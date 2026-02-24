Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse de uma guerra de atrito

24 fev, 2026 - 16:33 • João Pedro Quesado
Foi há quatro anos que a Rússia lançou uma invasão de larga escala na Ucrânia. O conflito já tinha começado em 2014, com a ocupação da Crimeia e o apoio a grupos separatistas no leste do Donbass. Tudo após os protestos EuroMaidan, por uma aproximação à União Europeia.
O avanço da Rússia foi rápido. A 24 de março alcançaram o máximo de território até agora, chegando perto de Kiev e ocupando praticamente toda a fronteira leste da Ucrânia.
Nos meses seguintes, as forças ucranianas expuseram falhas de planeamento e da estratégia de Vladimir Putin. A Rússia recuou no Norte, em torno de Kharkiv, e também de Kherson, no sul. Mas a Ucrânia cedeu em Mariupol.
Desde aí, pouco mudou. O ataque da Ucrânia à região de Kursk não forçou a mão da Rússia, e o controlo do terreno estava assim aos três anos de guerra. Hoje, está praticamente igual.
O quarto ano de guerra é marcado pela mudança de posição dos Estados Unidos. A ajuda chegou a parar após uma reunião tensa na Sala Oval. Foi retomada, já depois de os países europeus formarem a “Coligação de Vontades”.
Ucrânia e Rússia continuam longe de um acordo para o fim da guerra. As propostas do governo de Donald Trump apoiam repetidamente que a Ucrânia desista dos territórios ocupados pela Rússia. A adesão à NATO e à União Europeia é outro ponto de discórdia.
O mais recente plano de paz foi avançado por Zelensky em dezembro. Abria a possibilidade de uma zona desmilitarizada em Donetsk, e caminho para a adesão da Ucrânia à União Europeia. A Rússia recusou, e insiste no controlo total do Donbass. As negociações entre Ucrânia e Rússia, mediadas pelos Estados Unidos, continuam em março.