Itália

Famoso Arco do Amor desmoronou no Dia de São Valentim

16 fev, 2026 - 16:29 • Diogo Camilo

A estrutura rochosa não sobreviveu às chuvas e fortes ventos no sul de Itália. Local era uma atração turística e um conhecido ponto de pedidos de casamento.

A+ / A-

A estrutura rochosa conhecida como o "Arco do Amor" em Apúlia, no sul de Itália, desmoronou-se este sábado, no Dia de São Valentim, depois de dias de fortes ventos e muita chuva na região.

A atração turística, situada em Sant'Andrea na localidade de Melendugno, província de Lecce, era conhecida como um local popular para pedidos de casamento e um dos pontos de referência na costa do Mar Adriático e da região de Salento.

"Uma das mais famosas atrações da nossa costa e de toda a Itália desapareceu", afirmou o autarca de Melendugno, Maurizio Cisternino, à imprensa local, considerando a notícia um "devastador golpe no coração".

Veja o antes e depois do desmoronamento da estrutura.

Ao Corriere Salentino, o responsável culpa os "ventos e marés de tempestade" e aponta que é necessário um projeto para toda a costa. "A natureza foi virada de cabeça para baixo. O que existia há 30 anos não está mais lá."

Devido à queda da estrutura, muitos curiosos deslocaram-se ao local e, segundo o jornal, a Proteção Civil e a polícia local tiveram dificuldade para colocar as pessoas em segurança.

Tópicos
