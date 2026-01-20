Trump, um ano depois. "Os Estados Unidos vivem num barril de pólvora social”

20 jan, 2026 - 15:29 • José Pedro Frazão
Em 10 dos 12 meses de mandato, a percentagem de desaprovação do trabalho de Donald Trump foi superior à nota positiva. O envio de tropas para diversos estados e a acção de forças anti-imigração, com métodos polémicos de intervenção, têm contribuído para a polarização da sociedade norte-americana.
Ao cabo de um ano de intensa implementação de políticas de transformação a partir da Casa Branca, o aumento do custo de vida continua também a marcar o quotidiano dos americanos. Este pode ser um fator decisivo nas eleições intercalares para o Congresso no próximo mês de novembro, admite Daniela Melo, especialista em ciência política da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, ouvida no programa “Da Capa à Contracapa”, da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Toda a discussão na política externa, que passa pela Gronelândia, a Venezuela, a Ucrânia, ou a China, tem algum impacto na opinião pública norte-americana no balanço que os americanos fazem de um ano de Trump?
Sim, mais do que é normal. Sabemos que o eleitor americano está muito mais virado para as questões domésticas do que para as internacionais.
No entanto, este ano começou com notícias estrondosas vindas da Casa Branca e declarações que abalaram o público internacional, mas também o público americano, sobretudo na questão da Gronelândia.
A questão da Venezuela também foi gigantesca internamente, até porque há comunidades latino-americanas que têm um interesse muito grande em toda essa região e podem vir a ter peso também, do ponto de vista eleitoral, nas intercalares que se realizarão mais tarde este ano.
Mas a questão da Gronelândia realmente tem conseguido capturar os americanos, porque é chocante e vai contra normas estabelecidas há décadas da aliança transatlântica. Os americanos não se reveem nesta ideia de atacar um aliado. Isso está bem patente em todas as sondagens das últimas duas semanas. Portanto, o Presidente não tem apoio popular sequer dentro do seu próprio partido e da sua própria base eleitoral.
Ainda falta muito tempo daqui até às eleições para o Congresso, portanto ainda é cedo para realmente sabermos se a política externa deste Executivo vai ter um impacto interno.
A questão da Venezuela tem a ver com o próprio hemisfério. Por um lado, um dos envolvidos, Marco Rubio, é alguém com uma tradição ligada às intercalares. Por outro lado, o facto de mais tarde ou mais cedo sempre se articular a questão de Cuba, pode também mexer no eleitorado latino. Isto faz algum sentido?
Sim. Marco Rubio nasceu e cresceu no sul da Flórida, uma zona muito importante do ponto de vista eleitoral americano, sobretudo para os republicanos. Nas últimas décadas a Flórida transformou-se num Estado republicano, e sobretudo no sul da Flórida, onde Marco Rubio forjou a sua identidade política. A política é dominada sobretudo pelos cubano-americanos.
Esta zona é absolutamente essencial para qualquer candidato às presidenciais republicanas. Quem ganhar o condado de Miami-Dade, poderá ganhar o ‘bilhete´ para a liderança do partido nas próximas intercalares. As diásporas - a cubana, mas também venezuelana, colombiana e até da Nicarágua - têm tido consistentemente uma influência e um peso enormes na política externa dos Estados Unidos em relação a esta região. Neste momento realmente conseguem ter não só ‘o ouvido’ do Presidente, mas ter o Secretário de Estado, Marco Rubio, como seu representante máximo.
Rubio não esconde a sua esperança de que esta captura de Maduro e esta ingerência na Venezuela cause um certo efeito dominó na região, que leve à capitulação do regime cubano, que, sem aliados, já se encontra numa situação económica desastrosa neste momento. Ele espera que, sem aliados como a Venezuela, se acelere o processo da remoção do regime.
Não sabemos até que ponto existem planos neste momento para uma ingerência em Cuba, não parece que seja por aí. Os americanos estarão muito mais voltados para lugares como a Colômbia e o México.
Mas o apetite do público americano aqui também jogará contra as pretensões do Presidente e do Secretário de Estado. Até os próprios congressistas, que irão a eleições também este ano, mostram-se muito mais cautelosos do que o próprio Presidente neste tipo de ingerência.
Quando olhamos para o arranque da presidência Trump, tivemos uma Casa Branca e o Congresso da mesma cor política. O que é que Trump fez com essa vantagem neste primeiro ano?
Donald Trump propôs ser um Presidente transformacional. Quer gostemos ou não, ele pode realmente dizer que tem conseguido abalar a política norte-americana e, claramente, também a ordem internacional.
Donald Trump entrou com três linhas de projeto. Um projeto político, com duas vertentes: na política externa queria transformar a ordem internacional; e no seu plano ‘Make America Great Again’, através da política tarifária, queria pôr os interesses americanos acima de todos os interesses, mesmo acima dos seus aliados.
Veio também com um projeto económico, que claramente está ligado ao projeto político, e que também tem a vertente internacional e nacional. E depois veio com um projeto cultural e identitário, de transformação da nação. É extraordinário que, até na estratégia de segurança nacional, vemos a projeção também desse projeto cultural e identitário, misturado com os interesses nacionais dos Estados Unidos.
Quando Trump fala da decadência civilizacional dos europeus, está também a dizer que os Estados Unidos passam a ser o bastião dessa tal civilização ocidental, sob sua liderança.
O que é que Trump conseguiu transformar num ano?
Conseguiu intervir na burocracia federal, nas políticas de imigração, nos ataques às universidades e aos jornalistas, na tentativa de transformar a memória histórica e cultural do país através das suas instituições - a própria Casa Branca está a ser transformada.
Tem havido uma lista sem precedentes da transformação institucional deste país. Temos agências que eram independentes ou semi-independentes do poder executivo, e que agora estão praticamente completamente subordinadas, ou a desaparecer. Temos, por exemplo, o desejo de destruir o Ministério da Educação, temos a utilização do Governo Federal, do Departamento de Justiça, dos fundos federais, para atacar instituições consideradas ligadas à esquerda - ou consideradas ‘woke’ - para atacar advogados, inimigos políticos. Temos um exercício do poder executivo que vai muito para além daquilo que os americanos alguma vez imaginaram.
Não sabemos se Trump leu a cartilha de Maquiavel, mas este aconselha a “fazer o mal todo de uma vez”. Isso significa que neste segundo ano, com as eleições intercalares, será mais calculoso, porque é preciso calcular um conjunto de eleitorados mais sensíveis?
Esse seria o desejo dos republicanos que vão a eleições, tanto na Câmara como no Senado, mas por agora ainda não vemos indícios dele conseguir manter essa narrativa tão necessária.
Sabemos que os americanos estão sobretudo preocupados com a subida de custo de vida, com a questão da inflação. Temos visto o Presidente, sob pressão do seu próprio partido, a tentar virar-se um pouco mais para essa questão. Mas, como já nos habituou aliás durante as suas campanhas para a presidência, ele ‘é sempre ele’, ou seja, não consegue ceder a uma imposição de narrativa.
A sua popularidade está em níveis considerados muito baixos - a última sondagem da IPSOS-Reuters, colocava a sua taxa de aprovação em 41%, que já é acima do que estava nos últimos dois meses. O Presidente tem perdido o apoio dos americanos, e mesmo dentro da base republicana tem perdido apoio desde fevereiro até maio. Ou seja, o apoio que tinha nos primeiros dois meses deste segundo mandato tem-se esvaído. E Trump não tem conseguido chegar ainda a uma narrativa que ajude os republicanos a recuperar e a ganhar o terreno que necessitam.
Nas ajudas aos republicanos, temos visto o Presidente a virar-se mais para a manipulação do jogo político, por via da tentativa de manipulação dos distritos, sobretudo de estados como o Texas. Vimos também a resposta de estados como a Califórnia, que são liderados pelos democratas para tentar fazer o contrabalanço dessa manipulação dos distritos.
Os republicanos conseguiram fazer essa manipulação em alguns estados e, através dessa manipulação, criaram nove distritos que são muito favoráveis aos candidatos republicanos.
Os democratas conseguiram – através sobretudo da Califórnia - tentar equilibrar isso, fazendo também uma manipulação temporária dos distritos para dar mais seis lugares aos democratas. Mas ainda se avizinham lutas, tanto na Flórida como na Virgínia, para que esta manipulação dos distritos continue a seguir. O Presidente encontra aqui, nos mecanismos da definição dos distritos, a capacidade de manipular o jogo político para conseguir uma vantagem que não existe no eleitorado para as intercalares.
Também temos visto a utilização do Departamento de Justiça para atacar os estados democratas em particular, e os processos eleitorais dos estados democratas. O Departamento de Justiça processou 23 estados a pedir acesso total às bases de dados, com todas as listas de eleitores, sob a desculpa de que o Departamento de Justiça deveria ter acesso a estas listas de eleitores para verificar se realmente estes eleitores podem votar.
Ora, nos Estados Unidos isso é algo que cabe apenas e só aos estados. O Departamento de Justiça está a cometer uma ingerência no direito constitucional dos estados de reger as suas próprias eleições. Ao que tudo indica, não terá muito sucesso, até porque saiu uma decisão de um juiz federal que basicamente deu razão à Califórnia.
Do ponto de vista económico, quando Trump regressou à Casa Branca, a questão económica - sobretudo a inflação - foi decisiva. Um ano depois, temos perspetivas não muito otimistas da confiança dos consumidores, há uma ligeira diminuição do desemprego, os preços têm oscilado e a subir novamente e há o impacto das tarifas. Que impacto económico têm neste momento as políticas de Trump sobre a população norte-americana?
A economia é o ponto mais saliente este ano e será assim nas intercalares. Trump sempre se autodenominou como o génio económico que transformaria o país e que conseguiria pôr muito mais dinheiro no bolso dos americanos. Mas a realidade tem esbarrado na narrativa do Presidente, que continua a dizer que estamos no meio do que começou a chamar de ‘Trump Economic Boom’( grande crescimento económico Trump).
Os números de confiança na economia e no Presidente e da sua liderança na economia, têm oscilado sempre entre os 33% e os 36%. Quando Donald Trump entrou, esses números estavam a 50%, ou seja, metade dos americanos acreditavam que ele seria um ótimo líder da economia. A partir da guerra tarifária que foi anunciada logo umas semanas após a entrada deste segundo mandato, os números têm oscilado sempre entre 33% a 36%. Desde que chegou ao poder, o apoio ao Presidente em termos da economia caiu 19 pontos, mas, em termos da sua liderança para lidar com assuntos como o custo de vida, aí caiu 31 pontos.
Há realmente a possibilidade de que, se o Presidente continuar a tentar basicamente dizer aos americanos que a economia está ótima - quando eles sabem e sentem no bolso todas as semanas que não é o caso - que isso se reflita nas eleições intercalares. E que vejamos, por exemplo, um maior distanciamento dos republicanos na Câmara dos Representantes face ao Presidente, porque sabem que, nos seus distritos, a questão do custo de vida continua a ser muito importante.
Uma análise feita pela Moody's Analytics há cerca de duas semanas, sobre a inflação média nos Estados Unidos, mostrava que um cabaz de produtos essenciais hoje custa 184 dólares mais do que custava há um ano. Mas no espaço de três anos, o mesmo cabaz custa 600 dólares a mais por mês. E é isso que os americanos sentem no seu dia-a-dia e, portanto, não tenho dúvidas de que a economia será, sem dúvida alguma, o ponto principal deste ano e destas intercalares.
Se não houver uma viragem radical nessa questão, os republicanos estão realmente em apuros, sobretudo na Câmara dos Representantes, que lhes é menos favorável nas próximas eleições.
Na questão da imigração, e particularmente na ação musculada do ICE, Trump terá esticado a corda até ao limite? Poderá ainda dar-se ao luxo de ‘muscular’ ainda mais a intervenção, tendo em conta as sensibilidades que podem ter um efeito contrário nas intercalares?
É difícil responder a essa pergunta. As reações do público são cada vez mais vocais, com mais pessoas na rua a protestar contra o ICE. Mas não tem havido diálogo entre os eleitores, a Administração Trump ou os autarcas e governadores que se veem a braços com o ICE nas suas ruas, como é o caso do Minnesota.
Há uma escalada da tensão, sobretudo agora com o Presidente a ameaçar que poderá utilizar a lei da insurreição para pôr os militares na rua. Já vimos Pete Hegseth ( Secretário da Guerra) a anunciar também que já estava a preparar tropas para essa possibilidade. Estamos a falar aqui de um barril de pólvora social, em que já comecemos a ver violência e que pode escalar ainda mais.
Mas também vemos que o Presidente é muito seletivo na escolha dos Estados para os quais quer enviar não só a Guarda Nacional, mas agora também as Forças Militares. São só, apenas e só, cidades democratas, com governadores democratas e com ‘mayors’ democratas. Portanto, há uma politização e uma instrumentalização do Departamento de Justiça e do Pentágono.
Isto tem chocados os americanos, mas não sabemos até que ponto isso pode refletir-se nas eleições. O que sabemos é que a imigração continua a ser um fator que leva os eleitores às urnas, sobretudo os mais conservadores.
Donald Trump conseguiu, sem dúvida, fechar a fronteira e esse é um dos seus maiores trunfos deste primeiro ano. Mas o nível de violência que está a ser exercida nas ruas das cidades americanas para capturar indivíduos que não são criminosos e que não representam uma ameaça direta à sociedade, vai muito para além das promessas que o Presidente fez durante as eleições.
Mesmo dentro do eleitorado republicano começamos a ver uma diminuição do apoio ao Presidente - não na política de imigração em geral, de ‘fechar a fronteira’, mas na forma de atuação. Ou seja, na violência que está a ser utilizada, na força repressiva que está a ser utilizada, no facto de que muitos cidadãos americanos estão a ser capturados pelo ICE e de o Departamento de Justiça estar a tentar, de todas as formas, impedir qualquer tipo de investigação ao confronto de Minneapolis, que resultou na morte de uma mulher praticamente à queima-roupa, às mãos de um agente do ICE.
Há uma certa celeuma na sociedade americana no que diz respeito a isso, mas este ano não sabemos ainda como é que isso se refletirá no eleitorado quando chegar o mês de novembro.
O que me leva à questão da resposta contra Trump. Por um lado, face à natureza interventiva de Trump, a resposta centra-se sobretudo nas batalhas judiciais?
A justiça tem sido o único mediador capaz para haver algum combate a esta pressão centralizadora do poder executivo. O problema é que os tempos, obviamente, beneficiam o poder executivo. São, em geral, mais lentos no processo de decisão e há muitos recursos, com vários processos e vários níveis até se chegar ao Supremo Tribunal de Justiça.
Nem todos estes casos chegarão até lá, mas os tribunais têm funcionado mais ou menos como se espera que funcionem. A produção é bastante lenta e a Administração tem-se aproveitado dessa lentidão, dos mecanismos institucionais para ir fazendo até que um tribunal lhe barre a capacidade de atuar nessas áreas. É um sinal que a Administração ainda está a jogar dentro dessas instituições, dentro dos tribunais. E que, apesar da narrativa do Presidente de atacar alguns juízes e tentar politizar o Supremo Tribunal, os tribunais federais, os tribunais têm funcionado como se espera que funcionem.
Por outro lado, os democratas já conseguiram reconfigurar-se de alguma forma para fazer algum tipo de oposição, que possa ser medida já nas eleições intercalares?
Em termos de oposição política, o Partido Democrata teve muita dificuldade ao longo deste ano para criar uma narrativa e em concordar até com o que tinha acontecido nas eleições e porque é que tinham perdido as eleições. Temos um Partido Democrata um pouco fraturado, entre uma ala mais tradicional e uma ala mais progressista. Isto não é surpresa para quem siga a política americana. E não tínhamos visto o movimento MAGA fraturado no início deste mandato.
Neste momento, as coisas reverteram-se, sobretudo depois do ‘shutdown’ (suspensão do governo), que realmente deu um novo ímpeto aos democratas, que conseguiram lançar a questão do custo de vida e da subida nos custos de saúde. Esta Administração retirou os fundos do programa conhecido como ‘Obamacare’ e os custos de seguros de saúde subiram estrondosamente para este ano.
Os democratas conseguiram realmente encontrar alguns pontos salientes no fim do último ano, e claramente poderão catapultá-los para vitórias importantes, sobretudo na Câmara dos Representantes - se bem que eles esperam também no Senado - em novembro.
Dentro do próprio movimento MAGA, temos visto uma fratura cada vez mais visível, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado. O caso mais conhecido foi o de Marjorie Taylor Greene, que era a maior voz de apoio ao Presidente dentro do grupo parlamentar da Câmara dos Representantes, e que se insurgiu sobretudo com a questão da transparência nos ficheiros Epstein. Isto levou a uma ruptura com o Presidente e à primeira derrota do Presidente nos vários testes de lealdade que teve durante o ano
Foi a primeira vez que Trump viu alguns membros do seu próprio partido irem às televisões e às rádios e a votarem a favor da transparência no caso dos ficheiros Epstein, contra a vontade do Presidente. Isso tem sido muito importante.
O caso Epstein continua em ‘lume brando’, atingindo Trump, ou está circunscrito no dano maior que poderia causar ao Presidente norte-americano?
Tenho dúvidas se o caso terá desaparecido. Desapareceu dos holofotes no início deste ano, devido às ingerências na Venezuela, às potenciais ingerências no Irão e às ameaças feitas em relação à Gronelândia. Isso tem dominado imenso - e por boas razões - os congressistas, sobretudo no Senado. Aqui mesmo neste domínio, vemos já mais fraturas dentro do movimento MAGA e dentro do Partido Republicano. Vemos senadores como Rand Paul e Thomas Massie ou Mitch McConnell, a pronunciarem-se muito abertamente contra a política externa de Donald Trump.
O caso Epstein é uma questão que apaixona os americanos, que querem realmente perceber quem estava envolvido, até que ponto, e há até várias teorias sobre a própria morte de Epstein. Há aqui um apetite muito grande pelo caso no eleitorado americano, de ambos os lados, não apenas de democratas contra republicanos. Isso é transversal.
Thomas Massie, representante republicano do Kentucky, foi a pessoa que trouxe à Câmara dos Representantes a lei da transparência dos ficheiros Epstein. Tem sido a pessoa que mais se tem pronunciado publicamente, também a tentar responsabilizar o Departamento de Justiça por não ter seguido a lei e os tempos que a lei aprovada pelo Congresso impôs em termos da disponibilidade destes ficheiros.
O Departamento de Justiça tem agora mais dias para disponibilizar o resto dos ficheiros. Se isso não acontecer, este caso Epstein vai voltar à baila, porque há realmente aqui o poder do Congresso contra o poder do Departamento de Justiça. E o Congresso tem-se mostrado muito disponível para finalmente pôr pressão sobre o Departamento de Justiça para que siga a lei. No ano passado, o Congresso absteve-se quase sempre de tomar posições que fossem diferentes face ao Presidente. E agora começamos a ver sinais de que o Congresso quer ‘voltar à ação’,ou pelo menos mais ativo do que durante este primeiro ano da presidência Trump.