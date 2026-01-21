"O movimento MAGA não quer tropas no terreno e isso limita as ameaças que Trump faz"

E a mobilização popular e o papel da imprensa e das universidades?

Tanto a comunicação social como as universidades são micro-ambientes. A universidade, evidentemente, não gosta de Donald Trump. Mas Trump tem um argumento muito sério contra a universidade: 95% são democratas, portanto isso não é uma universidade pluralista. Há um problema na universidade, que vem dos últimos 20 anos, que é a sua falta de pluralismo. Isso tem a ver com o ‘movimento woke’ e a forma como este se impôs na universidade.

Na comunicação social, há uma luta entre a comunicação social tradicional - que obviamente não gosta de Donald Trump - e aquilo que são as alternativas nas redes sociais.

A comunicação social tradicional perdeu terreno para essas redes sociais e hoje não é claro que grande parte desse eleitorado moderado - que é quem vai decidir quem ganha as intercalares e as presidenciais - se informe pela CNN ou pela Fox ou pela CBS. É muito provável que esse eleitorado seja muito mais sensível às redes sociais do que à comunicação social tradicional.

Caso Epstein? Esse sim pode criar muitos custos na sua base eleitoral

O que é que Trump vai fazer ao incómodo que lhe causa cada vez que se fala do caso Epstein?

Nesse sentido, o caso é bicudo, não tanto pelos factos e pelo seu eventual envolvimento pessoal, porque é muito provável que, se ele estiver envolvido, estejam também muitas figuras de topo dos dois partidos.

A questão aqui é mesmo o que ele prometeu à sua base eleitoral. Ele precisa de gerir isso com cuidado, como se tem visto, porque isso sim - não o tema do ICE, da Venezuela, da Gronelândia ou das tarifas - esse sim pode criar muitos custos na sua base eleitoral.

Essa base eleitoral acredita em teorias da conspiração e acha que toda a história de Epstein é uma conspiração do que ele chamou de ‘Deep State’, ou seja, do ‘Estado profundo’ que governaria a América. Ele tem tentado gerir isto da forma menos cautelosa possível e isso tem provocado estragos.

Penso que ele vai insistir muito neste tema até às intercalares. O que está em causa neste momento é a continuação ou não do movimento "MAGA" a governar os Estados Unidos. Vamos ver se de facto esse eleitorado esquece o caso Epstein e vai atrás desse chamamento de Donald Trump.

Coligação "MAGA" existe com Trump, não é claro que essa coligação possa existir com JD Vance ou com o Marco Rubio quando Trump sair

O movimento "MAGA" é um movimento de massas para além do Partido Republicano, ou seja, verdadeiramente o Partido Trump?

Aí está um exemplo de uma irreversibilidade - o Partido Republicano não volta a ser o que era antes disso. O Partido Republicano tem eleitorado muito conservador, religioso, mas também tem pessoas que votavam Partido Democrata até há 10 a 15 anos e que hoje vota Trump. É um eleitorado menos escolarizado, que trabalha nas fábricas, trabalhista, tradicionalmente apoiante da coligação democrata e que neste momento é apoiante da coligação de Trump.

E esse debate também inclui, por exemplo, minorias, porque há uma visão de que todas as minorias estão do lado democrata e não é verdade. A minoria hispânica está bastante dividida por temas que têm a ver com a globalização, com temas religiosos. Essa minoria é bastante apoiante de Donald Trump e é uma coligação diferente do que foi o Partido Republicano de George Bush ou mesmo de Ronald Reagan. Essa coligação "MAGA" existe com Trump, não é claro que essa coligação possa existir com JD Vance ou com o Marco Rubio quando Trump sair

E das personalidades que gravitam em torno de Trump, Marco Rubio está a fazer um caminho autónomo na vertente externa?

Sim, Marco Rubio vai tentar ser o candidato de compromisso entre os MAGA e aquilo que são as forças tradicionais do Partido Republicano. Vance é um candidato complicado, porque no primeiro mandato de Trump, era anti-MAGA e hoje apresenta-se como sendo o herdeiro MAGA de Donald Trump. Há uma parte muito substantiva do movimento MAGA que não gosta de Vance, por razões completamente estapafúrdias, que têm a ver com ele ser casado com alguém que não é branco. Há uma parte muito substancial do movimento MAGA que não aceita isso e que já disse que não votará Vance se se mantiver casado com uma senhora de origem indiana.

Para si é claro que a questão do terceiro mandato de Trump está excluída?

Sim. Quando se fazem comparações com outros presidentes e até ditadores, as pessoas esquecem-se que Donald Trump tem 80 anos, não vai fazer um terceiro mandato. Donald Trump vai sair em 2028, a partir do princípio de que não haverá destituição, ou seja, de que o Partido Democrata não tem uma grande vitória nas intercalares e não consegue fazer a remoção do presidente.

Mas isso abre uma discussão dentro do Partido Republicano que não vai ser fácil. Não é claro que Vance seja o candidato ungido pelo "MAGA" e por Trump.