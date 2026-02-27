Irão está a testar mísseis russos lançados a partir de submarinos? É falso

27 fev, 2026 - 17:07 • Reuters
Um vídeo de 2018 de um exercício de lançamento de mísseis russos foi publicado online com legendas falsas que afirmam mostrar o Irão a testar mísseis lançados a partir de submarinos.
À medida que as tensões aumentaram em volta do programa nuclear iraniano, Washington e Teerão realizaram várias rondas de negociações para tentar resolver a questão, incluindo uma realizada esta quinta-feira que terminou com um esboço de propostas entregue pelos Estados Unidos que terá feito negociadores do Irão voltarem à mesa de negociações
Os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar no Médio Oriente para o nível mais elevado desde a invasão do Iraque, em 2003, e avisaram o Irão da possibilidade de ataques caso a diplomacia falhe. O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Teerão de retomar o seu programa nuclear e de desenvolver mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos. O Irão negou estas acusações, afirmando, por sua vez, que atingirá bases norte-americanas caso seja atacado. Ambas as partes afirmam que um acordo continua ao alcance através das negociações.
Várias contas partilharam um vídeo de um teste de míssil a 8 de fevereiro com a legenda: “Irão está a mostrar capacidades aterroradoras. A lançar mísseis a partir do mar é uma jogada que o inimigo nunca iria prever. Há muito especulado e agora confirmado. O Pentágono está a avaliar esta variável nova e perigosa."
O vídeo mostra quatro mísseis a emergirem do mar em rápida sucessão, deixando fumo à superfície da água.
No entanto, não há provas de que o Irão possua submarinos capazes de lançar tais mísseis, e o vídeo corresponde a imagens publicadas a 23 de maio de 2018 pelo Ministério da Defesa da Rússia no YouTube. As imagens mostram o submarino lançador de mísseis balísticos Yuriy Dolgorukiy a lançar quatro mísseis Bulava ao largo da costa noroeste da Rússia.
A agência noticiosa estatal russa TASS, citando o serviço de imprensa da Frota do Norte, noticiou que o lançamento envolveu mísseis balísticos intercontinentais e foi realizado a partir de uma posição submersa no Mar Branco, a 22 de maio de 2018.
Uma avaliação de setembro de 2025 da Nuclear Threat Initiative, uma organização de segurança sem fins lucrativos sediada nos EUA, concluiu que o Irão não opera submarinos com mísseis balísticos.
A análise, citando vários relatórios da Agência de Informações da Defesa dos EUA, estima que o Irão possui cerca de 28 a 30 submarinos, principalmente embarcações diesel-elétricas e mini-submarinos, não estando nenhum classificado como submarino lançador de mísseis balísticos (SSBN). Descreve o armamento da frota de submarinos do Irão como torpedos e mísseis de cruzeiro antinavio, e não mísseis balísticos lançados de submarinos.
A Reuters não conseguiu verificar de forma independente se a marinha iraniana possui algum submarino com mísseis balísticos.
VEREDICTO
Legenda enganosa. O vídeo mostra um teste russo de mísseis Bulava realizado em maio de 2018 a partir do SSBN Yuriy Dolgorukiy, ao largo da costa noroeste da Rússia, e não um exercício iraniano de submarino em fevereiro de 2026.
