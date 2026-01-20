Trump, presidente do mundo? O que é o Conselho de Paz e como vai funcionar

20 jan, 2026 - 15:41 • João Pedro Quesado
Donald Trump está a ultimar os preparativos para iniciar o Conselho de Paz, órgão que surgiu como solução pós-guerra para a Faixa de Gaza. Mas os termos de fundação e funcionamento deste Conselho levantaram dúvidas entre os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América — assim como o convite à Rússia.
Trump convidou cerca de 60 países para o Conselho, ao mesmo tempo que se definiu como presidente com poder de veto. E definiu um pagamento de mil milhões de dólares para um país ser membro permanente. Será um novo Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas com quotas a pagar?
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A ideia de uma administração internacional para a Faixa de Gaza surgiu de Tony Blair, em agosto de 2025. Donald Trump claramente gostou, propondo uma forma dessa administração no plano de cessar-fogo aceite por Israel e pelo Hamas.
O anúncio formal aconteceu a 15 de janeiro, depois da entrada em vigor da segunda fase do acordo de paz em Gaza.
O propósito — pelo menos inicial — é iniciar a reconstrução da Faixa de Gaza, com vários líderes mundiais como membros do Conselho.
Este Conselho de Paz foi aprovado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em novembro, numa resolução que falava de uma “administração transitória” de Gaza. Está incluída também a possibilidade de se criar uma “Força Internacional de Estabilização temporária”, sob o comando do Conselho.
EUA
França mostra resistência em participar no Conselh(...)
Mas a carta de fundação do Conselho de Paz dá-lhe um âmbito muito mais abrangente. Não refere, de todo, a Faixa de Gaza.
“O Conselho de Paz é uma organização internacional que procura promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legal, e assegurar a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflito”, diz o primeiro artigo da carta, sobre a missão do novo órgão. Também se promete um “órgão construtor da paz internacional mais ágil e eficaz”.
Donald Trump convidou cerca de 60 países para fazer parte deste Conselho, como membros fundadores. A lista de convidados inclui os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América — Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Portugal, a própria União Europeia, Israel —, mas também países que são rivais históricos dos EUA, como a Rússia e a China.
Só dez países aceitaram oficialmente o convite: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Hungria, Marrocos, Albânia, Cazaquistão, Paraguai, Uzbequistão e Vietname.
A carta que acompanhou o convite define que cada Estado-membro tem um mandato de três anos, contados a partir do início do Conselho da Paz. Apenas o presidente do Conselho — Trump — pode renovar o mandato.
Sim, para não estar sujeito à vontade de Trump sobre a renovação do mandato — pagar mil milhões de dólares ao Conselho da Paz no primeiro ano de vida do órgão.
O dinheiro deverá servir para a reconstrução de Gaza, segundo um responsável da Casa Branca. O que não é uma confirmação oficial do destino destes fundos.
Emmanuel Macron anunciou, esta segunda-feira, a rejeição do convite de Donald Trump. O Presidente de França afirma que a carta fundadora do Conselho “vai além do enquadramento de Gaza e levanta questões sérias, em particular com respeito aos princípios e estrutura das Nações Unidas, que não pode ser questionada”.
Opinião de João Duque
O especialista vê a obsessão de Trump com a Gronel(...)
Se essa recusa motivou, ou não, a divulgação de mensagens privadas de Macron para Trump, pelo próprio Trump, durante esta madrugada, só Macron saberá.
O Governo português está a analisar o convite, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros tem "algumas dúvidas" sobre a configuração do organismo. "A configuração suscita algumas dúvidas (...) Se fosse apenas confinado a Gaza, seria de integrar claramente", disse, esta terça-feira, Paulo Rangel durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
"A forma como está escrita a carta é um pouco equívoca quanto a poder ter outro alcance que não apenas o deste conflito", disse Rangel, adiantando que o Governo português está a realizar consultas com países parceiros e aguarda esclarecimentos das autoridades norte-americanas.
O Conselho da Paz vai ter reuniões de votação “pelo menos anualmente”, assim como “em alturas e localizações adicionais que o presidente considere apropriado”. O presidente do Conselho — Trump — pode votar como presidente, e as decisões aprovadas pela maioria dos “Estados-membros presentes” estão sujeitas à aprovação do presidente.
A agenda destas reuniões vai ser definida por uma Direção Executiva. A composição deste órgão é decidida pelo presidente do Conselho da Paz — Donald Trump.
Trump lamenta não ter ganho o Nobel da Paz e insis(...)
Esta Direção Executiva é dirigida por um diretor executivo, nomeado também pelo presidente do Conselho da Paz. O órgão terá reuniões “a cada duas semanas nos primeiros três meses a seguir ao seu estabelecimento e numa base mensal de seguida”.
O que a direção executiva decidir “deve entrar em efeito imediatamente”. Exceto se o presidente do Conselho da Paz — Donald Trump — vetar essa decisão, “em qualquer momento posterior”.
É possível. A carta estabelece Trump como o “presidente inaugural do Conselho da Paz”, que vai “servir separadamente como o representante inaugural dos Estados Unidos da América”. Não se esclarece quem garante essa separação.
Sobre quem se segue, a carta estabelece que “o presidente deve sempre designar um sucessor para o cargo de presidente”, e que a substituição “apenas pode acontecer a seguir à demissão voluntária ou como resultado da incapacidade, como determinada por uma votação unânime da direção executiva, altura na qual o sucessor designado do presidente deve imediatamente assumir a posição de presidente”.
Se lhe soa à Constituição norte-americana, não estranhe. Com palavras diferentes, é isto que a 25.ª emenda estabelece para a substituição e declaração de incapacidade do Presidente dos EUA. Exceto a parte de nomear diretamente a pessoa que deve ser Presidente.
A Casa Branca nomeou oito membros para a direção executiva: Nickolay Mladenov, ex-ministro da Defesa da Bulgária, é o “alto representante” para Gaza. Jared Kushner, genro de Donald Trump, também faz parte desta direção, como Marco Rubio (secretário de Estado dos EUA), Steve Witkoff (enviado especial dos EUA ao Médio Oriente) e Robert Gabriel Jr. (um conselheiro político).
Na direção executiva também estão Tony Blair, antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Marc Rowan, o diretor executivo da Apollo Global Management — uma empresa de gestão de ativos financeiros —, e Ajay Banga, presidente do Banco Mundial.
Há ainda uma direção executiva para Gaza. Lá estão o ministro de Negócios Estrangeiros da Turquia, o ministro de Assuntos Estratégicos do Qatar, o diretor da Direção Geral de Informações do Egito, o ministro para a Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, e o coordenador especial das Nações Unidas para o processo de paz do Médio Oriente. Mas não está nenhum palestiniano.