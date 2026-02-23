Quem foi "El Mencho"? De polícia a narcotraficante mais procurado do México

Temido por muitos e respeitado por tantos outros, Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes liderava um dos maiores cartéis de droga do México, o Jalisco Nova Geração. Discreto e a viver longe da exposição mediática, permaneceu durante anos longe dos holofotes e evitou ser apanhado, apesar de ser procurado com uma recompensa de 15 milhões de dólares por qualquer informação que levasse à sua captura.

Este domingo, após uma operação do Exército que teve como ponto de partida a visita de uma companheira romântica, "El Mencho" foi finalmente apanhado por autoridades mexicanas e morto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Como consequência, o cartel partiu para uma onda de violência nas ruas, da qual já resultaram pelo menos 25 mortes de membros da Guarda Nacional militar mexicana, em atos de retaliação. E o Jalisco Nova Geração promete que a violência não vai parar por aqui.

O cartel é apontado como um dos grandes responsáveis pelo tráfico de drogas para os EUA e em especial do fentanil, uma droga que criou uma epidemia em algumas zonas dos Estados Unidos e provocou milhares de mortes por overdose nos últimos anos.