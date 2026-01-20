Trump, presidente do mundo? O que é o Conselho de Paz e como vai funcionar

Mas a carta de fundação do Conselho de Paz dá-lhe um âmbito muito mais abrangente. Não refere, de todo, a Faixa de Gaza.

“O Conselho de Paz é uma organização internacional que procura promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legal, e assegurar a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflito”, diz o primeiro artigo da carta, sobre a missão do novo órgão. Também se promete um “órgão construtor da paz internacional mais ágil e eficaz”.

Quem vai fazer parte do Conselho de Paz?

Donald Trump convidou cerca de 60 países para fazer parte deste Conselho, como membros fundadores. A lista de convidados inclui os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América — Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, a própria União Europeia, Israel —, mas também países que são rivais históricos dos EUA, como a Rússia e a China.

Só dez países aceitaram oficialmente o convite: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Hungria, Marrocos, Albânia, Cazaquistão, Paraguai, Uzbequistão e Vietname.

A carta que acompanhou o convite define que cada Estado-membro tem um mandato de três anos, contados a partir do início do Conselho da Paz. Apenas o presidente do Conselho — Trump — pode renovar o mandato.

É preciso ‘comprar’ a entrada?

Sim, para não estar sujeito à vontade de Trump sobre a renovação do mandato — pagar mil milhões de dólares ao Conselho da Paz no primeiro ano de vida do órgão.

O dinheiro deverá servir para a reconstrução de Gaza, segundo um responsável da Casa Branca. O que não é uma confirmação oficial do destino destes fundos.

Já alguém recusou o convite?

Emmanuel Macron anunciou, esta segunda-feira, a rejeição do convite de Donald Trump. O Presidente de França afirma que a carta fundadora do Conselho “vai além do enquadramento de Gaza e levanta questões sérias, em particular com respeito aos princípios e estrutura das Nações Unidas, que não pode ser questionada”.