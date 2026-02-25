"Cavalo de Tróia": Rússia está a comprar propriedades pela Europa em locais estratégicos

O dono destas propriedades? A empresa Airiston Helmi, detida pelo russo Pavel Melnikov, acusado de liderar uma rede criminosa que gastou dezenas de milhões de euros em 17 propriedades na região.

O caso contra a empresa acabou arquivado, Melnikov recebeu uma pena suspensa de 18 meses no ano passado por fraude fiscal, mas o caso reforçou receios de que estes imóveis funcionassem como plataformas logísticas para operações russas.

Com a invasão da Ucrânia, autoridades europeias acreditam que Moscovo terá abandonado estratégias como estas e adotado outras mais discretas, multiplicando pequenas aquisições e transformando edifícios aparentemente normais em potenciais postos de escuta, armazéns de equipamento ou bases de apoio a agentes.

Além da Finlândia, o Telegraph denuncia propriedades detidas pela Rússia em países como Noruega, Suécia, Letónia, Lituânia, Estónia, Polónia, Alemanha, Reino Unido, Itália e Grécia, que estão associadas a oligarcas, a empresas russas ou à igreja ortodoxa, muitas delas junto a instalações militares desses países.

Em Portugal, os conhecidos "vistos gold" a cidadãos russos estiveram suspensos em 2022, mas voltaram a ser atribuídos depois do Estado português ter perdido um processo em tribunal, já que as ordens da Comissão Europeia não se podiam sobrepor à lei dos estrangeiros ou à Constituição portuguesa.

Nos dez anos anteriores foram investidos mais de 277 milhões de euros por russos em Portugal e foram atribuídas 431 autorizações de residência — com a Rússia a ser o quinto país com mais vistos aprovados.