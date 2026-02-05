Fim do New START entre Rússia e EUA é o recomeço da corrida ao armamento nuclear no mundo?

05 fev, 2026 - 06:44 • João Carlos Malta
O mundo pode a partir de hoje mudar radicalmente e pôr fim a quase meio século de contenção do risco nuclear. Chega ao fim o New START.
O Papa Leão XIV fez um "apelo urgente" à renegociação do Tratado New START. “A situação atual exige que se evite uma nova corrida ao armamento que ameaça ainda mais a paz entre as Nações”, disse o Papa, esta quarta-feira, no final da habitual audiência geral.
A Renascença explica o que é este acordo, para que serviu, quem o assinou, o que se tem dito sobre isto, e quais as consequências do fim.
O New START (“New Strategic Arms Reduction Treaty”) é um tratado de controlo de armas estratégicas entre EUA e Rússia que estabelece limites verificáveis aos arsenais nucleares estratégicos de ambos os países. Foi assinado em 2010 e entrou em vigor em fevereiro de 2011.
O tratado expira na quinta-feira, eliminando os últimos limites mútuos restantes aos dois maiores arsenais nucleares do mundo.
Os principais limites são:
EUA
O New START foi assinado em 8 de abril de 2010 e entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2011. Na altura, teve como protagonistas, Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, e Dmitry Medvedev, Presidente da Federação Russa.
Os objetivos centrais eram:
Por isso, durante mais de uma década, o New START foi visto como a coluna vertebral da estabilidade nuclear global.
Sim, o New START seguiu uma série de acordos desde o final da Guerra Fria e que começaram em 1991, tendo como objetivo a já dita redução de arsenais nucleares.
Em 2023, a Rússia suspendeu a participação no New START devido ao apoio dos EUA à Ucrânia. Isso parou inspeções e mecanismos de verificação. Apesar disso, ambos os lados continuaram a declarar que respeitavam os limites numéricos.
Antes, em 2021, o tratado foi estendido uma única vez, em 2021, por Joe Biden e Vladimir Putin, prolongando a validade até agora.
O tratado expira hoje sem substituto à vista. O fim é um marco em mais de cinco décadas de controlo de armamentos num momento de crescente instabilidade global, sendo entendido como mais um contributo para um colapso geral da ordem internacional, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.
Em setembro, Vladimir Putin propôs estender o acordo Novo START por mais um ano, o que Donald Trump, na época, considerou uma “boa ideia”.
Guerra na Ucrânia
Mas às declarações não se seguiram negociações substanciais. Moscovo afirmou não ter recebido uma resposta formal à sugestão de Putin.
Recentemente, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov disse: “Este é um novo momento, uma nova realidade – e estamos preparados para ela”.
A Casa Branca informou, entretanto, que Trump queria um acordo que também envolvesse a China, que possui um arsenal consideravelmente menor, de 600 ogivas nucleares. O mesmo presidente norte-americano que pareceu não estar preocupado com o fim do New Start quando disse publicamente sobre o assunto: “Se expirar, expirou”.
Analistas de segurança internacional alertam que a caducidade do tratado seria a primeira vez desde o início dos anos 1970 que não existe qualquer acordo nuclear EUA‑Rússia.
Este instrumento retiraria o último mecanismo de contenção entre as duas maiores potências nucleares e poderia desencadear um crescimento rápido dos arsenais, talvez até duplicando os números atuais.
Medvedev que com Obama assinou o tratado alerta que o fim do New START “deve alarmar todos”. “Quando há um acordo, significa que há confiança, mas quando não há acordo, significa que essa confiança se esgotou”, disse o ex-presidente russo.
Audiência Geral
Obama escreveu nas redes sociais que o fim do tratado “eliminaria décadas de diplomacia sem qualquer propósito e poderá desencadear outra corrida ao armamento que tornaria o mundo menos seguro”.
Alexandra Bell, presidente e diretora executiva do Boletim dos Cientistas Atómicos, afirmou: “Quando se trata de riscos nucleares, tudo está a caminhar na direção errada desde 2025. Os riscos nucleares tornaram-se mais complexos, mais perigosos e vimos líderes falharem na obrigação de gerir esses riscos”.
“E estamos a dois dias de ver os Estados Unidos e a Rússia desperdiçarem meio século de trabalho para manter a estabilidade nuclear entre os dois maiores estados nucleares”, acrescentou.
Já Jennifer Kavanagh, diretora de análise militar do grupo de defesa do controle de armas Defense Priorities, descreveu as esperanças de Trump de um "acordo melhor" após o fim do New START como "ilusão".
"Se o governo pensa que será fácil conseguir um novo tratado 'melhor' do que este depois dele expirar, está enganado", disse Kavanagh.
Quanto a Daryl Kimball, chefe da Associação de Controlo de Armas em Washington, afirmou que, sem acordo, isso pode desencadear rapidamente uma nova corrida ao armamento.
"Há muitos no setor nuclear que desejam aumentar rapidamente o tamanho das forças armadas dos EUA para contrabalançar o fortalecimento estratégico da China", disse Kimball.
Isso significa que a Rússia e os EUA poderiam aumentar arsenais nucleares implantados em 60% e 110%, respetivamente, em questão de meses.
Isso ocorre porque ambos têm capacidade para carregar um número maior de ogivas nos mísseis e bombardeiros do que aquelas que são atualmente carregadas.
Ambos os países também possuem um grande número de ogivas em reserva ou programadas para desmantelamento, mas ainda intactas.
Se adotassem essas medidas, ambos os países poderiam efetivamente duplicar arsenais nucleares estratégicos implantados.O fim dos processos de verificação, troca de dados e conformidade e notificação do tratado também levará a um aumento da incerteza e da desconfiança. Isso, por sua vez, poderia levar a um aumento ainda maior das já gigantescas capacidades militares de ambos os países.
