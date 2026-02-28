Os ataques dos EUA e de Israel e a resposta do Irão em quatro mapas



O grande objetivo do ataque, segundo Donald Trump anunciou, foi o de garantir que Teerão não consegue "desenvolver mísseis de longo alcance" que estarão a colocar em "perigo" norte-americanos.

Confirmando o lançamento de uma "operação e de grandes combates" contra o Irão, o presidente norte-americano referiu que quer "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear".

Este é um ataque que surge numa altura de negociações entre Teerão e os Estados Unidos para um acordo nuclear e até agora com poucos resultados. Nos últimos dias, a imprensa internacional levantou a hipótese de o primeiro ataque acontecer pelas mãos de Israel.

Ainda esta sexta-feira, Washighton aconselhou os funcionários diplomáticos a abandonarem Israel. Também o Reino Unido fechou a embaixada no Irão.

Em junho do ano passado, os três países já tinham estado em conflito, com 12 dias de guerra e os Estados Unidos a bombardearem três instalações nucleares no Irão.

O programa nuclear do Irão está em funcionamento desde 1974, ainda numa altura em que o regime era o do xá Mohammed Reza Pahlavi. Com a Revolução Islâmica de 1979 e a chegada do aiatola Khomeini, o desenvolvimento continuou e muitas das instalações atuais estão no subsolo.

Ao todo, acreditam-se que sejam 49 edifícios, a maioria em Fordo, Natanz e Esfahan.