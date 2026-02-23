Explicador

Austrália já apoia: pode André, irmão de Carlos III, ser afastado da linha de sucessão ao trono?

23 fev, 2026 - 18:01 • Olímpia Mairos , Ana Kotowicz (gráficos)

Exclusão exige um processo legislativo complexo no Reino Unido e o aval dos restantes países da Commonwealth.

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, manifestou esta segunda-feira apoio à eventual remoção de Andrew Mountbatten-Windsor (ex-príncipe André) da linha de sucessão ao trono do Reino Unido, numa carta enviada ao chefe do Governo britânico, Keir Starmer.

A posição surge numa altura em que Londres pondera avançar com legislação para impedir que o irmão do rei Carlos III possa vir a ser monarca, na sequência de uma investigação policial relacionada com as suas ligações a Jeffrey Epstein.

Na carta divulgada pelo gabinete de Keir Starmer, Anthony Albanese afirma que, “à luz dos acontecimentos recentes”, o Governo australiano concordará com qualquer proposta que vise retirar Andrew da linha de sucessão.

Apesar de Carlos III ter retirado ao irmão os títulos honoríficos e o ter afastado da residência real em Windsor, Andrew Mountbatten-Windsor continua a ocupar o oitavo lugar na linha de sucessão ao trono britânico, atrás da princesa Lilibet, filha do seu sobrinho, o príncipe Harry.

Neste explicador, a Renascença explica como poderá funcionar o processo de exclusão do ex-príncipe da linha de sucessão ao trono britânico.

É possível afastar o antigo príncipe André da sucessão ao trono?

Sim, mas apenas por via legislativa. A exclusão só pode acontecer através de uma lei aprovada pelo Parlamento do Reino Unido, tanto pela Câmara dos Comuns como pela Câmara dos Lordes. A linha de sucessão não pode ser alterada por decisão do Governo nem do monarca.

Por que é que outros países estão envolvidos?

Carlos III é também chefe de Estado de vários países da Commonwealth, como a Austrália, o Canadá ou a Nova Zelândia. Desde o Estatuto de Westminster de 1931, qualquer alteração às regras da sucessão exige o consentimento de todos os reinos que partilham o mesmo monarca.

Como funcionaria o processo?

Numa primeira fase, o Governo britânico teria de procurar um acordo político com os restantes reinos. Depois, o Parlamento do Reino Unido aprovaria uma lei a excluir Andrew da linha de sucessão. Cada um dos outros países teria de aprovar legislação equivalente, para garantir regras idênticas em todos os reinos. Só após este alinhamento a alteração produziria efeitos jurídicos.

Existem precedentes?

Sim. O caso mais conhecido é o do duque de Windsor, o rei Eduardo VIII, afastado da sucessão após abdicar em 1936. A última grande alteração ocorreu em 2013, com o Ato de Sucessão à Coroa, que eliminou a preferência masculina e permitiu reintegrar na sucessão pessoas antes excluídas por terem casado com católicos.

A Austrália pode agir de forma isolada?

Em teoria, sim. Na prática, é pouco provável. Uma decisão unilateral levantaria questões constitucionais complexas e poderia abrir um debate mais amplo sobre o papel da monarquia no país.

Qual seria o impacto real da exclusão?

Andrew Mountbatten-Windsor ocupa atualmente o oitavo lugar na linha de sucessão, o que torna altamente improvável que venha a ser rei. A sua exclusão teria, sobretudo, um significado político e simbólico, num contexto de forte escrutínio público sobre o seu comportamento.

