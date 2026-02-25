Guerra na Ucrânia

"Cavalo de Tróia": Rússia está a comprar propriedades pela Europa em locais estratégicos

25 fev, 2026 - 06:00 • Diogo Camilo

Moscovo detém armazéns, mansões, bases militares secretas, consulados e igrejas em pelo menos 11 países da Europa. Agentes secretos europeus avisam que locais podem ser usados em altura de crise e alertam para campanhas de sabotagem que contornam as regras da NATO.

A+ / A-

Para contornar sanções e as listas negras de que são alvo a Rússia e responsáveis russos, Moscovo está a colocar peões por toda a Europa sob a forma de propriedades, compradas por espiões com o propósito de servirem de "cavalos de Tróia" em campanhas de sabotagem para escapar à NATO.

Numa altura em que Zelensky acusa a Rússia de já ter começado a 3.ª Guerra Mundial e em que o Kremlin culpa os países do Ocidente de tentarem "esmagar" a Rússia, o The Telegraph denuncia uma nova estratégia de compra de propriedades junto a locais civis e militares em pelo menos 11 países europeus.

Ao jornal britânico, funcionários reformados e no ativo de três serviços de informação europeus levantaram o receio de que a Rússia pode ter explosivos, drones, armas e até agentes à paisana em alguns destes locais, prontos a serem usados em altura de crise.

Na base de um possível ataque está uma campanha de sabotagem que passe por testar a NATO através de ataques na "zona cinzenta" que paralisem o sistema de transportes, as comunicações ou a rede de energia elétrica, mas sem que seja possível aos aliados invocarem o Artigo 5, a cláusula de defesa coletiva da Aliança Atlântica.

A Finlândia é vista como o epicentro deste tipo de estratégia. Em julho do ano passado, o Governo implementou uma lei a proibir russos e bielorrussos de comprarem propriedades no país, uma medida que acabou replicada nos países bálticos — Estónia, Lituânia e Letónia.

O caso mais emblemático aconteceu em 2018, na ilha de Säckilot, em pleno Mar Báltico, entre Turku e Estocolmo, quando autoridades finlandesas chegaram através de lanchas rápidas e helicópteros. Ao todo, o foram descobertos nove portos, um heliporto, câmaras de segurança por toda a ilha e edifícios que se assemelhavam a quartéis, equipados com antenas parabólicas e equipamentos avançados de comunicação.

Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse de uma guerra de atrito

Guerra na Ucrânia

Ucrânia e Rússia em guerra. Quatro anos depois da invasão, o impasse de uma guerra de atrito

O conflito começou em 2014, com a Crimeia e o Donb(...)

O dono destas propriedades? A empresa Airiston Helmi, detida pelo russo Pavel Melnikov, acusado de liderar uma rede criminosa que gastou dezenas de milhões de euros em 17 propriedades na região.

O caso contra a empresa acabou arquivado, Melnikov recebeu uma pena suspensa de 18 meses no ano passado por fraude fiscal, mas o caso reforçou receios de que estes imóveis funcionassem como plataformas logísticas para operações russas.

Com a invasão da Ucrânia, autoridades europeias acreditam que Moscovo terá abandonado estratégias como estas e adotado outras mais discretas, multiplicando pequenas aquisições e transformando edifícios aparentemente normais em potenciais postos de escuta, armazéns de equipamento ou bases de apoio a agentes.

Além da Finlândia, o Telegraph denuncia propriedades detidas pela Rússia em países como Noruega, Suécia, Letónia, Lituânia, Estónia, Polónia, Alemanha, Reino Unido, Itália e Grécia, que estão associadas a oligarcas, a empresas russas ou à igreja ortodoxa, muitas delas junto a instalações militares desses países.

Em Portugal, os conhecidos "vistos gold" a cidadãos russos estiveram suspensos em 2022, mas voltaram a ser atribuídos depois do Estado português ter perdido um processo em tribunal, já que as ordens da Comissão Europeia não se podiam sobrepor à lei dos estrangeiros ou à Constituição portuguesa.

Nos dez anos anteriores foram investidos mais de 277 milhões de euros por russos em Portugal e foram atribuídas 431 autorizações de residência — com a Rússia a ser o quinto país com mais vistos aprovados.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?