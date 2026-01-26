O que é a “Cúpula Dourada” desejada por Trump? Qual é a importância da Gronelândia?

Foi uma das primeiras ordens dadas por Donald Trump no novo mandato: a construção de uma “Cúpula de Ferro para a América”, que meses mais tarde mudou de nome para “Cúpula Dourada”.

Os Estados Unidos da América já gastaram mais de 24 mil milhões de dólares no sistema (20.250 milhões de euros) e não vão ficar por aqui. Em 2026, terão mais 13 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros) para investir em contratos da Força Espacial com empresas de defesa como a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a True Anomaly e a Anduril.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O que é a “Cúpula Dourada”?

Este sistema — com nome semelhante à “Cúpula de Ferro” de Israel — pretende ser um sistema de defesa antiaérea de várias camadas, com “tecnologias de próxima geração”, segundo ambiciona Trump.

O conceito inclui a integração de armas em “terra, no mar e no espaço” para defender os EUA de mísseis lançados por outras nações — na fase mais vulnerável, a de subida.

Como pode funcionar?

O objetivo deste sistema é acrescentar novas capacidades aquelas que os EUA já possuem no território.

De acordo com o general Gregory Guillot, chefe do Comando Norte dos EUA, uma primeira camada, a de defesa, vai rastrear as ameaças nos céus dos Estados Unidos. Outra, será “uma camada de neutralização de mísseis balísticos intercontinentais", que hoje já existe, "com os intercetores baseados em terra, capazes de derrotar uma ameaça da Coreia do Norte”.

Há também “uma camada aérea que irá neutralizar mísseis de cruzeiro e ameaças aéreas”, disse perante o Congresso, citado pela CBS News.