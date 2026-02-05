Fim do New START entre Rússia e EUA é o recomeço da corrida ao armamento nuclear no mundo?

O mundo pode a partir de hoje mudar radicalmente e pôr fim a quase meio século de contenção do risco nuclear. Chega ao fim o New START.

O Papa Leão XIV fez um "apelo urgente" à renegociação do Tratado New START. “A situação atual exige que se evite uma nova corrida ao armamento que ameaça ainda mais a paz entre as Nações”, disse o Papa, esta quarta-feira, no final da habitual audiência geral.



A Renascença explica o que é este acordo, para que serviu, quem o assinou, o que se tem dito sobre isto, e quais as consequências do fim.

O que é o acordo nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, o New START?

O New START (“New Strategic Arms Reduction Treaty”) é um tratado de controlo de armas estratégicas entre EUA e Rússia que estabelece limites verificáveis aos arsenais nucleares estratégicos de ambos os países. Foi assinado em 2010 e entrou em vigor em fevereiro de 2011.

O tratado expira na quinta-feira, eliminando os últimos limites mútuos restantes aos dois maiores arsenais nucleares do mundo.

Quais os limites que impõe a ambas as partes?

Os principais limites são: