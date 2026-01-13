"Espero que os protestos acabem com o regime". Como vive Joe a distância e o silêncio da família iraniana?

A entrada, contudo, não é feita de forma pacífica para o iraniano. O Joe que o Irão conhece não é o mesmo a Noruega conhece. Quando o jovem estudante de 18 anos e família regressam ao país do Médio Oriente, têm de “esconder a identidade”. “Tenho de apagar tudo. Todas as minhas redes sociais, o que publico online. Tenho de me vestir consoante as suas regras e imposições. A minha irmã tem de usar hijab – o véu islâmico -, não somos livres”. Uma das coisas que mais o atordoam é precisamente o Irão “não ser um país livre”.

Quando voltam à casa antiga, têm de deixar tudo o que são à porta. E caso isso não aconteça, sofrem “punições severas por parte do regime”. Mesmo que seja apenas um elemento da família a desrespeitar alguma regra, a punição não se aplica apenas a ela, mas à restante família. O iraniano recorda o caso de Masha Amini, uma iraniana de 22 anos que foi espancada pela polícia da moralidade do Irão, em 2022, por “desrespeitar o código de vestimenta islâmico do Irão” acabando por morrer pouco tempo depois, na sequência dos ferimentos. Em causa, estava o “uso inadequado do hijab”.

A maioria da sua família é muçulmana e, por isso, usar hijab e vestir-se de acordo com as normas muçulmanas “não seria um problema”, mas Joe gostava apenas que “isso fosse uma decisão deles e não algo imposto pelo regime”. Apesar de a maioria dos iranianos seguir o islamismo, Joe é cristão, porque sentiu que era a isso que era “chamado”. “Sou um jovem cristão, não sei explicar, sinto-me em casa”, comenta.

Os dezasseis dias de protestos

Estudantes e comerciantes saíram à rua no dia 28 de dezembro de 2025 para protestar contra a desvalorização da moeda e a deterioração da situação económica no Irão. Um protesto que começou com motivações económicas, rapidamente ganhou contornos antigovernamentais, com mensagens antirregime e estendendo-se às 31 províncias.

Pouco sabe sobre quem lá está. Não consegue falar com a sua família, incluindo a irmã e o pai que viajaram recentemente. Joe conta que “o bloqueio de internet não é uma coisa nova”. O mesmo aconteceu em 2022, com a morte de Masha Amini. O mundo reagiu com protestos e, na tentativa de se “esconder o que tinha acontecido no Irão”, o regime “bloqueou-lhes a internet”. Mas já era tarde. Já se partilhava a história da jovem iraniana em todos os lugares e plataformas.