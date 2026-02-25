Morreu Tejero Molina, líder de golpe falhado em Espanha e "ultra" do franquismo

Parte das imagens seria transmitida no dia seguinte e repetida ao longo dos anos, gravando de forma indelével na memória de muitos espanhóis a imagem da tentativa de golpe de Estado de Antonio Tejero.

Tejero e os seus homens mantiveram os deputados como reféns durante cerca de 17 horas, interrompendo a sessão de investidura de um novo Governo democraticamente eleito.

O objetivo era forçar o regresso à ditadura, cinco anos depois de a morte do chefe de Estado Francisco Franco ter aberto caminho às primeiras eleições livres e justas em quatro décadas.

A tentativa de golpe constituiu um momento definidor da transição espanhola para a democracia, pondo à prova a solidez da Constituição aprovada apenas três anos antes.

Na altura, contribuiu para reforçar a reputação do então rei Juan Carlos I como defensor da democracia, ao intervir rapidamente para travar a intentona através de uma mensagem televisiva em directo de apoio ao Governo.

Tejero passou a vida a apoiar lealmente o regime de Franco e a desejar o regresso de um Governo de extrema-direita após o desaparecimento do autoproclamado “generalíssimo”.

A sua morte, em Alzira, na região de Valência, foi anunciada pelo escritório de advogados A. Cañizares Abogados, em nome da família.

“A sua morte ocorreu serenamente, rodeado por toda a família e após ter recebido os santos sacramentos”, indicou o escritório.