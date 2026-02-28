“EUA procuram decapitar o regime iraniano, mas não há alternativa visível aos aiatolas”

Houve sinais ao longo de sábado que apontaram para uma possível retaliação noutro sentido através do fecho do Estreito de Ormuz. Serve apenas para ganhar um ponto a favor no plano negocial para Irão? Que impacto tem este dado na operação militar?

Os Estados Unidos esperam que se gere uma revolta de natureza popular que acabe com o regime. Ou então, à semelhança do que aconteceu na Venezuela, que alguém assuma o poder e que depois venha negociar com os Estados Unidos.

Para o Irão poder vir negociar, os Estados Unidos têm que causar um conjunto significativo de destruição nas capacidades de defesa antiaérea do Irão e nas suas capacidades ofensivas, quer ao nível da marinha, quer ao nível dos mísseis balísticos, que force a eventual entidade que tome o poder no Irão a vir negociar com os Estados Unidos.

Isto não é uma questão que se resolva no imediato com os bombardeamentos. Julgo que os bombardeamentos visam criar uma situação de debilidade que obrigue a uma negociação nas condições em que os Estados Unidos pretendem fazê-la.

Do ponto de vista da operação militar, esta muito provavelmente não ficará completa durante o dia de sábado. Parece-me que o número de alvos, em face da dimensão – também militar - do Irão – que será uma campanha a prolongar por vários dias. Nesse sentido, os alvos vão passando dos alvos essenciais do início da operação - que eram as lideranças político-militares - para um conjunto de outros alvos importantes para o Irão poder retaliar.

Para poder retaliar, o Irão tem uma alavanca de natureza política que consiste em assustar todos os Estados do Golfo atingidos por uma retaliação iraniana. Trata-se de criar nos Estados do Golfo um sentimento de receio que faça com que esses países, normalmente aliados dos Estados Unidos, exerçam uma pressão nos Estados Unidos no sentido de parar as hostilidades. Essa é a manobra política global do Irão.

Depois há a manobra de natureza militar. Estou totalmente convencido que os Estados Unidos não vão empregar forças terrestres em operações no terreno. Por isso, a capacidade de retaliação do Irão é muito grande no início da operação, mas à medida que os alvos vão sendo destruídos e identificados, essa capacidade de retaliação também vai baixando.

A sua capacidade de interditar o Golfo de Ormuz resulta de duas coisas. Em primeiro lugar, da sua marinha, que será certamente um dos alvos das operações militares dos Estados Unidos e de Israel.

Por outro lado, também os sistemas de lançamento de mísseis terra-mar colocam um desafio grande a qualquer sistema de navegação mundial. Mas também esses sistemas podem vir a ser reduzidos ou degradados na sua ação. Portanto, estamos numa fase ainda muito inicial das operações.

Elas começaram por uma tentativa de decapitação do comando político-militar, mas agora há muitos outros alvos de retaliação do Irão que serão certamente alvo da atenção dos Estados Unidos. Estamos ainda naquela fase de um grande ‘nevoeiro da guerra’, nas palavras de Clausewitz. A guerra foi iniciada e agora há muitas coisas e muitos problemas que vão surgindo. Uns têm solução imediata, outros não têm solução imediata e outros não têm solução nenhuma. E no final estaremos cá, certamente, para fazer as avaliações necessárias.

A minha leitura, sujeita naturalmente às contingências da informação disponível, é que estas conversações na verdade nunca existiram. Desde o início que o Irão tem manifestado uma indisponibilidade completa para negociar temas absolutamente fundamentais para que o processo diplomático pudesse ter alguma hipótese de sucesso.

A partir do momento em que o Irão não quer entregar urânio, não quer deixar de fazer o enriquecimento do urânio, não quer colocar o seu programa balístico na mesa das negociações, as hipóteses de sucesso da negociação eram profundamente diminutas.

Ouvimos lamentos do Oman e de outros países do Golfo que têm estado na negociação. Isto pode fazer perigar uma mediação de um processo se este não for uma conversação bilateral Irão- Estados Unidos?

Os Estados Unidos não estão interessados no processo de mediação de alguém. Querem que a entidade que resulte eventualmente de uma tomada de poder no Irão venha negociar com os Estados Unidos, tal e qual como fez com a Venezuela, Os Estados Unidos não se vão colocar na posição de deixar que um país como o Oman seja o mediador dos seus interesses entre si e o Irão.

Os Estados Unidos querem aquilo que estão a fazer com a Venezuela. É o governo da Venezuela, perante os apertos colocados pela operação militar dos Estados Unidos e o bloqueio de natureza económico, que vem negociar com os Estados Unidos nas condições que os Estados Unidos pretendem. Isso aconteceu na Venezuela, pode vir a acontecer em Cuba, e parece-me que é o que os Estados Unidos pretendem que aconteça também com o Irão.