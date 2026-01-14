Gronelândia. Interesse dos EUA gera "inquietação", mas "não é levado a sério como deveria"

Os portugueses que vivem na Dinamarca admitem que “há uma inquietação” em torno das intenções dos Estados Unidos em assumir o controlo da Gronelândia, mas consideram que o tema “ainda não é levado a sério da forma como talvez devesse”.

Ana Eugénio, consultora de patentes industriais, vive há vários anos na Dinamarca. Diz que está habituada a que a questão gronelandesa seja recorrente, por causa do interesse estratégico que o território desperta nas grandes potências.

“A motivação que os Estados Unidos alegam de segurança, na opinião de todos com quem eu tenho falado, é absolutamente falsa. A motivação única que eles têm na Gronelândia são os minérios: o lítio, o cobre, o ouro, que são muito importantes na indústria dos veículos elétricos e outras indústrias”, constata.

É também essa a leitura de Carlos Mariano Carvalho. Em declarações à Renascença a partir da capital dinamarquesa, este consultor na área farmacêutica reconhece que o tema da Gronelândia “é um bocadinho como tempo, surge sempre, mas não como grande preocupação” entre os dinamarqueses.

“Vejam o Borgen”

“As pessoas preocupam-se mais numa big picture um bocadinho maior do que a Gronelândia, numa perspetiva do que será 2026 em termos militares, políticos, porque começou de uma maneira que ninguém esperaria”, refere.

Mas Trump pode ser imprevisível. Este português diz estar ciente disso “e não sabemos o que ele pode fazer amanhã”.

Carlos acredita que a intenção norte-americana passe por um reforço da presença militar no Ártico, “fazendo esta conversa à volta de uma intervenção militar e depois acabando com um bom acordo para os Estados Unidos”.



“A disputa do Ártico sempre esteve no centro da política externa dinamarquesa. Há uma série fantástica que deu na RTP2 e que atualmente está na Netflix, que é o Borgen, vejam o Borgen, que retrata exatamente isto”, acrescenta.

