Irão está a testar mísseis russos lançados a partir de submarinos? É falso

Um vídeo de 2018 de um exercício de lançamento de mísseis russos foi publicado online com legendas falsas que afirmam mostrar o Irão a testar mísseis lançados a partir de submarinos.

À medida que as tensões aumentaram em volta do programa nuclear iraniano, Washington e Teerão realizaram várias rondas de negociações para tentar resolver a questão, incluindo uma realizada esta quinta-feira que terminou com um esboço de propostas entregue pelos Estados Unidos que terá feito negociadores do Irão voltarem à mesa de negociações

Os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar no Médio Oriente para o nível mais elevado desde a invasão do Iraque, em 2003, e avisaram o Irão da possibilidade de ataques caso a diplomacia falhe. O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Teerão de retomar o seu programa nuclear e de desenvolver mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos. O Irão negou estas acusações, afirmando, por sua vez, que atingirá bases norte-americanas caso seja atacado. Ambas as partes afirmam que um acordo continua ao alcance através das negociações.