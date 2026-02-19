O que se sabe sobre a detenção de André, irmão do rei Carlos III?

André, irmão mais novo do rei Carlos III, foi detido esta quinta-feira por conduta imprópria em cargo público. No centro da investigação estarão os ficheiros Epstein, mas não especificamente as acusações de tráfico ou abuso sexual de menores relacionadas com o caso.

Em vez disso, Andrew Mountbatten-Windsor — anteriormente conhecido como príncipe André, título que perdeu em outubro do ano passado — é acusado de ter partilhado informação confidencial do governo britânico a Jeffrey Epstein, que era seu amigo próximo, numa altura em que era representante comercial do Reino Unido — cargo que ocupou entre 2001 e 2011.

A polícia britânica não confirmou a detenção, mas detalhou que o suspeito é um "homem na casa dos 60 anos", enquanto que o Palácio de Buckingham mostrou-se pronto para ajudar na investigação, numa nota divulgada, não deixando espaço para dúvidas de que se trata de André, que assinala esta sexta-feira o seu 66.º aniversário.

Como se conheceu a detenção de André?

A notícia foi dada por volta das 10 horas pela BBC, mas o canal britânico detalhou mais tarde que a detenção aconteceu por volta das 8h00 locais (e em Portugal Continental e Madeira) na residência de Sandringham, onde André estava a morar, em Norfolk.

O irmão do rei não terá sido informado da detenção previamente.

Depois de ter ficado sem títulos de realeza, além de ficar conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, também deixou a Royal Lodge, a mansão onde vivia há mais de duas décadas, para passar a morar numa residência privada de Carlos em Sandrigham, onde a família real costuma passar o Natal.

A Wood Farm é uma casa de campo onde viveu o marido de Isabel II, o príncipe Filipe, depois de se reformar, em 2017. Além da detenção, a polícia conduziu buscas na residência e na antiga casa de Mountbatten-Windsor.

André continua sob custódia policial mas desconhece-se onde e até quando.