renee foi uma das pessoas mais bondosas que alguma vez conheci”, afirmou Ganger ao jornal.

“Era extremamente compassiva. Cuidou de pessoas toda a vida. Era carinhosa, indulgente e afetuosa. Era um ser humano extraordinário.”

Ganger disse que a filha “não fazia parte de nada desse género”, referindo-se a protestos contra agentes da polícia de imigração ICE.

O ex-marido afirmou que nunca a conheceu como alguém que participasse em protestos.