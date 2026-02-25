Morreu Tejero Molina, líder de golpe falhado em Espanha e "ultra" do franquismo

Antonio Tejero Molina, tenente-coronel da Guardia Civil conhecido pela tentativa de golpe de Estado falhado em 1981, em Espanha, morreu esta quarta-feira, aos 93 anos.



As imagens de Molina com uma pistola na mão, em pleno Parlamento, tornaram-se icónicas e marcaram uma página na consolidação da então jovem democracia espanhola.

O Guardia Civil morreu no dia em que foram desclassificados pelo Governo de Madrid documentos sobre o golpe falhado de 23 de fevereiro de 1981.

Antonio Tejero Molina invadiu o Parlamento espanhol naquele dia e, de pistola em punho, ordenou aos deputados que se mantivessem em silêncio e se deitassem no chão.

Instantes depois, foi acompanhado por outros guardas civis rebeldes armados com metralhadoras. Enquanto disparos eram feitos para o ar, os parlamentares encolhiam-se, aterrorizados, atrás dos seus assentos.

Por fim, a RTVE recebeu ordens para desligar as câmaras. Até então, a televisão pública tinha registado meia hora de imagens daquele que viria a ser um dos momentos mais decisivos da jovem democracia espanhola.

Parte das imagens seria transmitida no dia seguinte e repetida ao longo dos anos, gravando de forma indelével na memória de muitos espanhóis a imagem da tentativa de golpe de Estado de Antonio Tejero.

Tejero e os seus homens mantiveram os deputados como reféns durante cerca de 17 horas, interrompendo a sessão de investidura de um novo Governo democraticamente eleito.

O objetivo era forçar o regresso à ditadura, cinco anos depois de a morte do chefe de Estado Francisco Franco ter aberto caminho às primeiras eleições livres e justas em quatro décadas.

A tentativa de golpe constituiu um momento definidor da transição espanhola para a democracia, pondo à prova a solidez da Constituição aprovada apenas três anos antes.

Na altura, contribuiu para reforçar a reputação do então rei Juan Carlos I como defensor da democracia, ao intervir rapidamente para travar a intentona através de uma mensagem televisiva em directo de apoio ao Governo.

Tejero passou a vida a apoiar lealmente o regime de Franco e a desejar o regresso de um Governo de extrema-direita após o desaparecimento do autoproclamado “generalíssimo”.

A sua morte, em Alzira, na região de Valência, foi anunciada pelo escritório de advogados A. Cañizares Abogados, em nome da família.

“A sua morte ocorreu serenamente, rodeado por toda a família e após ter recebido os santos sacramentos”, indicou o escritório.