“A América é um carro a alta velocidade a chocar contra uma parede”

Temos observado uma repressão forte na questão de imigração, um forte intervencionismo interno, alterações profundas do aparelho federal governativo, a relação com as universidades e com a imprensa, até o redesenho do mapa eleitoral. É prematuro dizer que os Estados Unidos caminham para aquilo que não tem sido, ou seja, para uma democracia do tipo iliberal?

Caminha. Hoje, uma das questões mais difíceis de avaliar quando interpretamos o que está a acontecer é a velocidade com que estas alterações estão a suceder. Isso impressiona, porque estas alterações de fundo do sistema político, do federalismo, das relações entre Estados e governo federal, têm certas tendências, mas normalmente demoram anos, às vezes até décadas, a cristalizar.

Aquilo que sucedeu nos últimos 12 meses tem um impacto muito maior do que algumas dessas tendências. É importante perceber que Trump, a nível interno, desencadeou uma espécie de ‘guerra sem quartel’ contra as minorias, os imigrantes, os ambientalistas, os funcionários públicos, sem poupar naturalmente os democratas ou até mesmo qualquer manifestação de crítica pública da sua administração.

Acima de tudo, revelou enorme desprezo pelo federalismo norte-americano, na forma como critica os governos estaduais que não alinham com a sua visão política, atropela procedimentos constitucionais que geram barreira à sua ação, hostiliza os tribunais sempre que têm decisões desfavoráveis aos seus interesses, presidentes da Câmara, etc.

No fundo, mostra desprezo pela própria ideia de ‘checks and balances’ ( freios e contrapesos). Todas estas atuações da parte da administração são ameaças muito sérias, não só ao federalismo norte-americano, mas também ao liberalismo e ao republicanismo essenciais que sustentam a sua democracia.

Temos visto, apesar de tudo, algumas decisões judiciais por parte dos agentes estaduais que procuram contrapor estes desejos da administração. É uma batalha em curso, que não está ainda plenamente decidida. Até por via da colaboração que os republicanos têm tido relativamente a esta administração e ao presidente em particular, é uma batalha que está a ser ganha pelo centralismo nos Estados Unidos, com consequências muito relevantes não só para os próprios Estados Unidos, mas para uma certa validação de uma democracia autoritária justamente num território histórico onde ela nunca teve espaço para florescer.

A Europa sempre admirou nos Estados Unidos esse sistema de “freios e contrapesos”. Imaginar a demolição de um sistema desse género apenas num ano não diz muito bem sobre a sua robustez. Esse sistema está real e lentamente em erosão ou teve uma aceleração rápida, mas mantendo fundações ainda assim muito importantes para se manter à tona depois da passagem de um homem como Trump pela Casa Branca?

É uma excelente pergunta de difícil resposta. A maior parte dos sistemas políticos normalmente começam a mostrar brechas por via de uma erosão. Não parece ser o caso. Este é um teste diferente, de pressão. É um choque brutal de um carro a alta velocidade contra uma parede. Neste momento a história está a presenciar é perceber quais são os danos deste teste que ficam no carro.

Os pais fundadores alertaram para isto de forma curiosa dizendo que um sistema sólido é aquele que é capaz de dar respostas múltiplas aos problemas que nele emergem. E neste sentido, o federalismo, os ‘freios e contrapesos’, a independência dos tribunais, a sociedade civil forte, a liberdade de imprensa, o sistema eleitoral, etc, são múltiplos elementos de um sistema que se vão complementando para tentar resistir a essa voragem centralista e autoritária.

Se vão conseguir resistir, não tenho a certeza de todo. Há alguns sinais de que essa resistência é certamente maior do que a administração desejaria, nomeadamente pelos governos estaduais que se têm oposto significativamente à administração e por algumas decisões judiciais relevantes.

As eleições intercalares de novembro serão um momento relevante para perceber até que ponto há uma validação das políticas da administração, mas também até que ponto há uma mobilização interna que pode resistir a essa tentação centralista. Se ela falhar, então, os receios dos pais fundadores, quando alertavam para o momento no qual um sistema democrático poderia ruir se o seu próprio povo não estivesse disponível para lutar por ele, esses receios confirmar-se-ão e os Estados Unidos tornar-se-ão numa espécie de democracia iliberal.

Oo Estados Unidos são a terra histórica do bipartidarismo, entre o Partido Republicano e Partido Democrático. Mas o movimento Maga parece quase sobrepor-se ao Partido Republicano. Qual é a sua análise sobre o que se passa no campo republicano? Poderemos estar com alguma ilusão de ótica em relação à força do movimento Maga e à resistência de um partido antigo como o Partido Republicano?

O sistema bipartidário remonta, essencialmente, à guerra civil americana em meados do século XIX. Estamos a falar de dois partidos que nos últimos 170 anos vão disputando os cargos fundamentais, nomeadamente a nível federal, mas também a nível estadual. Qualquer sistema bipartidário, com esta implementação e influência e com esta duração, só pode conseguir resistir ao tempo com enorme capacidade de adaptação. Os partidos americanos sempre tiveram uma enorme elasticidade em termos ideológicos.

O Partido Democrático, por exemplo, foi o partido conservador do Sul nos anos 60 e 70. Tornou-se um partido progressista e os republicanos fizeram o caminho inverso. Nesse sentido, não é especialmente surpreendente que o Partido Republicano tenha alterado boa parte da sua essência num relativo curto espaço de tempo. Aquilo que é menos comum é que essa nova tendência de populismo - que neste caso é claramente o que podemos chamar de ‘trumpismo’ – que uma direita mais radical tenha quase absorvido a totalidade do partido.

O que normalmente acontece é uma determinada tendência ideológica a sobrepor-se às demais, em que estas vão sobrevivendo numas certas franjas e esperando de alguma maneira a sua oportunidade para reemergir. O que está a acontecer no Partido Republicano parece ser o contrário. Há uma total - ou quase total - identificação do partido com o próprio ‘trumpismo’.

Os republicanos tradicionais, conservadores, muito mais calculistas na política externa, parecem ter desaparecido ou, pelo menos, estão claramente em silêncio. Isso é um fenómeno relativamente novo e encostou o Partido Republicano a uma direita radical que não tem processos de auto-interrogação, nem debate, nem diálogo. Essa é, para mim, a questão mais surpreendente e também mais preocupante - é a ausência de diálogo dentro do próprio Partido Republicano, a ausência de crítica, de pedidos de explicação ou de um prestar de contas da administração.

Em sentido oposto, gostava de o ouvir sobre o Partido Democrático, que está num processo de reconfiguração já há algum tempo. Eventualmente a escolha original de Biden para as eleições, e depois de Kamala Harris, já resultou das dificuldades dessa própria reconfiguração. Quais são os sinais que deteta na oposição democrata olhando também para este ano decisivo de intercalares?

O Partido Democrático tem uma estrutura bastante diferente, muito mais dispersa e, em termos ideológicos, inclui tendências muito mais fragmentadas do que o próprio Partido Republicano, o que tem a vantagem de promover imenso debate interno, mas de dificultar uma oposição coordenada. Apesar disso, importa sublinhar que o Partido Democrático não é um partido moribundo, embora neste momento sejam os republicanos que têm o controlo essencial do Governo Federal.

Os democratas continuam a controlar muitos Estados, têm um número expressivo de senadores e de representantes na Câmara dos Representantes e, portanto, é um partido com uma base relevante para recuperar terreno e, eventualmente, até para ganhar as eleições intercalares, nomeadamente no que diz respeito à Câmara dos Representantes.

Julgo que tem sucedido um ‘fenómeno eucalipto’, em que as famílias Clinton e Obama ‘secaram’ o partido durante quase 20 anos, dificultando muito a emergência de novas figuras com projeção nacional. Kamala Harris, por exemplo, era uma figura não totalmente desconhecida, mas muito pouco popular.

Biden já estava num território diferente, sem dúvida. Mas de alguma forma o partido prolongou talvez excessivamente a sua continuidade e, neste sentido, não há hoje mais do que duas ou três figuras com impacto nacional no Partido Democrático. Isso torna muito difícil uma estratégia coordenada e organizada. Porém, também sabemos que na política americana esses fenómenos podem emergir de forma relativamente súbita. O caso de Obama é o mais conhecido. Ninguém sabia quem era, dois anos antes de se tornar presidente dos Estados Unidos.

O Partido Democrático está, neste momento, a tentar coordenar esforços para ter uma oposição mais sólida e coesa, tendo ainda muitas dificuldades em fazê-lo. Mas poderá, pela força das circunstâncias, conseguir um bom resultado em novembro, que, não será tanto um prémio aos democratas - que continuam a ser altamente penalizados nas sondagens - mas uma oposição, num voto de protesto contra os republicanos.