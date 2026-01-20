Trump, um ano depois. "Os Estados Unidos vivem num barril de pólvora social”

Mas também vemos que o Presidente é muito seletivo na escolha dos Estados para os quais quer enviar não só a Guarda Nacional, mas agora também as Forças Militares. São só, apenas e só, cidades democratas, com governadores democratas e com ‘mayors’ democratas. Portanto, há uma politização e uma instrumentalização do Departamento de Justiça e do Pentágono.

Isto tem chocados os americanos, mas não sabemos até que ponto isso pode refletir-se nas eleições. O que sabemos é que a imigração continua a ser um fator que leva os eleitores às urnas, sobretudo os mais conservadores.

Donald Trump conseguiu, sem dúvida, fechar a fronteira e esse é um dos seus maiores trunfos deste primeiro ano. Mas o nível de violência que está a ser exercida nas ruas das cidades americanas para capturar indivíduos que não são criminosos e que não representam uma ameaça direta à sociedade, vai muito para além das promessas que o Presidente fez durante as eleições.

Mesmo dentro do eleitorado republicano começamos a ver uma diminuição do apoio ao Presidente - não na política de imigração em geral, de ‘fechar a fronteira’, mas na forma de atuação. Ou seja, na violência que está a ser utilizada, na força repressiva que está a ser utilizada, no facto de que muitos cidadãos americanos estão a ser capturados pelo ICE e de o Departamento de Justiça estar a tentar, de todas as formas, impedir qualquer tipo de investigação ao confronto de Minneapolis, que resultou na morte de uma mulher praticamente à queima-roupa, às mãos de um agente do ICE.

Há uma certa celeuma na sociedade americana no que diz respeito a isso, mas este ano não sabemos ainda como é que isso se refletirá no eleitorado quando chegar o mês de novembro.

O que me leva à questão da resposta contra Trump. Por um lado, face à natureza interventiva de Trump, a resposta centra-se sobretudo nas batalhas judiciais?

A justiça tem sido o único mediador capaz para haver algum combate a esta pressão centralizadora do poder executivo. O problema é que os tempos, obviamente, beneficiam o poder executivo. São, em geral, mais lentos no processo de decisão e há muitos recursos, com vários processos e vários níveis até se chegar ao Supremo Tribunal de Justiça.

Nem todos estes casos chegarão até lá, mas os tribunais têm funcionado mais ou menos como se espera que funcionem. A produção é bastante lenta e a Administração tem-se aproveitado dessa lentidão, dos mecanismos institucionais para ir fazendo até que um tribunal lhe barre a capacidade de atuar nessas áreas. É um sinal que a Administração ainda está a jogar dentro dessas instituições, dentro dos tribunais. E que, apesar da narrativa do Presidente de atacar alguns juízes e tentar politizar o Supremo Tribunal, os tribunais federais, os tribunais têm funcionado como se espera que funcionem.

Por outro lado, os democratas já conseguiram reconfigurar-se de alguma forma para fazer algum tipo de oposição, que possa ser medida já nas eleições intercalares?

Em termos de oposição política, o Partido Democrata teve muita dificuldade ao longo deste ano para criar uma narrativa e em concordar até com o que tinha acontecido nas eleições e porque é que tinham perdido as eleições. Temos um Partido Democrata um pouco fraturado, entre uma ala mais tradicional e uma ala mais progressista. Isto não é surpresa para quem siga a política americana. E não tínhamos visto o movimento MAGA fraturado no início deste mandato.

Neste momento, as coisas reverteram-se, sobretudo depois do ‘shutdown’ (suspensão do governo), que realmente deu um novo ímpeto aos democratas, que conseguiram lançar a questão do custo de vida e da subida nos custos de saúde. Esta Administração retirou os fundos do programa conhecido como ‘Obamacare’ e os custos de seguros de saúde subiram estrondosamente para este ano.

Os democratas conseguiram realmente encontrar alguns pontos salientes no fim do último ano, e claramente poderão catapultá-los para vitórias importantes, sobretudo na Câmara dos Representantes - se bem que eles esperam também no Senado - em novembro.

Dentro do próprio movimento MAGA, temos visto uma fratura cada vez mais visível, tanto na Câmara dos Representantes como no Senado. O caso mais conhecido foi o de Marjorie Taylor Greene, que era a maior voz de apoio ao Presidente dentro do grupo parlamentar da Câmara dos Representantes, e que se insurgiu sobretudo com a questão da transparência nos ficheiros Epstein. Isto levou a uma ruptura com o Presidente e à primeira derrota do Presidente nos vários testes de lealdade que teve durante o ano

Foi a primeira vez que Trump viu alguns membros do seu próprio partido irem às televisões e às rádios e a votarem a favor da transparência no caso dos ficheiros Epstein, contra a vontade do Presidente. Isso tem sido muito importante.

O caso Epstein continua em ‘lume brando’, atingindo Trump, ou está circunscrito no dano maior que poderia causar ao Presidente norte-americano?

Tenho dúvidas se o caso terá desaparecido. Desapareceu dos holofotes no início deste ano, devido às ingerências na Venezuela, às potenciais ingerências no Irão e às ameaças feitas em relação à Gronelândia. Isso tem dominado imenso - e por boas razões - os congressistas, sobretudo no Senado. Aqui mesmo neste domínio, vemos já mais fraturas dentro do movimento MAGA e dentro do Partido Republicano. Vemos senadores como Rand Paul e Thomas Massie ou Mitch McConnell, a pronunciarem-se muito abertamente contra a política externa de Donald Trump.

O caso Epstein é uma questão que apaixona os americanos, que querem realmente perceber quem estava envolvido, até que ponto, e há até várias teorias sobre a própria morte de Epstein. Há aqui um apetite muito grande pelo caso no eleitorado americano, de ambos os lados, não apenas de democratas contra republicanos. Isso é transversal.

Thomas Massie, representante republicano do Kentucky, foi a pessoa que trouxe à Câmara dos Representantes a lei da transparência dos ficheiros Epstein. Tem sido a pessoa que mais se tem pronunciado publicamente, também a tentar responsabilizar o Departamento de Justiça por não ter seguido a lei e os tempos que a lei aprovada pelo Congresso impôs em termos da disponibilidade destes ficheiros.

O Departamento de Justiça tem agora mais dias para disponibilizar o resto dos ficheiros. Se isso não acontecer, este caso Epstein vai voltar à baila, porque há realmente aqui o poder do Congresso contra o poder do Departamento de Justiça. E o Congresso tem-se mostrado muito disponível para finalmente pôr pressão sobre o Departamento de Justiça para que siga a lei. No ano passado, o Congresso absteve-se quase sempre de tomar posições que fossem diferentes face ao Presidente. E agora começamos a ver sinais de que o Congresso quer ‘voltar à ação’,ou pelo menos mais ativo do que durante este primeiro ano da presidência Trump.