Austrália já apoia: pode André, irmão de Carlos III, ser afastado da linha de sucessão ao trono?

Neste explicador, a Renascença explica como poderá funcionar o processo de exclusão do ex-príncipe da linha de sucessão ao trono britânico.

É possível afastar o antigo príncipe André da sucessão ao trono?

Sim, mas apenas por via legislativa. A exclusão só pode acontecer através de uma lei aprovada pelo Parlamento do Reino Unido, tanto pela Câmara dos Comuns como pela Câmara dos Lordes. A linha de sucessão não pode ser alterada por decisão do Governo nem do monarca.

Por que é que outros países estão envolvidos?

Carlos III é também chefe de Estado de vários países da Commonwealth, como a Austrália, o Canadá ou a Nova Zelândia. Desde o Estatuto de Westminster de 1931, qualquer alteração às regras da sucessão exige o consentimento de todos os reinos que partilham o mesmo monarca.

Como funcionaria o processo?

Numa primeira fase, o Governo britânico teria de procurar um acordo político com os restantes reinos. Depois, o Parlamento do Reino Unido aprovaria uma lei a excluir Andrew da linha de sucessão. Cada um dos outros países teria de aprovar legislação equivalente, para garantir regras idênticas em todos os reinos. Só após este alinhamento a alteração produziria efeitos jurídicos.