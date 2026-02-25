Morreu Tejero Molina, líder de golpe falhado em Espanha e "ultra" do franquismo

25 fev, 2026 - 21:39 • Reuters
Antonio Tejero Molina, tenente-coronel da Guardia Civil conhecido pela tentativa de golpe de Estado falhado em 1981, em Espanha, morreu esta quarta-feira, aos 93 anos.
As imagens de Molina com uma pistola na mão, em pleno Parlamento, tornaram-se icónicas e marcaram uma página na consolidação da então jovem democracia espanhola.
O Guardia Civil morreu no dia em que foram desclassificados pelo Governo de Madrid documentos sobre o golpe falhado de 23 de fevereiro de 1981.
Antonio Tejero Molina invadiu o Parlamento espanhol naquele dia e, de pistola em punho, ordenou aos deputados que se mantivessem em silêncio e se deitassem no chão.
Instantes depois, foi acompanhado por outros guardas civis rebeldes armados com metralhadoras. Enquanto disparos eram feitos para o ar, os parlamentares encolhiam-se, aterrorizados, atrás dos seus assentos.
Por fim, a RTVE recebeu ordens para desligar as câmaras. Até então, a televisão pública tinha registado meia hora de imagens daquele que viria a ser um dos momentos mais decisivos da jovem democracia espanhola.
Parte das imagens seria transmitida no dia seguinte e repetida ao longo dos anos, gravando de forma indelével na memória de muitos espanhóis a imagem da tentativa de golpe de Estado de Antonio Tejero.
Tejero e os seus homens mantiveram os deputados como reféns durante cerca de 17 horas, interrompendo a sessão de investidura de um novo Governo democraticamente eleito.
O objetivo era forçar o regresso à ditadura, cinco anos depois de a morte do chefe de Estado Francisco Franco ter aberto caminho às primeiras eleições livres e justas em quatro décadas.
A tentativa de golpe constituiu um momento definidor da transição espanhola para a democracia, pondo à prova a solidez da Constituição aprovada apenas três anos antes.
Na altura, contribuiu para reforçar a reputação do então rei Juan Carlos I como defensor da democracia, ao intervir rapidamente para travar a intentona através de uma mensagem televisiva em directo de apoio ao Governo.
Tejero passou a vida a apoiar lealmente o regime de Franco e a desejar o regresso de um Governo de extrema-direita após o desaparecimento do autoproclamado “generalíssimo”.
A sua morte, em Alzira, na região de Valência, foi anunciada pelo escritório de advogados A. Cañizares Abogados, em nome da família.
“A sua morte ocorreu serenamente, rodeado por toda a família e após ter recebido os santos sacramentos”, indicou o escritório.
Antonio Tejero Molina nasceu a 30 de Abril de 1932, na província andaluza de Málaga, filho de Antonio Tejero Camacho, professor, e de Dolores Molina Labrada. Pouco antes do seu nascimento, o pai obteve colocação num destacamento militar, onde a família passaria os primeiros anos da Guerra Civil de 1936-1939.
Crescer num ambiente militar marcou o jovem Tejero com os valores fascistas do regime franquista — anticomunismo, antiliberalismo, oposição à descentralização do poder pelas regiões de Espanha e, “sobretudo, a consciência da superioridade do poder militar sobre o civil”, segundo o historiador Roberto Muñoz Bolaños.
Com 19 anos, ingressou na academia militar espanhola e foi destacado para a Guardia Civil, ramo das forças armadas responsável pelo policiamento civil, ascendendo rapidamente na hierarquia graças à ideologia fervorosa que partilhava com os seus superiores.
Após a morte de Franco, Tejero passou de militar exemplar a elemento problemático, à medida que os franquistas perdiam influência nas Forças Armadas. Atribuía à democracia todos os males de Espanha.
Foi repetidamente alvo de sanções disciplinares por desobediência e, em 1977, afastado do comando de um quartel da Guardia Civil em Málaga, depois de se recusar a autorizar uma manifestação legalmente permitida, defendendo que o dia deveria ser de luto por um agente morto em Barcelona.
A ascensão do grupo separatista basco ETA, entretanto dissolvido, e aquilo que considerava serem tentativas de enfraquecer o papel das Forças Armadas levaram-no, em 1978, a planear com outros oficiais a ocupação do Palácio da Moncloa — residência oficial do primeiro-ministro, em Madrid — e o sequestro do chefe do Governo e do seu executivo.
Contudo, um dos conspiradores revelou a “Operação Galaxia” antes de esta avançar. Tejero foi detido e condenado a sete meses e um dia de prisão, noticiou na época o jornal ABC.
Libertado, Tejero começou de imediato a preparar o golpe de 1981 que o tornaria mundialmente conhecido.
Para executar a operação, garantiu o apoio do tenente-general Jaime Milans del Bosch, sob a condição de que atuassem em nome do rei.
Quando Juan Carlos recusou dar o seu aval e manifestou apoio ao Governo democrático, o golpe perdeu fôlego e fracassou.
Tejero e Milans del Bosch foram julgados como principais conspiradores e condenados a 30 anos de prisão.
Já detido, fundou o partido de extrema-direita Solidaridad Española, mas obteve apenas 28.451 votos, insuficientes para assegurar representação parlamentar.
A carreira de Tejero “reflete, mais do que a de qualquer outro militar, a incapacidade de um setor das Forças Armadas para se adaptar às mudanças ocorridas em Espanha desde a década de 1960 e para compreender que a democracia implica consenso, diálogo e entendimento do ‘outro’”, escreveu Muñoz Bolaños na revista académica Aportes.
“Isso era impossível de entender para um militar forjado nos valores do franquismo.”
Tejero foi libertado em 1996. Viveu o resto da vida com relativa discrição, complementando a pensão com a venda de pinturas a simpatizantes, segundo a estação televisiva La Sexta.
Fez poucas aparições públicas, mas nunca mostrou arrependimento.
“Custou-me a carreira e a liberdade, mas, apesar disso, não me arrependo de ter tentado”, afirmou numa entrevista a Álvaro Romero Ferreiro para o livro Tejero: Hombre de Honor, publicado em 2021.
Uma das suas últimas presenças públicas ocorreu em 2019, para assistir à trasladação dos restos mortais de Franco para o cemitério de Mingorrubio, nos arredores de Madrid, após a exumação do mausoléu que o ditador mandara construir para si.
Tejero casou-se com a professora Carmen Diez Pereira, com quem teve seis filhos: Carmen, Dolores, Antonio, Elvira, Ramón e Juan. Ramón, sacerdote, presidiu à missa antes da nova inumação de Franco.
Em 2017, ao marcar presença no funeral da filha de Franco, declarou continuar a elogiar o ditador por ter proporcionado a Espanha “40 anos de felicidade”.
As balas disparadas pelos homens de Tejero em 23 de fevereiro de 1981 permanecem ainda hoje incrustadas no tecto do hemiciclo parlamentar.