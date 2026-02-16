Famoso Arco do Amor desmoronou no Dia de São Valentim

16 fev, 2026 - 16:29 • Diogo Camilo
A estrutura rochosa conhecida como o "Arco do Amor" em Apúlia, no sul de Itália, desmoronou-se este sábado, no Dia de São Valentim, depois de dias de fortes ventos e muita chuva na região.
A atração turística, situada em Sant'Andrea na localidade de Melendugno, província de Lecce, era conhecida como um local popular para pedidos de casamento e um dos pontos de referência na costa do Mar Adriático e da região de Salento.
"Uma das mais famosas atrações da nossa costa e de toda a Itália desapareceu", afirmou o autarca de Melendugno, Maurizio Cisternino, à imprensa local, considerando a notícia um "devastador golpe no coração".
Veja o antes e depois do desmoronamento da estrutura.
Ao Corriere Salentino, o responsável culpa os "ventos e marés de tempestade" e aponta que é necessário um projeto para toda a costa. "A natureza foi virada de cabeça para baixo. O que existia há 30 anos não está mais lá."
Devido à queda da estrutura, muitos curiosos deslocaram-se ao local e, segundo o jornal, a Proteção Civil e a polícia local tiveram dificuldade para colocar as pessoas em segurança.