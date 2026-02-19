O que se sabe sobre a detenção de André, irmão do rei Carlos III?

19 fev, 2026 - 18:16 • Diogo Camilo , Lara Castro
André, irmão mais novo do rei Carlos III, foi detido esta quinta-feira por conduta imprópria em cargo público. No centro da investigação estarão os ficheiros Epstein, mas não especificamente as acusações de tráfico ou abuso sexual de menores relacionadas com o caso.
Em vez disso, Andrew Mountbatten-Windsor — anteriormente conhecido como príncipe André, título que perdeu em outubro do ano passado — é acusado de ter partilhado informação confidencial do governo britânico a Jeffrey Epstein, que era seu amigo próximo, numa altura em que era representante comercial do Reino Unido — cargo que ocupou entre 2001 e 2011.
A polícia britânica não confirmou a detenção, mas detalhou que o suspeito é um "homem na casa dos 60 anos", enquanto que o Palácio de Buckingham mostrou-se pronto para ajudar na investigação, numa nota divulgada, não deixando espaço para dúvidas de que se trata de André, que assinala esta sexta-feira o seu 66.º aniversário.
A notícia foi dada por volta das 10 horas pela BBC, mas o canal britânico detalhou mais tarde que a detenção aconteceu por volta das 8h00 locais (e em Portugal Continental e Madeira) na residência de Sandringham, onde André estava a morar, em Norfolk.
O irmão do rei não terá sido informado da detenção previamente.
Depois de ter ficado sem títulos de realeza, além de ficar conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, também deixou a Royal Lodge, a mansão onde vivia há mais de duas décadas, para passar a morar numa residência privada de Carlos em Sandrigham, onde a família real costuma passar o Natal.
A Wood Farm é uma casa de campo onde viveu o marido de Isabel II, o príncipe Filipe, depois de se reformar, em 2017. Além da detenção, a polícia conduziu buscas na residência e na antiga casa de Mountbatten-Windsor.
André continua sob custódia policial mas desconhece-se onde e até quando.
Esta é a primeira vez que André — que tem surgido ligado, de várias formas, aos ficheiros Epstein e ao próprio — é detido.
A ordem de detenção de um dos filhos de Isabel II está relacionada, segundo a polícia, com a suspeita de má conduta em cargo público e não com alegações de abuso sexual de mulheres ou menores ou envolvimento no escândalo de rede de tráfico sexual de Epstein, predador sexual que morreu na cadeia em 2019.
Segundo informações contidas nos ficheiros Epstein, reveladas pela BBC a 8 de fevereiro, o antigo príncipe André partilhou informações confidenciais do governo britânico com o magnata norte-americano, de quando era representante comercial do Reino Unido.
O facto de André estar detido permite também à polícia obter uma colheita de ADN e de impressões digitais.
André poderá ficar detido por um tempo máximo de 96 horas — ou quatro dias — mas, na maioria dos casos, as detenções de suspeitos não duram mais de 12 a 24 horas até resultarem numa acusação ou na libertação do mesmo.
Numa troca de emails em 2010 e 2011, André terá enviado detalhes das suas viagens oficiais a Singapura, Vietname, Shenzhen e Hong Kong, além de relatórios das visitas feitos pelo seu assistente, Amit Patel.
O antigo príncipe enviou ainda informações sobre oportunidades de investimento no Afeganistão que seriam financiadas pelo governo britânico.
André ocupou o cargo de representante comercial do Reino Unido durante 10 anos, de 2001 e 2011.
Na segunda-feira, a imprensa local avançou que a justiça britânica poderia investigar a conduta de André devido à troca de informações confidenciais.
O líder da coroa britânica demonstrou "muita preocupação" pela notícia da detenção do irmão e refere que não irá comentar mais o assunto.
"O que se segue é o completo e justo processo que será investigado de forma apropriada e pelas autoridades apropriadas. Têm o nosso completo e sincero apoio e cooperação. Deixem-me ser claro: a lei deve seguir o seu curso", refere Carlos III num comunicado.
Na nota, o rei refere que a sua família irá "continuar o seu dever e serviço".
Apesar da detenção, Carlos III manteve a sua agenda e esteve na tarde desta quinta-feira num evento de moda em Londres.
Em 1999, Ghislaine Maxwell — cúmplice de Epstein e que está detida — apresentou o príncipe André ao magnata americano. André já conhecia Maxwell da Universidade de Oxford. Nesse mesmo ano, registos de voos indicam que o antigo príncipe visitou a ilha privada de Epstein nas Caraíbas.
Em 2015, uma vítima de Epstein acusou o então príncipe André. Virginia Giuffre afirmou ter sido abusada sexualmente por André em 2001, aos 17 anos. O antigo príncipe nega as acusações, mas chegou a um acordo financeiro com Giuffre em 2022. A norte-americana suicidou-se em abril passado, aos 41 anos.
Epstein suicidou-se na cadeia em 2019.