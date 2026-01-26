O que é a “Cúpula Dourada” desejada por Trump? Qual é a importância da Gronelândia?

Foi uma das primeiras ordens dadas por Donald Trump no novo mandato: a construção de uma “Cúpula de Ferro para a América”, que meses mais tarde mudou de nome para “Cúpula Dourada”. Os Estados Unidos da América já gastaram mais de 24 mil milhões de dólares no sistema (20.250 milhões de euros) e não vão ficar por aqui. Em 2026, terão mais 13 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros) para investir em contratos da Força Espacial com empresas de defesa como a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, a True Anomaly e a Anduril. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que é a “Cúpula Dourada”? Este sistema — com nome semelhante à “Cúpula de Ferro” de Israel — pretende ser um sistema de defesa antiaérea de várias camadas, com “tecnologias de próxima geração”, segundo ambiciona Trump. O conceito inclui a integração de armas em “terra, no mar e no espaço” para defender os EUA de mísseis lançados por outras nações — na fase mais vulnerável, a de subida. Como pode funcionar? O objetivo deste sistema é acrescentar novas capacidades aquelas que os EUA já possuem no território. De acordo com o general Gregory Guillot, chefe do Comando Norte dos EUA, uma primeira camada, a de defesa, vai rastrear as ameaças nos céus dos Estados Unidos. Outra, será “uma camada de neutralização de mísseis balísticos intercontinentais", que hoje já existe, "com os intercetores baseados em terra, capazes de derrotar uma ameaça da Coreia do Norte”. Há também “uma camada aérea que irá neutralizar mísseis de cruzeiro e ameaças aéreas”, disse perante o Congresso, citado pela CBS News.

Atacar os mísseis inimigos na fase de subida obriga a colocar sistemas de defesa na órbita da Terra. Estas armas de interceção estariam no limite da atmosfera, segundo o projeto, onde é preciso uma órbita rápida para evitar quedas em direção ao nosso planeta. No primeiro mandato na Casa Branca, Donald Trump referiu-se sempre ao sistema como parte integrante do sistema de “ataque” dos EUA. “Independentemente do tipo de míssil ou das origens geográficas do ataque, vamos assegurar-nos que os mísseis inimigos não encontram santuário na Terra ou nos céus acima”, disse Trump perante as Forças Armadas em Arlington. É um sistema possível? O conceito gera muitas dúvidas. À Scientific American, o especialista em armas nucleares Jeffrey Lewis refere que outros países, como Rússia e China, não vão simplesmente “ficar de braços cruzados enquanto construímos um sistema complexo e vulnerável para anular qualquer opção estratégica que tenham”. O especialista refere que os satélites terão de ser substituídos a cada três a cinco anos — de forma semelhante aos satélites da Starlink, que ocupam o mesmo espaço de baixa órbita. Se a Cúpula Dourada tiver “10 mil satélites, significa que estás a substituir dois mil por ano”.

Lewis aponta um custo de 40 mil milhões de dólares (cerca de 33.700 milhões de euros) por ano apenas para a substituição anual de satélites, e uma janela reduzida de tempo — de cerca de um minuto — para o sistema intercetar um míssil após este ter sido detetado, ter sido comprovado de que se trata, de facto, de um míssil, e de ter sido dada a ordem de destruição. “A Cúpula Dourada vai provavelmente tornar a vida de toda a gente um pouco mais perigosa, até que nós, espero eu, recuperemos o bom senso e decidamos tentar algo diferente.” Quanto pode custar? A Casa Branca projetou um custo de 175 mil milhões de dólares (147 mil milhões de euros) para este programa. A Cúpula Dourada já recebeu financiamento de 24,4 mil milhões em 2025, graças à afamada lei “One Big Beautifull Bill” de Trump, que também dá ao sistema 13 mil milhões de dólares em 2026. O Gabinete de Orçamento do Congresso estima que o custo será, na realidade, de 542 mil milhões de dólares (456 mil milhões de euros). O valor era anteriormente de 831 mil milhões, mas foi revisto em baixa devido à maior facilidade em lançar satélites na atualidade. Contudo, o órgão avisa que a ideia da Cúpula Dourada como defesa de ataques de países com “capacidades militares semelhantes aos Estados Unidos” pode aumentar em muito os custos. Porquê a Gronelândia? Trump declarou o controlo da Gronelândia “vital” para a construção da Cúpula Dourada. Há uma razão: a Base Espacial de Pituffik, dos EUA, é um dos poucos locais no planeta que consegue comunicar com toda a constelação de satélites necessária. Pituffik, situada num deserto polar, tem baixa humidade atmosférica, aumentando a capacidade de comunicação com os satélites intercetores da Cúpula Dourada. A base é dos Estados Unidos, que operam lá com o consentimento da Dinamarca. Mas o argumento de Trump é que é necessário eliminar potenciais constrangimentos políticos, e ter controlo total sobre o território para proteger o sistema.

O único fator de complicação é o início de construção, pela Agência Espacial Europeia (ESA), de uma nova estação terrestre ótica, que vai utilizar, segundo a Euronews, tecnologia de "laser" para comunicar com os satélites europeus de forma mais fiável e rápida. Não existiu já um sistema assim? “Vamos verdadeiramente acabar o trabalho que o Presidente Reagan começou há 40 anos, terminando para sempre a ameaça de mísseis sobre a pátria americana”, afirmou Trump quando lançou a nova iniciativa. As palavras são uma referência direta à “Iniciativa Estratégica de Defesa” (“Strategic Defense Initiative”, em inglês) lançada por Ronald Reagan em 1983. Crítico da doutrina de destruição mútua, assegurada entre os EUA e a União Soviética, o republicano quis tornar obsoletas as armas nucleares.