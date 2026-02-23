Quem foi "El Mencho"? De polícia a narcotraficante mais procurado do México

23 fev, 2026 - 18:45 • Diogo Camilo
Temido por muitos e respeitado por tantos outros, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes liderava um dos maiores cartéis de droga do México, o Jalisco Nova Geração. Discreto e a viver longe da exposição mediática, permaneceu durante anos longe dos holofotes e evitou ser apanhado, apesar de ser procurado com uma recompensa de 15 milhões de dólares por qualquer informação que levasse à sua captura.
Este domingo, após uma operação do Exército que teve como ponto de partida a visita de uma companheira romântica, "El Mencho" foi finalmente apanhado por autoridades mexicanas e morto.
Como consequência, o cartel partiu para uma onda de violência nas ruas, da qual já resultaram pelo menos 25 mortes de membros da Guarda Nacional militar mexicana, em atos de retaliação. E o Jalisco Nova Geração promete que a violência não vai parar por aqui.
O cartel é apontado como um dos grandes responsáveis pelo tráfico de drogas para os EUA e em especial do fentanil, uma droga que criou uma epidemia em algumas zonas dos Estados Unidos e provocou milhares de mortes por overdose nos últimos anos.
Tudo terá começado a partir de informações por parte de uma fonte ligada a uma das companheiras românticas de "El Mencho", que ajudou o Exército a preparar um plano para invadir o local onde o líder do cartel estava escondido, numa zona remota da cidade de Tapalpa, no estado de Jalisco.
Durante o ataque, Nemesio Oseguera Cervantes acabou ferido, tal como dois seguranças do líder do cartel. Os três homens foram transportados de helicóptero para receberem tratamento na Cidade do México, a cerca de 600 quilómetros, mas acabaram por falecer no trajeto.
Esta é a intervenção mais significativa contra cartéis no México desde a captura do ex-líder do tráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán, em 2016. A Jalisco Nova Geração é uma das organizações criminosas mais poderosas do país e, juntamente com o cartel de Sinaloa, está no centro das alegações dos EUA sobre produção e tráfico de fentanil.
Nascido em julho de 1966, em Aguililla, no estado rural de Michoacán, Oseguera cresceu num ambiente onde o cultivo de papoila e marijuana competia com plantações de abacate.
Ainda jovem, viajou para os Estados Unidos como imigrante sem documentos. Nos anos 1990, entrou no mundo do narcotráfico na Califórnia e, em 1994, foi condenado por conspiração para distribuir heroína naquele estado da costa ocidental. Cumpriu quase três anos de prisão e acabou deportado para o México aos 30 anos.
Foi aí que iniciou uma nova fase da sua vida. Antes de regressar ao mundo do crime, Oseguera foi polícia em Jalisco. Depois, juntou-se ao Cartel Milénio, um satélite do cartel de Sinaloa, onde teve o papel de chefe dos sicários, responsável por eliminar adversários.
Após a morte do seu mentor, Ignacio “Nacho” Coronel, e uma tentativa falhada de tomar de assalto o Milénio, "El Mencho" decidiu fundar o Cartel Jalisco Nova Geração em 2007 e declarar guerra ao Sinaloa, aliando-se a parceiros como o clã Los Cuinis — do qual resulta o seu casamento com Rosalinda González Valencia, sobrinha de um dos fundadores do Cartel Milénio e irmã do líder desta família-cartel que dominava a região de Michoacán.
Em pouco mais de uma década à frente do Jalisco Nova Geração, o líder do cartel estabeleceu redes em mais de 40 países, desde as Américas à Austrália, e criou uma reputação de assassinatos, ataques contra forças de segurança e criou uma imagem de marca com ataques de drones com explosivos.
Em 2015, num episódio que consolidou a sua reputação, homens do seu cartel derrubaram um helicóptero militar com um lança-foguetes numa operação para o capturar.
Ao contrário de "El Chapo", o líder do cartel de Jalisco tem poucas fotografias e pouca exposição pública.
Após a morte de "El Mencho", a reação foi imediata: bloqueios de estradas, incêndios de veículos e confrontos armados espalharam-se por vários estados mexicanos.
Em conferência de imprensa, o ministro da Segurança, Omar Garcia Harfuch, anunciou que pelo menos 30 membros do cartel de Jalisco foram mortos nos ataques destes dias, assim como um civil. Pelo menos 70 pessoas foram detidas em sete estados diferentes.
Os ataques do Jalisco Nova Geração estão a ser orquestrados pelo braço direito de "El Mencho" e o chefe financeiro do cartel, conhecido por "El Tuli", que também acabou morto nos confrontos com forças de segurança nesta segunda-feira.
A apoiar as autoridades mexicanas estão os serviços de informações dos Estados Unidos, que ajudaram a localizar o local onde estava "El Mencho".
Face às notícias de violência nas ruas, o próprio Governo português já veio emitir uma recomendação para portugueses residentes ou turistas no México evitarem deslocações desnecessárias.
"No seguimento de uma intervenção das forças de segurança mexicanas contra o crime organizado no Estado de Jalisco, a Embaixada tem vindo a receber notícias de sérios distúrbios da ordem pública, incluindo bloqueios de estradas, tiroteios e retenções de transeuntes em várias zonas do país, em especial em Jalisco (Guadalajara), Guanajuato ou Michoacán (Morelia)", indica uma nota no Portal das Comunidades Portuguesas deixada esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Já Donald Trump pediu esta segunda-feira ao México que aumente a presença de exército nas ruas e os esforços na luta contra os cartéis de droga.