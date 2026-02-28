“EUA procuram decapitar o regime iraniano, mas não há alternativa visível aos aiatolas”

28 fev, 2026 - 23:33 • José Pedro Frazão
Filipe Arnaut Moreira está convencido que nunca existiram as propaladas “conversações” entre Estados Unidos e o Irão, em função da “indisponibilidade completa” por parte do Irão para negociar “temas absolutamente fundamentais”. O major-general, especialista em geoestratégia, observa que a retaliação do Irão irá diminuir à medida que os alvos forem sendo destruídos. Até lá, será uma “manobra política para assustar todos os estados do Golfo”, para forçar os Estados Unidos a parar as hostilidades.
Em entrevista à Renascença, Arnaut Moreira desvaloriza a importância da Base das Lajes para esta operação e aconselha Portugal a manter boas relações com os Estados Unidos, também através desse ativo militar nos Açores.
Qual é a sua leitura, do ponto de vista militar, sobre o que aconteceu este sábado entre o Irão, Israel e os Estados Unidos?
Estamos perante uma operação de natureza militar que tem um cunho particularmente político, que resulta de duas ou três questões que me parecem fundamentais para percebermos este problema.
O primeiro resulta de uma perceção dos Estados Unidos que está perante uma oportunidade de derrubar um regime que dura desde a Revolução Islâmica. Essa perceção resulta sobretudo do autêntico massacre sobre a população civil e as dimensões desses protestos do Irão, que realmente surpreendeu tudo e todos.
Os Estados Unidos ficaram com a perceção de que o governo iraniano estaria neste momento num período de enorme fraqueza e com falta de apoio popular. Nesse sentido as condições para uma alteração do regime poderiam estar reunidas.
Os Estados Unidos não têm nenhuma intenção de colocar um determinado governo no Irão. Estão à espera que o empurrão que estão a dar, do ponto de vista militar, debilite suficientemente as estruturas políticas do Irão, para que alguém assuma [o poder], sem que os Estados Unidos tenham controlo sobre esse alguém.
Neste sentido é uma ‘guerra de oportunidade’, sem um desenho muito claro daquilo que irá acontecer a seguir.
Por um lado, o discurso de Trump está muito apontado para a mudança de regime. Por outro lado, as primeiras operações militares do dia foram sobre instalações que estão atribuídas às esferas teológicas, políticas e militares. Procuraram decapitar o regime e, nesse sentido, favorecer uma alteração de natureza política no regime iraniano.
O que será a “missão cumprida” desta operação? É a mudança de regime ou a deterioração ainda maior do programa nuclear iraniano após os ataques do Verão passado?
Depois da operação dos Estados Unidos no verão, os Estados Unidos deram a sensação de que teriam cumprido os seus objetivos. Na verdade é muito difícil cumprir objetivos apenas através de um ataque de natureza militar. Recordo que na Venezuela, aos objetivos de natureza militar inicial, se seguiu um bloqueio naval para, de alguma forma, condicionar a geração de proveitos de natureza económica. Portanto normalmente apenas um ataque de natureza militar não resolve ou não cumpre por si só todos os objetivos.
Os Estados Unidos dispõem de um conjunto de fatores de pressão muito grande, mas não tem nenhuma alternativa para o regime iraniano. Não há nenhuma alternativa visível que esteja disponível para tomar imediatamente o poder, substituindo o poder dos ayatollahs.
Houve sinais ao longo de sábado que apontaram para uma possível retaliação noutro sentido através do fecho do Estreito de Ormuz. Serve apenas para ganhar um ponto a favor no plano negocial para Irão? Que impacto tem este dado na operação militar?
Os Estados Unidos esperam que se gere uma revolta de natureza popular que acabe com o regime. Ou então, à semelhança do que aconteceu na Venezuela, que alguém assuma o poder e que depois venha negociar com os Estados Unidos.
Para o Irão poder vir negociar, os Estados Unidos têm que causar um conjunto significativo de destruição nas capacidades de defesa antiaérea do Irão e nas suas capacidades ofensivas, quer ao nível da marinha, quer ao nível dos mísseis balísticos, que force a eventual entidade que tome o poder no Irão a vir negociar com os Estados Unidos.
Isto não é uma questão que se resolva no imediato com os bombardeamentos. Julgo que os bombardeamentos visam criar uma situação de debilidade que obrigue a uma negociação nas condições em que os Estados Unidos pretendem fazê-la.
Do ponto de vista da operação militar, esta muito provavelmente não ficará completa durante o dia de sábado. Parece-me que o número de alvos, em face da dimensão – também militar - do Irão – que será uma campanha a prolongar por vários dias. Nesse sentido, os alvos vão passando dos alvos essenciais do início da operação - que eram as lideranças político-militares - para um conjunto de outros alvos importantes para o Irão poder retaliar.
Para poder retaliar, o Irão tem uma alavanca de natureza política que consiste em assustar todos os Estados do Golfo atingidos por uma retaliação iraniana. Trata-se de criar nos Estados do Golfo um sentimento de receio que faça com que esses países, normalmente aliados dos Estados Unidos, exerçam uma pressão nos Estados Unidos no sentido de parar as hostilidades. Essa é a manobra política global do Irão.
Depois há a manobra de natureza militar. Estou totalmente convencido que os Estados Unidos não vão empregar forças terrestres em operações no terreno. Por isso, a capacidade de retaliação do Irão é muito grande no início da operação, mas à medida que os alvos vão sendo destruídos e identificados, essa capacidade de retaliação também vai baixando.
A sua capacidade de interditar o Golfo de Ormuz resulta de duas coisas. Em primeiro lugar, da sua marinha, que será certamente um dos alvos das operações militares dos Estados Unidos e de Israel.
Por outro lado, também os sistemas de lançamento de mísseis terra-mar colocam um desafio grande a qualquer sistema de navegação mundial. Mas também esses sistemas podem vir a ser reduzidos ou degradados na sua ação. Portanto, estamos numa fase ainda muito inicial das operações.
Elas começaram por uma tentativa de decapitação do comando político-militar, mas agora há muitos outros alvos de retaliação do Irão que serão certamente alvo da atenção dos Estados Unidos. Estamos ainda naquela fase de um grande ‘nevoeiro da guerra’, nas palavras de Clausewitz. A guerra foi iniciada e agora há muitas coisas e muitos problemas que vão surgindo. Uns têm solução imediata, outros não têm solução imediata e outros não têm solução nenhuma. E no final estaremos cá, certamente, para fazer as avaliações necessárias.
A minha leitura, sujeita naturalmente às contingências da informação disponível, é que estas conversações na verdade nunca existiram. Desde o início que o Irão tem manifestado uma indisponibilidade completa para negociar temas absolutamente fundamentais para que o processo diplomático pudesse ter alguma hipótese de sucesso.
A partir do momento em que o Irão não quer entregar urânio, não quer deixar de fazer o enriquecimento do urânio, não quer colocar o seu programa balístico na mesa das negociações, as hipóteses de sucesso da negociação eram profundamente diminutas.
Ouvimos lamentos do Oman e de outros países do Golfo que têm estado na negociação. Isto pode fazer perigar uma mediação de um processo se este não for uma conversação bilateral Irão- Estados Unidos?
Os Estados Unidos não estão interessados no processo de mediação de alguém. Querem que a entidade que resulte eventualmente de uma tomada de poder no Irão venha negociar com os Estados Unidos, tal e qual como fez com a Venezuela, Os Estados Unidos não se vão colocar na posição de deixar que um país como o Oman seja o mediador dos seus interesses entre si e o Irão.
Os Estados Unidos querem aquilo que estão a fazer com a Venezuela. É o governo da Venezuela, perante os apertos colocados pela operação militar dos Estados Unidos e o bloqueio de natureza económico, que vem negociar com os Estados Unidos nas condições que os Estados Unidos pretendem. Isso aconteceu na Venezuela, pode vir a acontecer em Cuba, e parece-me que é o que os Estados Unidos pretendem que aconteça também com o Irão.
É possível desencadear uma operação destas sem nunca recorrer ao apoio logístico da base das Lajes ao nível do reabastecimento dos aviões?
Sim, claro que sim. É sempre possível. Pode não ser possível para pequenas potências, mas para potências como os Estados Unidos é sempre possível fazê-lo, até porque os reabastecedores aéreos reabastecem-se a eles próprios no ar se for necessário.
Os Estados Unidos têm capacidade de reabastecer os seus aviões de combate no ar através dos reabastecedores que se reabastecem a eles próprios, portanto, os Estados Unidos não estão limitados pelas Lajes para isso. Até porque terão passado algumas dezenas de aviões pelas Lajes e os Estados Unidos têm mais de 200 aviões de combate na região.
Não exageremos também a dependência desta operação da utilização da base das Lajes, mas é do interesse nacional manter boas relações com os Estados Unidos. E a base das Lajes é uma das formas de mantermos essas boas relações com os Estados Unidos.
Não há qualquer tipo de autorização de Portugal que seja necessária neste processo?
O acordo está escrito, já sobreviveu a todos os tipos de governos e coligações políticas em Portugal, o que significa que Portugal sempre se sentiu satisfeito e os Estados Unidos também nunca denunciaram o acordo. Portanto o acordo serve ambas as partes.Depois, as operações não são todas iguais, mas - e este é o aspeto importante que às vezes esquecemos - desde que do ponto de vista político o acordo sirva ambas as partes, a questão do articulado e da discussão de natureza jurídica merecem todas as interpretações possíveis. E não haverá, certamente, duas pessoas que pensem da mesma maneira e que façam essa interpretação de natureza jurídica. O que é importante aqui é a interpretação política por aquilo que significa na relação transatlântica o apoio que Portugal pode dar aos Estados Unidos através da base das Lajes.